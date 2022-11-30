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Почему не стоит покупать дорогие SSD, и сколько стоят самые продвинутые накопители на 2 Тб
Высокие технологии предлагают доступ к невероятным скоростям, но смысла от такой покупки почти нет
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Многие пользователи спорят о том, стоит ли в 2022 году использовать жёсткие диски для хранения информации. Нам кажется, что данная технология ещё актуальна и подходит тем, кто планирует устроить на компьютере хранилище большого объема. Например, вы хотите создавать раздачи для торрентов, или же у вас есть большой архив семейного видео (или не совсем семейного), который ни в коем случае нельзя потерять. В этом случае берите жёсткий диск на 18 Тб, получая просто невероятный объём свободного пространства.

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Ну а для большинства случаев стоит использовать твердотельные накопители. Особенно это актуально в том случае, если вы хотите установить операционную систему или меняете накопитель на ноутбуке. Увы, но многие лэптопы до сих пор продаются с одним жёстким диском, а в результате новые владельцы подобных систем оказываются загнанными в технологический угол. Сегодня мы изучим ряд предложений, каждое из которых подходит для тех или иных сценариев. Бывают и универсальные SSD, но в таком случае вам придётся раскошелиться.

Если у вас нет желания гнаться за скоростным накопителем, но вы устали от медленного HDD, то в качестве системного возьмите Kingston A400. Объем диска равен 240 Гб, а значит вам будет достаточно для полноценной операционной системы и полного комплекта программ. При желании можно записать несколько игр, но мы всё же рекомендуем использовать для этого второй накопитель. Работать компьютер станет быстрее, запускаться за считанные секунды, а вы сэкономите массу нервов, ведь на старом жёстком диске многие программы ведут себя так, как будто на дворе далёкие 90-е годы.

Для того, кто хочет попробовать новые технологии, но не готов тратить на это много денег, есть SSD от Kingston с интерфейсом М.2. Скорость здесь далека от максимумов, но будет точно быстрее привычного SATA 3. Кроме того, объём здесь больше, а потенциал выше. Такой накопитель мы рекомендуем взять в том случае, если вам нужна замена в современный ноутбук. Если сравнивать с жёстким диском, то вы ощутите огромный прирост скорости в решении повседневных задач, от запуска браузера до просмотра файлов в папках.

В Patriot Burst Elite нет ничего элитного кроме названия, но весь смысл покупки такого накопителя в экономии. Так, вы получаете SSD ёмкостью 960 Гб, что позволяет не думать о недостатке свободного места. Часть раздела пойдёт под операционную систему, ну а на игры, и любые другие файлы останется 800 Гб или даже больше. Если вы предпочитаете онлайн-игры, где важной составляющей является загрузка карты или локации, то ощутите преимущества такого накопителя очень быстро. Ну а в танках можно изучить статистику своих оппонентов, поскольку загрузка уровня будет очень быстрой.

Если вы хотите попробовать высокие скорости на вкус, то стоит обратить внимание на Samsung 970 EVO Plus. Этот твердотельный накопитель предлагает до 3500 Мб/с чтения и до 3300 Мб/с в записи, а значит базовые функции системы будут работать на максимуме возможностей. Особенно впечатляет работа браузера в сравнении с обычными жёсткими дисками и даже SSD стандарта SATA 3. Увы, но преимущества в играх кроме быстрой загрузки локаций вам такой накопитель не даст, хотя установить игру размером 100 Гб удастся намного быстрее.

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Бывает так, что у вас есть лишние деньги или желание изучить, что вообще предлагают новые технологии. В этом случае советуем вам купить Samsung 980 PRO. Мало того, что этот твердотельный накопитель имеет объём 2 Тб, так он ещё и обладает невероятной скорость. Большие игры устанавливаются за 15 минут, а копирование файла объёмом 40 Гб происходит чуть ли не молниеносно. Помните о том, что вы покупаете технологию ради спортивного интереса, ведь реально применить подобную скорость негде. Ну а на пороге уже стоит PCIe 5.0. Подобный интерфейс появился ещё год назад, но до сих пор нет ни одного пользовательского SSD с поддержкой PCIe 5.0. Судя по всему, крупные производители не спешат, поскольку прекрасно понимают, что высокого спроса на подобные изделия не будет. Здесь не нужно далеко ходить, ведь обычный твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб стандарта SATA 3 как минимум в 2 раза дешевле скоростного Samsung 980 PRO. Например, Transcend имеет тот же объём, но стоит ощутимо дешевле. Как вы уже поняли, увидеть разницу между ними можно только в синтетических тестах, поэтому как следует подумайте о том, нужны ли вам продвинутые технологии в 2022 году.

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#ssd #оптимальные ценовые предложения
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