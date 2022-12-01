Не всегда выбор кажется очевидным, но в продаже есть видеокарты, на которые стоит обратиьт внимание

Круглые сутки в интернете идут непрекращающиеся споры о том, стоит ли тратить на видеокарту 2000 долларов, или разумно всё же ограничиться скромной тысячей. Когда обычные геймеры читают такие материалы, то даже не задумываются о том, что покупателей флагманов критически мало, а в целом позволить себе такие растраты могут единицы. Ну а активно популяризируют флагманы блогеры, которые вынуждены тратиться на подобные игрушки, позволяющие им делать уникальный контент.

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Если отбросить в сторону все эти ультимативные настройки графики в разрешении 4К, то можно прийти к выводу, что нормальному геймеру нужна совершенно другая видеокарта, позволяющая получать удовольствие от игр без переплат. И вот здесь и возникает главная проблема, ведь многие просто не могут разобраться в том количестве названий, которое каждые несколько лет высыпают на них производители графических чипов. Сегодня мы попытаемся подобрать наиболее выгодные решения для нормальных геймеров без излишеств.

Нам кажется, что дороже GeForce RTX 3060 Ti покупать видеокарту глупо. Давайте думать: этот графический чип справляется с любыми играми в 1080р на самых высоких настройках графики. А ведь этого уже достаточно 80% геймерам. Далее, он тянет даже самые требовательные новинки в 2К на высоких настройках, ну и при желании такую видеокарту можно опробовать и в 4К, хотя владельцев мониторов с таким разрешением меньше 2%. Вот и получается, что GeForce RTX 3060 Ti может стать оптимальным решением для самых требовательных любителей компьютерных игр, но стоит всего 33 520 рублей.

Ну или купите Radeon RX 6700. Эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но уступает ей в трассировке лучей. В целом мы отказываемся считать эту технологию зрелой, поскольку даже спустя 4 года после своего появления она выглядит далеко не так, как нам рассказывали представители NVIDIA. Это как с фильмами в 3D. Эффект есть, но уже через несколько минут в кинотеатре ты забываешь о том, что перед тобой трёхмерная графика, погружаясь в сюжет фильма. Если вы способны трезво оценивать все за и против, те смело берите Radeon RX 6700, ведь она сегодня выгоднее GeForce RTX 3060 Ti.

За 24 тысячи вас поджидает Radeon RX 6600. Это ещё одна видеокарта AMD, которая удивляет высоким соотношением между быстродействием и реальной ценой в магазине. Геймерам всегда хочется меньше платить и больше получать, но в данном случае цены снижаются неохотно. Что до Radeon RX 6600, то она станет идеальным вариантом для геймеров с мониторами 1080р и 2К. Ну а кому нужно больше, пусть ищет, где взять 150 тысяч рубликов.

Какой бы хорошей ни была Radeon RX 6600, но обычные геймеры покупают GeForce RTX 3050. Аналитики пишут, что доля красных снизилась до 10%, а многие пользователи просто забыли о существовании AMD. Пока все усилия Лизы Су не привели ни к чему, ведь рынок уходит к Дженсену Хуангу, а фанатов красного лагеря становится всё меньше. Спорить с тем, что GeForce RTX 3050 достаточна для 1080р, мы не будет, вот только Radeon RX 6600 всё равно быстрее, а значит кажется нам выгоднее.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

За 21 тысячу вы можете стать полноправным владельцем GeForce GTX 1660 Super. Нам кажется, что если вы хотите играть в современные игры, то брать ничего дешевле не стоит. Видеокарты нижнего ценового сегмента с трудом справляются с 1080р на средних, ну а вам придётся постоянно бороться с настройками. GeForce GTX 1660 Super почти не уступает по производительности GeForce RTX 3050, но имеет один неприятный нюанс. Дело в том, что многие современные игры оценивают мощность вашего графического чипа исходя из количества видеопамяти. Больше 8 Гб в разрешении 2К не потребуется, вот только в некоторых тайтлах вам могут урезать производительность, ведь у GeForce GTX 1660 Super всего 6 Гб видеопамяти. В остальном эта видеокарта позволит немного сэкономить.