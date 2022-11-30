Аппетиты растут, а президент Украины просит 1 триллион долларов

Когда в 2021 году принимался украинский бюджет, то предполагалось, что он достигнет 1.3 триллиона гривен. При этом уже тогда стало ясно, что расходы намного превысят доходную часть, а в результате придётся где-то добыть около 200 миллиардов гривен. Поскольку в те далёкие времена за 1 доллар давали 28 гривен, то в целом дефицит не выглядел критическим, ведь всегда есть западные страны, которых принято доить, выманивая миллионы и даже миллиарды в обмен на те или иные шаги. Чаще всего украинские власти шли на так называемые реформы. Например, медицинская реформа поставила эту сферу на колени, а в результате 300 тысяч дипломированных врачей бесследно канули в бездну. Происходило объединение поликлиник с больницами, а в освободившихся площадях расположились бизнесмены и частнице клиники. Но вернёмся к нашей теме.

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Если перевести на доллары, то бюджет на 2022 год должен быть слегка превысить 46 миллиардов баксов (для сравнения, бюджет РФ чуть больше 400 миллиардов долларов). Согласитесь, что сумма несерьёзная, а ведь с этих денег нужно было платить пенсии, пособия, поддерживать социальную сферу, включая школы и университеты. Вот только начавшееся СВО спутала все карты украинскому руководству. На самом деле есть все основания полагать, что всё произошло с точностью до наоборот, но об этом поговорим в другой раз. Так вот, исполнить даже такой маленький бюджет не удалось, а в результате сотни украинских чиновников уже больше девяти месяцев атакуют различные государственные и частные институты Европы. Иногда эти ребята отправляются в туры по Азии, но там денег не дают, лишь сочувственно кивая головой.

Сегодня бизнес на значительной территории страны переживает далеко не лучшие времена. Наиболее состоятельные бросили всё и уехали ещё в феврале, тогда как оставшиеся пытаются выжить, находясь в постоянной неопределённости. Ну а государство постоянно подбрасывает дровишек в огонь. То повестки начнут разносить, то машину отберут в пользу армии, ну или займут производственные мощности, разместив там военнослужащих. Словом, приходится туго, ну а выключения электричества поставили существование бизнеса под вопрос. Многие купили электрогенераторы, но затраты на выработку энергии настолько огромны, что некоторые вскоре начнут уходить в минус. Дела идут не очень, ну а крупные чиновники постоянно рассказывают о том, как они готовы поддерживать бизнес в трудные времена.

Неясно, или трудные времена ещё не настали, или поддержки и вовсе не будет, но пока Украина живёт на деньги европейцев. Каждый месяц казна получает полтора миллиарда долларов, которые переводятся в гривны по курсу 37:1, что позволяет поддерживать тонущую социалку. Вот только аппетиты постоянно растут. Дело в том, что украинские чиновники умудрились договориться с властями многих европейских городов, пообещавших оплатить восстановление отдельных районов, пострадавших во время ведения боевых действий. Мы с вами прекрасно знаем, сколько приходится ждать обещанного. Прибавьте к этому тот факт, что в Европе сейчас и без Украины приходится туго. По словам Зеленского, восстановление страны потребует не меньше 1 триллиона долларов. Именно такую сумму озвучил президент Украины.

По его словам, нужно как можно скорее привлечь партнёров, которые и оплатят банкет на кругленькую сумму. Уже сегодня интерес к проблеме проявляют лидеры ряда стран. Называются: Дания, Италия, США, Словакия, Германия, Польша, Нидерланды, Канада, Япония, Швейцария, Португалия, Австралия, Финляндия, Турция, Италия, Чехия, Латвия, Словения, Эстония и другие. Отметим, что многие из указанных стран и сами банкроты, имея катастрофическое падение ВВП и инфляцию выше 20%. Похоже, все они надеются только на дядю Сэма, который напечатает триллион и раздаст всем страждущим.

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Ну а пока сам Зеленский утверждает, что ранее была создана программа международной помощи, в рамках которой Украина не получила ничего. Он уже не раз отправлял гонцов, но больше денег выбить из европейцев пока не удалось. Эксперты отмечают, что сегодня говорить о выделении миллиардов и тем более триллиона долларов на восстановление Украины бессмысленно. Боевые действия далеки от завершения, а рискованные инвестиции делать никто не будет. А вообще всё это похоже на предвыборную гонку. Сегодня политики европейских стран рассказывают о том, как они активно помогут обычным украинцам, а завтра на их места придут другие лидеры, которые откажутся от слов своих предшественников. А почему нет, ведь никаких документов никто не подписывал.