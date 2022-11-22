Выгода несомненна, ведь красные просят меньше, а дают больше

Если сравнивать продукцию NVIDIA и AMD, то можно прийти к неоднозначным выводам. Прежде всего вызывает вопросы ценообразование видеокарт от дядюшки Хуанга. По непонятной причине нам предлагают покупать графические чипы дороже даже несмотря на тот факт, что они медленнее. В данном случае речь не идёт о суперфлагманах, которые представляют собой вершину технологической мысли. Скорее всего, GeForce RTX 4090 так и останется самой быстрой видеокартой, вот только основная масса геймеров обращает внимание на менее дорогую продукцию.

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Ну а там у Лизы Су всё куда лучше. Эксперты годами бьются над загадкой, почему пользователи выбирают NVIDIA, но приходят к противоречивым выводам. Сегодня мы обойдёмся без долгих разбирательств, пытаясь понять, какие графические чипы вообще стоит брать. Начнём с флагманов, ну а в следующий раз продолжим срендевысоким сегментом.

Как вы уже поняли, GeForce RTX 3090 Ti остаётся неприступна для продукции AMD. Данная видеокарта стоит жутко дорого, хотя и предлагает ультимативный уровень производительности. Здесь 24 Гб видеопамяти и скоростная память. Кстати, уже два поколения подряд Дженсен Хуанг не позволяет Лизе Су получить доступ к скоростной GDDR6X, монополизировав данный тип памяти. Ну и как вы хотите, чтобы AMD на равных соперничала с тем, кто совершает такие действия на рынке? Если у вас есть 85 тысяч рублей, то купите лучше Radeon RX 6900 XT. Эта видеокарта стоит намного дешевле прямого конкурента, но предлагает достойный уровень быстродействия во всех играх. Если не придираться к трассировке лучей и другим бесполезным технологиям, то лучше и не придумать.

За 95 тысяч в наличии GeForce RTX 3080 Ti. Такая видеокарта кажется нам более разумным выбором, чем указанная выше GeForce RTX 3090 Ti, но и здесь не обошлось без минусов. Прежде всего помните, что данная карта получила всего 12 Гб видеопамяти. Если вы планировали взять видеокарту на 5 лет, то уже в 2024 году этого будет мало для игр следующего поколения. Ну и цена не радует, ведь за 63 тысячи в наличии Radeon RX 6800 XT. С такой видеокартой вы точно не заскучаете, поскольку по чистой производительности она слегка уступает GeForce RTX 3080 Ti, но стоит намного дешевле. Вообще, разницу можно заметить только в том случае, если вы раскошелитесь на самый крутой процессор. Ну а если вы хотите увеличить запас мощности только за счёт видеокарты, то переплата за зелёные цвета и вовсе является несусветной глупостью.

За 52 тысячи вы можете отыскать GeForce RTX 3070 Ti. Скажем честно, это одна из самых сбалансированных видеокарт NVIDIA. Поскольку она заточена под разрешение 2К, то наличие 8 Гб видеопамяти не является принципиальной проблемой. Да, хочется больше, но пока игры в 2К не способны загрузить и этот объём, ну а по сравнению с указанными выше флагманами, вы получаете и вовсе массу плюсов. Во-первых, экономите кучу денег. Во-вторых, в 2К у вас будут максимальные настройки, а значит визуальная составляющая не пострадает. У AMD в этом ценовом диапазоне есть Radeon RX 6800. И тут стоит признать, что Лиза Су кладёт своего оппонента на лопатки. Здесь и видеопамяти 16 Гб, и в играх быстродействие намного выше. Нам эта карта кажется намного выгоднее GeForce RTX 3070 Ti, но у вас может быть собственное мнение.

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Из описанного выше можно сделать простой вывод: не всегда массовый покупатель оказывается прав. Сегодня видеокарты AMD в российской рознице намного выгоднее продукции NVIDIA. С трассировкой лучей всё становится не так радужно, но пока игроделы не научились реализовывать потенциал этой технологии. Не исключено, что и не научатся, ведь стимулов нет. На руках у геймеров почти нет мощных видеокарт, а тратить усилия впустую никто не будет.