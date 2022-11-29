Характеристики B-21 окутаны тайной секретности, а первый полёт состоится ещё очень нескоро

Сегодня всего несколько стран способны выпускать самолёты пятого поколения. При этом если США умудрились наштамповать пару сотен единиц, то Россия с большим трудом произвела на свет меньше десяти штурмовиков. Обыватели рассказывают о том, что всё это говорит о тотальном отставании от американцев, вот только у экспертов на этот счёт есть своё мнение. В качестве аргумента приводится полное отсутствие современной авиации в реальных столкновениях. Над территорией Украины за время СВО происходили дуэли между авиацией двух стран, но даже российская сторона неохотно использует самолёты четвёртого поколения. У Украины и вовсе таковых нет, ну а главная причина нежелания пускать в бой современную авиацию кроется в цене. Дело в том, что производство самолёта 4-го поколения обходится намного дороже, чем того же Су-27, а в результате оба выполняют идентичные задачи. А представьте себе, что в ходе сражения более дорогой самолёт окажется сбит. В этом случае военные столкнутся не только с ценовой, но и репутационной проблемой.

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Точные характеристики самых современных самолётов держатся в тайне, но потенциальные противники осведомлены об основных возможностях авиации, поэтому придут в восторг, если российские технологии окажутся не такими впечатляющими, как считалось. А если будет сбит СУ-57? Вы даже не представляете себе шумиху, которая поднимется в прессе, не говоря уже о количестве голов, которые посыплются в военном руководстве страны и других ведомствах. В США всё устроено примерно аналогично, а хвалёный F-35 никогда не принимал непосредственного участия в военных конфликтах. Были несколько полётов в сопровождении сил поддержки, но это выглядело бы так, как если бы боксёр пришёл на ринг вместе с группой здоровяков, которые вначале бы хорошенько избили соперника, а после рефери поднял руку победителя.

Но всё это не значит, что разработки стоят на месте. Потенциальные противники активно продвигают новые технологии, а в результате появляются новые модели, способные бросить вызов всей индустрии. Как стало известно, уже 2 декабря будет представлен первый самолёт шестого поколения в истории. Первыми прийти к финишу планируют американцы, готовые продемонстрировать новый B-21. Перед нами бомбардировщик, а с момента появления предыдущего самолёта такого класса в армии США прошло 34 года. За производство отвечают инженеры Northrop Grumman, ну а сам самолёт должен поступить на вооружение не раньше 2027 года. Стоит отметить, что анонс B-21 не раз переносился, а в результате сроки уже сдвигались. Очевидно, что сегодня у США нет острой необходимости в бомбардировщике шестого поколения, но в данном случае это исключительно имиджевый шаг.

Похоже, мы ещё долго не увидим первый полёт B-21. Если вам нечем заняться, переходите по ссылке, где представитель Northrop Grumman долго и очень нудно рассказывает о невероятных достижениях подчинённых ему инженеров. Мы не будем спорить, ведь построить такой самолёт пока решились только американцы, но реально похвастать этим ребятам нечем. Дело в том, что основные узлы прошли тестирование только в виртуальной среде. Программисты создали высокотехнологичный стенд, позволивший найти уязвимости существующих технологий, а после повысить эффективность тех или иных механизмов. Звучит неплохо, но теория бесконечно далека от практики.

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B-21 получит ещё ранее никогда не существовавшие технологии маскировки и подавления радиолокационных сигналов. Это позволит ему оставаться невидимым для большинства современных систем, приближаясь к территории потенциального противника на максимально близкое расстояние. Насколько всё это удастся реализовать, пока неясно, но инженеры работают не покладая рук, ведь уже заложены сразу 6 прототипов. До серийного производства ещё далеко, но уже сегодня представители Northrop Grumman говорят об унификации и универсальности тех или иных узлов. При этом вскоре состоится закладка седьмого B-21. Что до прототипа, который продемонстрируют публике, то краска уже нанесена, а сам он начищен до блеска. Похоже, США хотят устроить большой показательный концерт по заявкам. Как мы уже написали, увидеть в небе даже во время испытательного полёта B-21 удастся нескоро. Не исключено, что даже не в 2023 году.