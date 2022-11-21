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Если вы внимательно читаете новости, то могли слышать о том, как Одесса оставалась без электричества на протяжение более чём трёх суток. Ситуация была критической, а жителям включали свет на пару часов, а после снова вырубали на сутки. Дошло до того, что одесситы вышли на улицы, перекрывая движение транспорта. Случилось это в пятницу вечером, ну а выходные прошли относительно спокойно. Сегодня местные энергетики заявляют о том, что не планируют экстренных отключений, используя графики, по которым будут проходить стабилизационные отключения. Давайте разберёмся в происходящем, а после изучим ситуацию и сделаем выводы.

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Прежде всего стоит понимать разницу между стабилизационными и экстренными отключениями электричества. В первом случае жителям оглашались определённые списки, согласно которым у них в то или иное время на 4 часа пропадёт свет. Не факт, что всё идеально соблюдалось, но такой способ не идёт ни в какое сравнение с отключением экстренным, когда районы отрезались от сети, а энергетики не могли даже сказать, когда ожидается подключение. В данном материале сложно обойтись без политики, ведь в Украине ведутся боевые действия. Известно, что 16 ноября состоялся самый сильный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Такое случалось и раньше, но масштабы были меньше, хотя и здесь не обошлось без любопытных фактов. Так, с начала октября прилёты были в восточных, центральных и западных частях Украины, тогда как Одесса оставалась словно заговорённой. Ракеты прилетали, но это были военные объекты, тогда как подстанции никто не трогал. Уже этот факт вызывает много вопросов, ведь мэра города открыто обвиняют в поддержке русского мира. Труханов пытается усидеть на нескольких стульях, что до недавнего времени ему удавалось.

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Так вот, 16 ноября прилетали ракеты, после чего свет погас в нескольких областях. Досталось и Одессе, но здесь электричество пропало по другим причинам. Уже 17 ноября весь город погрузился в темноту. Если у вас есть время, то вы можете изучить эту тему детальнее, а мы лишь отметим, что за полтора месяца прилётам по украинской инфраструктуре, ещё ни один город не сидел без света больше 12 часов. Проблемы были во Львове, в Киеве и Харькове, но там быстро всё возвращали в прежнее русло. С Одессой такой фокус не прошёл. На утро 18 ноября энергетики отрапортовали, что экстренных отключений не будет, но буквально через час снова погрузили город во тьму. Пошли слухи о том, что это личная месть мэру города, а точно такой же сценарий ожидал жителей 19 ноября. На тот момент некоторые абоненты оставались без света трое суток и больше. Вот только в тот самый момент, когда одесситы грустно ждали электричества, во Львове местная шляхта активно ходила по кинотеатрам, а свет был почти во всех областях страны. Местная пресса пишет, что это месть одесситам, которые продолжили разговаривать на русском языке. Ну и про отсутствие прилётов по инфраструктуре города тоже стоит помнить. И снова отсылаем вас в интернет, ведь там на этот счёт много любопытной информации.

Может показаться, что энергосистема Украины находится в коллапсе, вот только это не совсем так, ведь власти продолжают продавать электричество за рубеж. Известно, что за 2022 год от реализации энергии получено 542 миллиона долларов (за первые 10 месяцев), что на 326 миллионов больше, чем годом ранее. Получается, что несмотря на все проблемы, Украина не только не снижает обороты, но и продолжает продавать электричество соседям, увеличив доход в 2.5 раза. Например, только Польша получила электричества на 148 миллионов долларов. Словакия – на 141 миллионов, а Румыния – на 118 миллионов. Можно было бы предположить, что речь идёт о поставках до октября, вот только это не так, ведь в прошлом месяце выручка от экспорта энергии достигла 113 миллионов долларов, тогда как в прошлом году цифра с трудом превысила 26 миллионов за тот же отчётный период (октябрь 2021).

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На этот счёт есть масса различных мнений, ну а мы приведём один факт, который говорит громче любых цифр. Как только РФ ушла из Херсона, там пропала вода и свет. Местные жители, которые решили остаться в городе, слегка шокированы, ведь подвоза чистой воды нет, а новая власть отмалчивается. При этом известно, что при отходе армия РФ ничего не взрывала и не уничтожала. Доступ к воде и вовсе есть, а местные перешёптываются о том, что так украинские власти мстят жителям Херсона за то, что те 8 месяцев жили под властью РФ.

P.S. С мест передают, что Одесса снова без света. Во Львове и Киеве полный порядок. Кинотеатры и торговые центры работают.