Видеокарты AMD дешевле, но сегодня мы подбираем оптимальные модели для фанатов NVIDIA

Мы с вами уже убедились в том, что видеокарты AMD намного выгоднее в российской рознице, чем аналоги NVIDIA. Это непреложный факт, с которым приходится мириться фанатам обоих лагерей. В данном случае не важно, что мы думаем, ведь у Лизы Су просто нет выбора. Простой пример: Radeon RX 6600 XT с лёгкостью обходит GeForce RTX 3060, но стоит дешевле. Мало того, такая видеокарта предлагает высокий уровень энергоэффективности, а разница по производительности стартует с 10% в пользу красного лагеря.

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Примерно такая же картина наблюдается и в отношение флагманов. GeForce RTX 3090 Ti ещё недавно был беспрекословным лидером, вот только Radeon RX 6950 XT стоит намного дешевле, при этом слегка уступает представителю зелёных в играх. Что любопытно, разницу вы могли и вовсе не увидеть, ведь очень многое зависит от процессора. Словом, картина складывается не в пользу NVIDIA. Вот только геймеры старательно делают вид, что не замечают продукцию красных. Сегодня мы постараемся найти оптимальные решения NVIDIA, оценив их сильные и слабые стороны.

Нам кажется, что сегодня ничего дороже GeForce RTX 3070 Ti брать не стоит. Во-первых, эта видеокарта подходит для любых игр в 2К и даже может тянуть большую часть тайтлов в 4К. Во-вторых, цены могут резко упасть, а вы со своей GeForce RTX 4090 окажетесь в проигрыше. Ну и стоит понимать, что флагманы нужны только тем, кто имел глупость купить монитор с разрешением 4К. Все остальные могут спокойно брать графические чипы дешевле. GeForce RTX 3070 Ti стоит около 50 тысяч рублей. Мы бы хотели видеть его дешевле, но пока надеяться на суперскидки не приходится.

Слегка разочаровывает цена GeForce RTX 3060 Ti. Дело в том, что пару недель назад вы могли найти некоторые модели за 34 тысячи рублей. Геймеры недоверчиво смотрели на видеокарту, а сегодня могут кусать локти, ведь цена временно пошла вверх. Причины не называются, ну а сама по себе GeForce RTX 3060 Ti представляет отличный выбор для тех, кто ищет видеокарту до 40 тысяч рублей. Вы точно сможете получить ультимативный уровень производительности в разрешении 1080р и надеяться на графику высокого уровня в 2К. Видеокарта менее требовательна, что позволит сэкономить на блоке питания. В последнее время аппетиты графических чипов растут, ну а возможность оставить уже купленный ранее блок позволяет сохранить немного денег.

GeForce RTX 3050 так и не стала бестселлером. Причина в завышенной цене. Инсайдеры отмечают, что даже в США за видеокарту просят от 260 долларов. Учтите, что GeForce RTX 3050 представляет собой бюджетный ценовой сегмент и должна стоить не больше 200 долларов. Но это высокая цена, ведь в нормальном мире за неё должны просить не больше 150 вечнозелёных. Увы, но Дженсен Хуанг не планирует радовать геймеров, не прекращая попыток выжать их, словно сухой сморщенный лимон.

Если вы действительно хотите сэкономить, то покупайте GeForce GTX 1660 SUPER. Увы, но перед нами жутко бюджетная модель, которая отличается отвратительной системой охлаждения с одним громким вентилятором. Если вы привыкли играть без наушников, то гул кулера будет слышен. В целом, это единственный минус, ведь сама GeForce GTX 1660 SUPER почти не уступает GeForce RTX 3050 по быстродействию. Ну а сама система охлаждения не должна вас смущать, ведь графический чип не требует ничего более мощного.

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Если ваш бюджет не выходит за пределы 14 тысяч рубликов, берите GeForce GTX 1650. Видеокарта не порадует вас высокой производительностью, но точно позволит войти в мир компьютерных игр. Владельцам мониторов с разрешением 2К вход воспрещён, ведь в вашем случае в современных играх будет постоянное слайд-шоу. А вот любителям танков или кораблей мы рекомендуем не задумываться. Графика в этих играх далека от блокбастеров последних лет, а значит требования невысокие. Ну и любители шутеров не останутся в стороне. Словом, есть масса геймеров, которым ничего быстрее и не требуется. Ну а учитывая тот факт, что больше 80% любителей компьютерных игр могут похвастаться монитором с разрешением 1080р и меньше, то GeForce GTX 1650 и вовсе подходит для большинства наших читателей.