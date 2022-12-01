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Одноразовый разведывательный дрон Взор прошел испытания в СВО и готов к массовому производству
Запуск производится из ракетницы, а система позволит получить точные данные о передвижении противника на линии соприкосновения
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Во время боевых действий между армиями и отдельными подразделениями формируются так называемые серые зоны. Там нет техники и сил противника, но именно эта местность является наиболее опасной, поскольку может содержать мины, засады и другие неприятные сюрпризы. Очень часто подготовленным бойцам приходится проводить разведку самостоятельно, но высокие технологии всё активнее проникают в российскую армию. За время проведения СВО выяснилось, что самый обычный дрон способен провести разведку местности и показать позиции противника с высокой точностью. Очень часто беспилотники используют для наведения или даже сброса небольших гранат и мин. В ход идут как гражданские квадрокоптеры, которые можно встретить в магазине, так и более серьёзная техника. Эффективность подобных устройств заметно отличается, но главная задача сохранения личного состава достигается. По мнению экспертов, один из минусов пользовательских квадрокоптеров состоит в том, что они работают на открытых линиях. Это значит, что противник способен не только перехватить управление, но и определить расположение оператора, нанеся удар в самый неожиданный момент.

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Неясно, насколько часто такое происходит, но раз об этом говорят, значит исключать подобное развитие событий нельзя, как не стоит отказываться от использования дронов. Похоже, российские специалисты нашли золотую середину, что позволит не только получить ценные оперативные сведения о позициях потенциального противника, но и сохранить личный состав. Речь идёт о новой системе под названием «Взор». Устройство будет производиться массово и станет индивидуальным и обязательным для каждого бойца, находящегося на линии соприкосновения. Сам аппарат загружается в ракетницу и выстреливается в воздух. Максимальная высота не превышает 250 метров, после чего происходит раскрытие парашюта с медленным падением на землю. В это время штатные системы фиксации способны изучить объекты на расстоянии до 1200 метров. Отмечается, что программное обеспечение можно установить на смартфон или планшет, а встроенные алгоритмы позволят подсвечивать и распознавать те или иные объекты.

Как мы уже писали выше, подобным прибором будут комплектоваться все бойцы в индивидуальном порядке, ну а после падения солдат может забрать устройство, если это позволит сделать ветер и оперативная ситуации. После этого систему можно использовать повторно при необходимости. Известно, что «Взор» весит 300 грамм, имеет длину 30 сантиметров и диаметр до 5 сантиметров. В настоящее время на фронт поступило 50 единиц индивидуальных комплексов, а уже вскоре их количество значительно увеличится. Эксперты заявляют, что эффективность подобного устройства значительно уступает дронам, способным находиться в воздухе полчаса и больше, вот только цена и доступность прибора будет ниже. Благодаря этому можно наладить массовое производство, а в итоге удастся повысить эффективность личного состава.

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Данных о применении системы в боевых условиях пока нет, ну а специалисты отмечают, что в зависимости от времени суток «Взор» может оснащаться обычной или ИК-камерой. В любом случае площадь съёмки достигнет 700х700 метров в высоком разрешении. К сожалению, узнать точные технические характеристики прибора пока не представляется возможным. Скорее всего, как только устройство начнёт массово использоваться, любители технологий изучат его начинку, а в итоге в сети появятся более подробные данные. Пока же нам сообщают, что «Взор» будет опускаться с высоты 250 метров целых 3 минуты, за которые можно успеть сделать определённые выводы о позициях потенциального противника. При желании встроенные камеры можно использовать для видеофиксации сигнала в реальном времени или для закрепления на недвижимых объектах, мимо которых могут проходить колонны техники или живой силы противника. В этом случае пассивная слежка также окажется полезной. Отметим, что пока нет точных данных о том, когда всем бойцам начнут выдавать новый индивидуальный комплекс «Взор», ну а выводы о том, насколько он эффективен, можно делать исключительно со слов производителя.

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#военные технологии
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