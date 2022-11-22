Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарты AMD стали выгоднее NVIDIA в магазинах РФ – сколько денег может сэкономить разумный геймер
Выгода несомненна, ведь красные просят меньше, а дают больше
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Если сравнивать продукцию NVIDIA и AMD, то можно прийти к неоднозначным выводам. Прежде всего вызывает вопросы ценообразование видеокарт от дядюшки Хуанга. По непонятной причине нам предлагают покупать графические чипы дороже даже несмотря на тот факт, что они медленнее. В данном случае речь не идёт о суперфлагманах, которые представляют собой вершину технологической мысли. Скорее всего, GeForce RTX 4090 так и останется самой быстрой видеокартой, вот только основная масса геймеров обращает внимание на менее дорогую продукцию.

реклама

Ну а там у Лизы Су всё куда лучше. Эксперты годами бьются над загадкой, почему пользователи выбирают NVIDIA, но приходят к противоречивым выводам. Сегодня мы обойдёмся без долгих разбирательств, пытаясь понять, какие графические чипы вообще стоит брать. Начнём с флагманов, ну а в следующий раз продолжим срендевысоким сегментом. 

Как вы уже поняли, GeForce RTX 3090 Ti остаётся неприступна для продукции AMD. Данная видеокарта стоит жутко дорого, хотя и предлагает ультимативный уровень производительности. Здесь 24 Гб видеопамяти и скоростная память. Кстати, уже два поколения подряд Дженсен Хуанг не позволяет Лизе Су получить доступ к скоростной GDDR6X, монополизировав данный тип памяти. Ну и как вы хотите, чтобы AMD на равных соперничала с тем, кто совершает такие действия на рынке? Если у вас есть 85 тысяч рублей, то купите лучше Radeon RX 6900 XT. Эта видеокарта стоит намного дешевле прямого конкурента, но предлагает достойный уровень быстродействия во всех играх. Если не придираться к трассировке лучей и другим бесполезным технологиям, то лучше и не придумать.

За 95 тысяч в наличии GeForce RTX 3080 Ti. Такая видеокарта кажется нам более разумным выбором, чем указанная выше GeForce RTX 3090 Ti, но и здесь не обошлось без минусов. Прежде всего помните, что данная карта получила всего 12 Гб видеопамяти. Если вы планировали взять видеокарту на 5 лет, то уже в 2024 году этого будет мало для игр следующего поколения. Ну и цена не радует, ведь за 63 тысячи в наличии Radeon RX 6800 XT. С такой видеокартой вы точно не заскучаете, поскольку по чистой производительности она слегка уступает GeForce RTX 3080 Ti, но стоит намного дешевле. Вообще, разницу можно заметить только в том случае, если вы раскошелитесь на самый крутой процессор. Ну а если вы хотите увеличить запас мощности только за счёт видеокарты, то переплата за зелёные цвета и вовсе является несусветной глупостью.

За 52 тысячи вы можете отыскать GeForce RTX 3070 Ti. Скажем честно, это одна из самых сбалансированных видеокарт NVIDIA. Поскольку она заточена под разрешение 2К, то наличие 8 Гб видеопамяти не является принципиальной проблемой. Да, хочется больше, но пока игры в 2К не способны загрузить и этот объём, ну а по сравнению с указанными выше флагманами, вы получаете и вовсе массу плюсов. Во-первых, экономите кучу денег. Во-вторых, в 2К у вас будут максимальные настройки, а значит визуальная составляющая не пострадает. У AMD в этом ценовом диапазоне есть Radeon RX 6800. И тут стоит признать, что Лиза Су кладёт своего оппонента на лопатки. Здесь и видеопамяти 16 Гб, и в играх быстродействие намного выше. Нам эта карта кажется намного выгоднее GeForce RTX 3070 Ti, но у вас может быть собственное мнение.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Из описанного выше можно сделать простой вывод: не всегда массовый покупатель оказывается прав. Сегодня видеокарты AMD в российской рознице намного выгоднее продукции NVIDIA. С трассировкой лучей всё становится не так радужно, но пока игроделы не научились реализовывать потенциал этой технологии. Не исключено, что и не научатся, ведь стимулов нет. На руках у геймеров почти нет мощных видеокарт, а тратить усилия впустую никто не будет. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты ASUS возвращаются в Россию через легальные каналы
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X полностью заменит оргинальную RTX 3060 Ti
ASUS собирается возвращаться в Россию: в ЕАЭС зарегистрированы новые видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
19
С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
10
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
15
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
5
Газпром планирует купить российский суперзащищённый квантовый телефон за 100 000 000 рублей
12
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
Скин для автомата CSGO выставлен за 400 000 $
3
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
В сети появились данные о новых автомобилях «Москвич 3» и «Москвич 3е»
9
Инсайдеры назвали 30 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Замминистра обороны Украины пообещал "вернуть" Крым до конца декабря этого года
16
«Майнер в носках» разобрал MSI RTX 4090 Gaming X и нашел дополнительные проблемы карты
8
Crysis Remastered Trilogy вышел 17.11 и продается с 50% скидкой без ограничений для РФ
21
Авторы Gotham Knights работают над проектом AAA-класса для консолей
1
Ученые разработали специальную флисовую ткань, позволяющую создавать батареи нового поколения
2
LG представила игровой OLED-монитор UltraGear 27GR95QE с частотой 240 Гц
12
NVIDIA признала, что ограничение производительности видеокарт в майнинге утратило смысл
9
Польша обвинила Россию в нападении, уже зная о том, что ракета была запущена с территории Украины
13

Популярные статьи

У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
65
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
4
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
19
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
98
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
14
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
15
Экономно покупаем игры для Xbox в Черную Пятницу
8
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
11
Почему Одесса 3 суток сидела без света, и зачем Украина продолжает продавать энергию в Польшу
19
Как получить подробный отчет о заряде батареи в Windows 11 и как его прочитать
8

Сейчас обсуждают

NgMurakami
00:37
Это чем же?
Intel Core i5-13600K показал лучший результат в Geekbench3 Multi Core среди процессоров с 14 ядрами
Зю
00:32
Вот бы её как 3G модем по BT использовать, но в ней нет ни того, ни другого. Или 4G по кабелю...
Обзор раскладного телефона Philips Xenium E2601 – достойный вариант для звонков и СМС
Дмитрий
00:21
купи три чайника по цене четырёх и получи скидку в 2025 году на ножик
Сайт магазина DNS работает с перебоями
Luck-AD
00:21
"Почему графика в играх на ПК не улучшается". Да в смысле??? Улучшается!
Почему графика в играх на ПК не улучшается – при чём тут NVIDIA, и когда видеокарты подешевеют
Дмитрий
00:20
пошлите проверим ахахах дружно
Сайт магазина DNS работает с перебоями
Виктор Попко
00:20
Нет, бесплатная только работа, а для торрента нужен интернет, который надо оплатить)
Ради экономии электроэнергии украинцам предлагают "перезимовать" в других странах
Виктор Попко
00:20
Плохой сарказм, ситуация посложнее, чем просто оплатить.
Ради экономии электроэнергии украинцам предлагают "перезимовать" в других странах
Виктор Попко
00:19
А то, что это было выселение незаконное из законного жилья и шли суды и все оплачивалось и при этом оно отключалось специально, чтобы выселить людей, это в расчет не надо принимать?
Ради экономии электроэнергии украинцам предлагают "перезимовать" в других странах
Дмитрий
00:18
уже полгода как по 120 рублей в моем городе точно до операции было 100
В России подорожают сладкие безалкогольные напитки — подписан закон о введении на них акциза
Дмитрий
00:16
7рублей с литра когда бутылка стоит 150р выглядит смехотворно, но с другой стороны я понимаю что 7 рублями в будущем не ограничится и будут повышать каждые полгода производители газировок и так обн...
В России подорожают сладкие безалкогольные напитки — подписан закон о введении на них акциза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем