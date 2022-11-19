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Российский электрокар Evolute i-JOY оценён в $57 000 – почему китайский Dongfeng подорожал в 2 раза
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Многие наши читатели привыкли мыслить категориями из далёкого прошлого. Возможно, для бабушек у подъездов это и нормально, но читатели нашего сайта хотя бы иногда должны включать рациональное мышление и обращаться к прошлому опыту, делая соответствующие выводы.

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Данная прелюдия предназначается тем, кто продолжает высмеивать китайские автомобили. Не так важно, где вы живёте, ведь большая часть технологий, которые вас окружают, созданы руками жителей Поднебесной. Можно сколько угодно раздувать щёки, уверяя в том, что всё это придумали американцы, вот только это не так. Сегодня без примеров, но и янки придумали лишь часть, тогда как всё остальное – это коллективные разработки тысяч учёных, которые внесли решающий вклад в становление полупроводниковой отрасли. Что до китайских автомобилей, то здесь не всё так просто. Местный рынок настолько огромен, что многим компаниям просто нет смысла осваивать новые горизонты. Зачем рваться в Европу, где придётся открывать дилерскую сеть, завозить комплектующие, обучать специалистов и тратить годы и миллиарды долларов, если китайцы раскупают автомобили довольно неплохо?

Вот и получается, что рядовой европеец плохо знаком с тем, что курсирует по дорогам Китая, и не имеет ни малейшего представления о качестве машин и многих других деталях. А между тем происходят довольно любопытные изменения. Почитать о том, как местные технологии обходят знаменитую Tesla по энергоэффективности вы можете в интернете, а мы перейдём к тому, что в России стартовали продажи электрического кроссовера Evolute i-JOY от Моторинвест. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть узнаваемый силуэт Dongfeng Fengon E3, который в свою очередь был скопирован с японского Nissan. Прежде всего к размерам: 4385х1850х1650 мм (длина, ширина, высота). В качестве движка используется электромотор на 163 л.с. с крутящим моментом 195 Нм. Установлен аккумулятор ёмкостью 53 кВт*ч, а заявленная автономность доходит до 407 км. Максимальная скорость не превышает 155 км/ч, а разгон до 100 км осуществляется за 8.9 секунды. Типичный кроссовер без излишеств.

В Китае Dongfeng Fengon E3 стоит чуть больше 20 тысяч долларов, но в после сборки нескольких готовых деталей, покраски и замены шильдиков, в российской рознице Evolute i-JOY оценили в 3 490 000 рублей или 57 354 долларов. Какое-то время будет действовать государственная субсидия, позволяющая отхватить новинку всего за 1 565 000 рубликов. Это всего 42 120 долларов, что в 2 раза выше, чем стоит китайский аналог. Электрокар собирают в Липецкой области, а продажи стартовали в нескольких областях. Уже сегодня купить российский электрокар с китайским характером можно в Симферополе, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и Краснодаре. Планируется расширить географию, но пока сроки появления в Сочи и Ростове-на-Дону не уточняются.

Потенциальным покупателям доступны четыре цвета: красный, чёрный, синий металлик и белый. Комплектация одна, но выглядит она весьма неплохо. Переходите по ссылке, где можно изучить все параметры детально. Если кратко, то здесь 6 подушек безопасности, присутствуют системы ADAS (предупреждающая о фронтальном столкновении), ESC (стабилизации курсовой устойчивости), помощь при экстренном торможении (EBA/BAS/BA), датчики парковки и многое другое, включая контроль давления в шинах (TPMS) и правильные крепления детского кресла ISOFIX на заднее левое и правое сиденье. Довольно неплохо смотрятся функции комфорта, а в целом перед нами достойная машина, стоимость которой вполне может доходить до 30 000 долларов. Ясно, что российский производитель планирует огромные инвестиции в размере 11 миллиардов рублей, а деньги нужно отбивать. Вот только сделать это будет сложно, если машина такая дорогая.

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Предполагается, что вскоре в продажу поступит ещё несколько автомобилей. Это: i-PRO в кузове седан, основой для которого стал Dongfeng Aeolus E70, а также i-JET. Последний представляет собой класс кросс-купе, собранный из запчастей от китайского DFSK Seres 5. Цены на эти две машины не озвучиваются, но они явно не будут низкими. Представители Моторинвест строят наполеоновские планы, надеясь продавать по 15 тысяч автомобилей в год. Возможно, мы излишне пессимистичны, вот только установленная цена не располагает к таким объёмам. Кстати, ключевой фишкой Evolute i-JOY стала зарядка, осуществлять которую можно как на специализированных станциях, так и у себя дома от обычной розетки.

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#автомобили #evolute i-joy
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