Не всем геймерам нужны мощные видеокарты

Жадность NVIDIA стала основной причиной подорожания видеокарт. За флагман 2022 года просят от 2000 евро в Европе и от 2400 долларов в России. Даже в США купить GeForce RTX 4090 дешевле 1800 баксов невозможно. Одновременно с этим повышаются цены и на менее скоростные модели, а в результате все геймеры вынуждены будут платить больше за привычные товары. Есть мнение, что в 2023 году NVIDIA столкнётся с последствиями криптопохмелья, а также экономическим кризисом, что окажет благотворное воздействие на стоимость графических чипов, но верится в такое всё меньше.

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Ну а если учитывать, что многим геймерам мощные видеокарты не нужны, то возникает вопрос: зачем платить больше? Сегодня мы рассмотрим несколько графических чипов, которые подходят для тех, кто не планирует врываться в самые новые игры в разрешении 4К и 2К. На самом деле любителей экстремальных разрешений не больше 15%, тогда как остальные благополучно сидят на народном 1080р. Именно поэтому давайте подумаем, что может себе позволить бедный геймер здесь и сейчас.

Дешевле всего обойдётся Radeon RX 550. Это старая видеокарта, которая не была мощной даже в момент своего появления на рынке. И всё же, если вас полностью устраивают танки и стрелялки, то можно сэкономить приличную сумму денег. А вообще такая видеокарта доступна буквально всем, а большинство геймеров и вовсе может купить её без особых проблем. Повторимся, что смысл экономии состоит не в том, что вы купите плохой и медленный товар, а в том, что во многих случаях в не получите никакой пользы от переплаты.

За 11 тысяч вас поджидает GeForce GTX 1630. Это самая бюджетная видеокарта, которая была выпущена силами NVIDIA за последние годы. Судя по всему, на складе завалялось очень много бракованных чипов, а релиз GeForce GTX 1630 представляет собой попытку выгодно пристроить никому не нужные платы. Похвастать данной видеокарте нечем, но и она неплохо тянет шутеры. Самое главное не ждать от GeForce GTX 1630 чудес, ведь здесь 64-битная шина и минимальная производительность.

Radeon RX 6400 обойдётся вам в 12 тысяч рублей и может как понравиться нашим читателям, так и сильно разочаровать некоторых потенциальных покупателей. Здесь причина кроется в жадности, ведь в попытке сэкономить инженеры AMD сделали так, что видеокарта работает в полную силу только на системах с поддержкой PCIe 4.0. Обладателей интерфейса предыдущего поколения просим проходить мимо, ведь быстродействие вас огорчит, поскольку Radeon RX 6400 окажется медленнее GeForce GTX 1630.

На 1000 рубчиков дороже можно разжиться GeForce GTX 1650. Эта видеокарта хороша тем, что не потребует от вас никаких современных технологий, мощного блока питания и нового процессора. Она работает на старых системах также плохо, как и на новых, но позволяет решать задачи, о которых мы писали выше. Получается, что вы немного переплачиваете, но зато получаете уверенность в том, что все ваши любимые игры точно запустятся. Кстати, GeForce GTX 1650 тянет даже новинки 2022 года. Оговоримся, что для этого придётся снижать настройки графики, но бюджетные геймеры привыкли к подобным ограничениям.

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До 14 тысяч подешевела Radeon RX 6500 XT. Ещё совсем недавно купить такую видеокарту дешевле 17 тысяч рублей было нереально, ну а здесь у нас настоящий подарок судьбы. Видеокарта имеет ту же проблему, что и Radeon RX 6400, но гораздо мощнее, поэтому здесь наблюдается некоторое падение на системах без поддержки PCIe 4.0. Если вы искали видеокарту, которая не только недорогая, но и позволит вам играть даже в новые игры, то берите Radeon RX 6500 XT. Особенно интересна технология FSR. Например, если у вас разрешение монитора 2К, то вы можете играть без проблем даже здесь, а система сделает так, что ваши глаза не будут напрягаться. Некоторые геймеры уверяют, что масштабирование ужасно мылит картинку. Мы предлагаем этим ребятам брать видеокарту за 100 000 рубликов, где нет подобных проблем.