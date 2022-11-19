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Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, а разумным геймерам не стоит покупать флагманы NVIDIA
Цены на видеокарты NVIDIA неприятно удивляют, а AMD пока выглядит предпочительнее
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NVIDIA продолжает проводить чистку карманов любителей компьютерных игр и энтузиастов. Если вы хотите стать владельцем действительно мощной модели, способной тянуть все игры в сверхвысоком разрешении, то придётся раскошелиться, ведь Дженсену Хаунгу нужно отчитаться перед инвесторами о высокой марже. Этого парня не волнует тот факт, что пользовательский спрос упал, а экономический кризис уже громко стучится в двери миллионов людей в Европе. GeForce RTX 4090 в Европе продают за 2300 евро и дороже, а GeForce RTX 4080 имеют наглость предлагать дороже 2000 евро. Нет сомнений, что это настоящий грабёж, а в российской рознице всё ещё дороже.

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Словом, вам может показаться, что реального выхода нет, но это не так, ведь у нас с вами остаётся AMD. Лиза Су не славится щедростью, вот только графические чипы красной компании никто и так не спешит покупать, а любые попытки выставить на них цены аналогичные NVIDIA приведут к полному исчезновению спроса. Если вами движут предубеждения и слухи, то самое время отказаться от покупки видеокарт AMD. Мало ли, вдруг у вас перестанет работать драйвер. Шансы равны нулю, но ведь блогер из интернета уверяет, что знает знакомого, которому его друг рассказывал о том, что софт у красных неудобный и постоянно вылетает. Ну или вы вдруг обнаружите, что графические чипы AMD лишены неких таинственных продвинутых технологий, которые доступны только инженерам из зелёного лагеря. Ну а в случае, если вы способны думать головой, то самое время сделать верный выбор, о чём и поговорим ниже.

Учтите, что цены ещё могут упасть, а сегодня стоимость видеокарт далека от идеальной. И всё же, Radeon RX 6800 XT за 63 тысячи рублей – это не самое худшее предложение. По чистой производительности видеокарта обходит своих прямых конкурентов из зелёного лагеря, но предлагает намного больше. Здесь вас ждёт 16 Гб видеопамяти, которая будут вам полезна здесь и сейчас. Дело в том, что видеокарта предназначается для разрешения 4К. Если у вас 2К и или 1080р, то проходите мимо, ведь для вас есть менее дорогие графические чипы, разницу в производительности с которыми на вашем мониторе обнаружить не удастся. Ну а для любителей экстремального гейминга Radeon RX 6800 XT – это лучший выбор, ведь вы получите желаемый результат по вполне приемлемой цене.

Если хотите сэкономить 13 тысяч рубликов, смело берите Radeon RX 6800. В разрешении 4К вы себя будете чувствовать, как дома, а настройки графики смело можно выкручивать на высокие. И не слушайте глупости о трассировке лучей. Пусть вначале игровые студии научатся работать с данной технологией, ведь в большинстве случаев геймеров поджидает разочарование, а реалистичные эффекты с трудом заметны в нескольких локациях. Radeon RX 6800 также предлагает 16 Гб видеопамяти, поэтому можно рассчитывать на длительный период эксплуатации и огромный потенциал.

Обычно мы предлагаем присмотреться к Radeon RX 6650 XT, но в последнее время в рознице появился новый герой в виде Radeon RX 6700. Если вы не в курсе, то это урезанная версия старшего графического чипа, которая получила 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти. Крайне редкое соотношение, но в данном случае всё дело в быстродействии. Если изучить тесты в интернете, то можно прийти к выводу, что в некоторых играх Radeon RX 6700 почти не уступает версии Radeon RX 6700 ХТ. Бывают и провалы, но абсолютно всегда Radeon RX 6700 быстрее Radeon RX 6650 XT. Вот только в последнее время разница в цене между ними снизилась до минимума, поэтому переплата в 1500 рублей сулит массу выгод.

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Ну и за 26 590 рублей самое время присмотреться к Radeon RX 6600. Видеокарта выставлена против GeForce RTX 3050, но в реальности способна тягаться по быстродействию с более дорогой GeForce RTX 3060. Именно поэтому Radeon RX 6600 кажется нам оптимальным выбором для владельцев мониторов с разрешением 1080р. Предыдущая Radeon RX 6700 намного лучше справляется с 2К, ну а тем, кто не планирует обновление дисплея, нет смысла переплачивать. Да, если запустить синтетику, то можно порадовать себя рекордным количеством кадров в секунду, ну а в реальной жизни вам хватит и 60 fps.

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#amd #nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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