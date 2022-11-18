Не всегда стоит выбирать процессоры по цене или синтетическим тестам

Не секрет, что процессоры Ryzen 7000-й серии продаются просто отвратительно. Геймеры не видят смысла покупать камни, которые не обладают оптимальным соотношением цены и производительности, а обычные пользователи не готовы переплачивать за доступ к сомнительным технологиям. Например, новая линейка принесла на компьютеры доступ к оперативной памяти DDR5, а также скоростному интерфейсу PCIe 5.0. Что любопытно, ни в первом, ни во втором случае указанные выше технологии ничего не решают. Прирост с ОЗУ доступен только с использованием дорогостоящих флагманских процессоров, а под PCIe 5.0 спустя год после появления на рынке так и не начали выпускать твердотельные накопители.

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Новинки идут туго, но причина здесь в том, что на рынке наблюдается сильное падение спроса. Проще говоря, покупать дорогие процессоры некому, а число энтузиастов ограниченно. А между тем, Core i5-13600K всё же доехал до российской розницы. Что любопытно, остальные камни 13-го поколения так и не появились в продаже. Неясно, в чём причина, ведь среди жителей РФ всегда находится несколько десятков тысяч, которые готовы тратить любые деньги на самые быстрые процессоры и видеокарты. По производительности Core i5-13600K оказался настолько хорош, что умудряется в играх обходить Ryzen 9 7950Х, который стоит в 2 раза дороже.

Мы не призываем вас тратить деньги на процессоры здесь и сейчас. Сегодня мы писали о том, что уже вскоре к нам нагрянут менее дорогие камни AMD. Ну а в начале января можно будет купить процессоры Intel с заблокированным множителем. Всё это совпадёт с появлением в продаже недорогих материнских плат на бюджетных чипсетах. Повторимся, если вы готовы подождать, то не торопитесь, ну а мы разберём аналоги Core i5-13600K, которые уже в продаже. Кстати, новый камень Intel включает 6 больших и 8 малых ядер. В результате вы получаете 14 ядер, хотя далеко не все из них полезны. В играх 8 энергоэффективных ядер и вовсе не несут никакого прироста, ну а тактовая частота достигает 5.1 ГГц.

Ровно на 1000 рублей дешевле есть Core i7-12700KF. Нам такой камень кажется более перспективным по целому ряду причин. Во-первых, у него есть 8 больших ядер, которые при хорошем охлаждении вы можете разогнать до 5 ГГц и выше. Во-вторых, разница в играх есть только с видеокартой за 100 000 рублей. Ну а если вы решили потратить на развлечения всего 30 000 рубликов, то ждите нулевого прироста быстродействия. Ну а в рабочих задачах 8 ядер всегда обходят 6 ядер. Помните об этом, когда покупаете универсальный процессор.

Ну а мы рекомендуем присмотреться к Ryzen 9 5900X. Этот 12-ядерный камень намного превосходит Core i5-13600K в рабочих сценариях, но не уступает ему в игровых задачах. Помните, что многое зависит от того, какую систему вы собираете. Например, если вы купили Core i5-13600K, но к нему взяли бюджетную материнскую плату и оперативную плату, то о разгоне не стоит и мечтать. Ну а в результате вы сможете видеть заявленную тактовую частоту в 5.1 ГГц только в некоторых сценариях. В то же время, Ryzen 9 5900X позволяет собрать мощную машину без больших вложений. Вам не требуется флагманская материнская плата и оперативная память, ведь разгон в любом случае не даёт большого буста, а в качестве лотереи можно попробовать свои навыки оверклокера и на материнской плате с чипсетом В450. Мы рекомендуем обратить внимание на В550, поскольку здесь вы встретите интерфейс PCIe 4.0. Это очень важная деталь, позволяющая экспериментировать со скоростными твердотельными накопителями.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как видите, в своём ценовом сегменте у Core i5-13600K достаточно конкурентов. Не всегда новинка лучше процессоров, которые уже зарекомендовали себя на протяжение длительного срока. Кроме того, если камень уже год лежит на прилавке, то за это время мог ощутимо подешеветь. Ryzen 9 5900X стоил намного дороже, ну а благодаря правильному подходу и подбору компьютера под свои нужды есть возможность сэкономить ещё больше. Никто ведь не заставляет вас покупать твердотельный накопитель PCIe 4.0. В данном случае это перспектива, о которой стоит помнить и не лишать себя её по мере возможности.