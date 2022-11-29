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Какие видеокарты чаще всего покупают российские геймеры, и куда подевались GPU производства AMD
Далеко не всегда наша позиция совпадает с мнением обычных геймеров
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Когда дело заходит до выбора между NVIDIA и AMD, то большинство наших читателей смотрит в сторону зелёного лагеря. Осуждать любителей компьютерных игр мы не будем, ведь многие из них даже не знают о том, что на рынке присутствует конкурент. В лучшем случае продукция красных воспринимается как нишевая, и единицы задумываются о смысле покупки новинок от Лизы Су. Если у вас есть время и желание, то вы можете сравнить цены самостоятельно, ну а мы лишь констатируем, что подавляющее большинство геймеров предпочитает NVIDIA.

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Сегодня мы заглянем в Регард, где изучим предпочтения обычных любителей компьютерных игр. Рассмотрим, какие видеокарты пользуются спросом, а также попытаемся понять причины происходящего. Отметим, что в некоторых случаях популярны другие модели на том или ином графическом чипе. Мы выбрали наименее дорогие, тогда как вы можете отыскать и другие модели по ссылкам. Цены там выше, а переплата обусловлена брендом. 

Чаще всего берут GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта интересна широкому кругу геймеров, поскольку имеет все черты средневысокого сегмента. Даже сегодня она позволяет играть в разрешении 2К, получая картинку высокого качества без заметного падения фрамрейта. Уже больше месяца цена держится на отметке 34 тысячи рублей, а эксперты уверены, что снижение стоимости ожидается не раньше весны 2023 года. Причина в том, что у GeForce RTX 3060 Ti нет конкурентов в новых линейках, поэтому нам придётся подождать.

Совершенно неожиданно на 2 месте по популярности находится GeForce RTX 3070 Ti. Может показаться, что обычным геймерам сложно платить за видеокарту 50 тысяч рублей, но статистика говорит об обратном. Данный графический чип позволяет играть не только в 2К, но и претендовать на доступ к 4К. Мы бы рекомендовали не мечтать о невероятной графике, ведь вы платите за видеокарту всего 50 тысяч, тогда как ультимативные решения для энтузиастов сегодня оцениваются в 150 тысяч и дороже. Главным минусом GeForce RTX 3070 Ti считается небольшое количество видеопамяти. NVIDIA привыкла экономить на мелочах, ну а в результате жизненный цикл видеокарты окажется не такой большой, как мог бы быть. Помните об этом, ну а в текущем поколении с количеством видеопамяти проблем не будет, хотя и стоить новинки станут дороже. 

А вот GeForce RTX 3050 совершенно внезапно подешевела и стоит 22 690 рублей. Многие эксперты уверяют, что реальная цена должна быть в 2 раза ниже, но Дженсен Хуанг неумолим. Похоже, ещё какое-то время нам придётся платить за середняки намного больше, чем раньше. Что до GeForce RTX 3050, то она получила трассировку лучей и позволяет не ограничивать себя в играх. Выше 1080 заглядывать не стоит, но даже этого на максимальных настройках графики большинству геймеров будет достаточно.

За 43 тысячи есть GeForce RTX 3070. А вот эта видеокарта кажется нам сомнительной, поскольку стоит слишком дорого. Теоретически, она должна предлагаться дешевле 40 тысяч, в таком случае такой шаг оказал бы сильное давление на положение GeForce RTX 3060 Ti. Маркетологи трудятся не покладая рук, хотя иногда допускают досадные ошибки. Мы полагаем, что GeForce RTX 3070 за 43 тысячи не стоит, хотя сама видеокарта перспективная и мощная. Ну а тот факт, что GeForce RTX 3070 находится в нашем рейтинге говорит о том, что многие геймеры имеют на этот счёт своё мнение. 

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GeForce RTX 3060 уцепилась за отметку в 33 тысячи и упрямо отказывается дешеветь. Перед нами претендент на звание самой популярной игровой видеокарты, вот только пока NVIDIA не торопится скидывать цену. Возможно, к лету мы увидим GeForce RTX 3060 за 20 тысяч рубликов, вот только тогда в магазинах будут новые герои. Например, GeForce RTX 4060, которая окажется ощутимо быстрее и будет поддерживать технологию DLSS 3.0. Напомним, благодаря продвинутым интеллектуальным алгоритмам NVIDIA смогла добиться немалого прогресса на этом направлении. Похоже, именно программные методы в будущем будут играть первую скрипку. Пока производителям графических чипов удаётся увеличивать быстродействие за счёт архитектурных улучшений и снижения технологического процесса, но уже вскоре человечество упрётся в физический предел. Но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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