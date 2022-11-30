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Zelot За пост начислено вознаграждение
В РФ заработал конкурент YouTube и Twitch – VK Play Live с донатами и выплатами начинающим стримерам
Пока к сервису VK Play Live есть вопросы, но начало положено
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Когда ещё несколько лет назад по интернету ходили слухи о возможном отключении России от мировой паутины, то многие наши читатели посмеивались. Наиболее активные писали о том, что всё это домыслы, ведь демократическая Европа и тем более родина демократии в лице Америки никогда так не поступит. Похоже, начало 2022 года стало для этих ребят полным неприятных сюрпризов, ведь крупнейшие иностранные компании начали сворачивать свою деятельность, а в результате российские пользователи перестали получать деньги за просмотр своих роликов на YouTube. Google заблокировала монетизацию с помощью просмотра рекламных роликов, хотя такой шаг ударил прежде всего по создателям контента, тогда как обычные зрители очень рады тому, что назойливой рекламы больше нет.

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Вот только если не будет денег за контент, то его станет меньше, качество ухудшится, а блогеры начнут массово уходить в другие сегменты. Аналогичные санкции против российских пользователей ввело руководство Twitch, ну а TikTok также ограничила создателей контента из РФ. Проблема нарастала, ведь в последние годы десятки тысяч людей нашли себя в новой профессии. Заработки многих превышали пару сотен тысяч рублей, а некоторые и вовсе купались в деньгах. Дошло до того, что процессия видеоблогера стала одной из самых популярных среди подростков, ну а отлучение от привычных заработков по национальному признаку явно не пойдёт на пользу западным компаниям.

Было бы неплохо, если бы один или несколько российских миллиардеров почаще думали бы головой, но эти ребята привыкли сливать все доходы на Запад, поэтому даже спустя 9 месяцев после начала СВО, крупный капитал не готов инвестировать в национальные проекты. Похоже, первую попытку привлечь стримеров решили провести силами холдинга VK. Закрытый бета-тест стартовал ещё в апреле, но только в октябре площадка стала доступна всем желающим, хотя и в тестовом режиме. Совсем недавно VK Play Live заработал в полную силу, пытаясь заменить дезертировавших YouTube и Twitch. Сообщается, что за последние три месяца было проведено больше 11 тысяч трансляций, длительность которых составила 58 тысяч часов. Пока это всего лишь цифры, а первые стимеры уже делятся своим опытом.

Совсем недавно появилась и мобильная версия VK Play Live. Сегодня она доступна для владельцев смартфонов в виде приложения под операционную систему Android. Скачать её можно в традиционном каталоге Google Play и российском RuStore. Ну а с 1 декабря стартует первый открытый сезон, в рамках которого будут доступны не только донаты, но и поощрения для начинающих блогеров. Ознакомиться с информацией можно в таблице выше, ну а мы разберём логику начисление выплат. Итак, если у вас не больше 300 единовременных зрителей, то вы вправе попасть в один из уровней. На базовом кроме лайков вам не дадут ничего, ну а 25 счастливчиков, которые сгенерируют невероятные 140 000 минут просмотров (почти 97 дней), смогут претендовать на достаточно скромные 45 тысяч рублей. 

Условия кажутся невыполнимыми, а количество тех, кому выдают поощрения, могло быть и выше. В конце концов, стоило бы выделить под такие нужды деньги, влить солидную сумму в рекламу, рассказать о VK Play Live обычным людям, а там можно было бы надеяться на популярность сервиса. Ну а пока платформа кажется нишевой, ведь в прессе о ней пишут мало, а автор данного материала даже не знал о её существовании. Возможно, какая-то информация и пролетала мимо, но всё было подано слишком вяло. По факту же в России создаётся первый крупный стриминговый сервис, который позволит тысячам людей зарабатывать деньги. Нужно немного удачи и таланта, вот только в настоящее время о VK Play Live оставляет слишком много вопросов. Например, нет никакой информации о том, на основании каких данных создавалась таблица вознаграждений и будет ли хотя бы у одного стримера достаточно просмотров для попадания на третий уровень. Похоже, цифры сильно завышены, а денег блогерам заплатят очень мало. А ведь многим придётся весь месяц сидеть у монитора, играя в популярные игры или выпуская другой рейтинговый контент. Кто-то и вовсе уйдёт ни с чем, а пока представители о VK Play Live не могут ответить даже на вопрос, куда будут осуществляться денежные переводы. 

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К примеру, вам дали донатов на 100 000 рублей, но сегодня неясно, как вообще такие деньги вывести. Неясна и система начислений. Скорее всего, выплаты будут осуществляться после финальных подсчётов в конце месяца, но и этой информации нет. Вообще, создаётся такое ощущение, что все российские сервисы создают школьники или студенты, у которых много хороших идей, но совершенно нет плана и понимания того, как вообще должен выглядеть финальный продукт. Пожелаем о VK Play Live удачи, ведь потенциал у платформы огромный. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#vk play live
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