Сложные вопросы, на которые некоторые аналитики пытаются дать ответы

Ноябрь стал ещё одним сложным месяцем для рынка криптовалют. Стоит отметить, что даже в октябре, когда цена Биткоина превышала 21 тысячу долларов, ключевые игроки говорили о слишком низкой стоимости цифровых активов, вот только многие из них и не подозревали, что дела могут идти настолько плохо. В качестве основной причины краха рынка криптовалют называют банкротство биржи FTX, ну а последствия будут заметны ещё очень много месяцев. В результате многие инвесторы решили вывести свои деньги из сомнительных активов, что только усугубило и без того не радужное положение. К делу подключились эксперты, которые прямо указывали на то, что вскоре за 1 Биткоин будут давать меньше 10 000 долларов, ну а майнеры перешли к продаже почти всех добытых средств с целью покрыть расходы на оплату кредитов и обслуживание оборудования.

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Кто-то и вовсе опасался резкого падения, пытаясь зафиксировать пусть и не самую большую, но прибыль. Похоже, пока все вокруг только и говорили о скором падении, Киты активно наращивали свои портфели. По данным инсайдеров, только за последние 5 дней на кошельки крупной рыбы поступило 50 000 Биткоинов на сумму около 850 миллионов долларов. На самом деле это не рекорд, но даже этого говорит о том, что крупнейшие инвесторы не собираются сдавать рынок, планируя заработать кругленькую сумму на продаже всех этих монет в будущем. Эксперты констатируют, что уже достаточно давно поведение Китов считается трендовым, а значит именно эти ребята задают тон во время падений и взлётов цифровых активов. Отмечается, что спустя месяц изнурительного медвежьего ралли силы тех, кто играл на понижение, истощились. Это может значить, что наступает отличное время для быков, которые готовы сместить медведей хотя бы на месяц, вернув доверие к криптовалютам в канун Нового года.

Есть мнение, что рост Биткоина может быть стремительным и произойдёт после оглашения данных по экономической ситуации в США в ближайшие дни. Если показатели останутся в рамках ожидаемых или даже улучшатся, то стоит ждать привязки криптовалют к традиционным биржевым индексам с крутым разворотом в сторону роста. Пока это лишь предположения, но куда более реальным кажется медленное восстановление, во время которого цифровое золото будет отыгрывать каждую сотню долларов в тяжёлой борьбе. Предполагается, что есть несколько точек сопротивления, после чего Биткоин будет себя чувствовать свободнее. Прежде всего потребуется перевалить за 17 250 долларов, после чего пройти отметку в 17 500 и только после 18 000 долларов можно будет говорить о первых признаках бычьего тренда. На самом деле борьба продолжится и дальше, а ключевым рубежом станет прохождение отметки в 20 000 долларов. После этого инвесторы могут начать возвращаться, а майнеры перестанут сливать криптовалюту сразу после добычи.

Сегодня многие пытаются предсказать курс Биткоина на конец декабря, но пока это слишком сложная задача с большим количеством переменных. Нет никаких сомнений, что цифровое золото подорожает, вот только глобальный политический и экономический кризисы стоят на пути реализации такого плана в обозримом будущем. Ну а мы советуем обратить внимание на суточные торги, где наблюдается самый настоящий штиль. Как видите, за 24 часа тем или иным способом было переведено Биткоинов на 25.5 миллиарда долларов. Если сравнивать этот показатель с концом 2021 года, то разница превышает три раза. Всё это говорит о то, что пока инвесторы средней руки и другие участники рынка не испытывают доверия к рынку криптовалют. Ещё хуже дела обстоят с Эфиром. Данная криптовалюта должна была стать прорывом 2022 года, но не только не выстрелила, но и утащила на самое дно доходы всех майнеров, копающих монеты на видеокартах.

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Оптимисты полагают, что к Новому году Биткоин может стоить до 25 тысяч долларов. Возможно, вот только это не окажет сильного воздействия на рынок, а копающие альткоины майнеры продолжат уходить в минус. Пожалуй, нужно ждать подорожания свыше 30 тысяч, ну а пока аналитики спорят о том, сколько ещё месяцев продержатся фермеры, и когда криптозима подойдёт к концу. Источники: 1, 2, 3, 4.