Процессоры будут на 70 долларов дешевле и с тактовыми частотами всего на 200 МГц ниже

Третий квартал 2022 года оказался для AMD одним из самых сложных за многие годы. Отметим, что буквально 5 лет назад красные находились на грани разорения, имея огромные долги и массу бесполезных сильно устаревших и невостребованных на рынке технологий. Выход процессоров Ryzen на архитектуре Zen позволит не только решить финансовые проблемы, но и перехватить инициативу как на потребительском, так и на серверном рынках. По словам Лизы Су, в сложившейся ситуации компания сосредоточит усилия именно на серверном направлении, поскольку этот сегмент приносит максимальную маржу и развивается семимильными шагами. Предполагалось, что переждать падение потребительского спроса позволит выход настольных процессоров серии Ryzen 7000, но недооценка потенциала Intel привела к тому, что на руках у AMD оказались неплохая линейка без перспектив к существованию.

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Многие наши читатели могли слышать о том, что сами процессоры дороже синих конкурентов, но уступают им как в играх, так и в рабочих задачах. Логика ценообразования нам неясна, но Лиза Су продолжает стоять на своём. Возможно, причина в том, что простым снижением стоимости здесь не помочь, ведь нужно купить дорогую материнскую плату и оперативную память. Переход на сокет АМ5 дался красным не без проблем, а в результате даже бюджетная линейка на чипсете В650 стоит от 200 долларов в европейских магазинах и дороже в российской рознице. Оперативная память стандарта DDR5 только увеличивает конечную цену сборки, а установка ОЗУ предыдущего поколения не предусмотрена. Похоже, в руководстве AMD начали осознавать опасность потери рынка настольных процессоров, ведь сегодня появились сведения о планах выпустить недорогие варианты нескольких камней. Речь идёт о Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600. Как видите, все процессоры лишены литеры «Х», а значит получат меньшую тактовую частоту.

12-ядерный Ryzen 9 7900 сможет рассчитывать на 5.4 ГГц, что ровно на 200 МГц ниже, чем предлагает Ryzen 9 7900Х. 8-ядерный Ryzen 7 7700 работает на частоте 5.3 ГГц, что всего на 100 МГц ниже, чем предлагает Ryzen 7 7700Х. Ну а Ryzen 5 7600 сможет разгоняться до 5.1 ГГц, что также на 200 МГц меньше, чем у Ryzen 5 7600Х. Оценить снижение производительности в результате снижения тактовой частоты пока сложно, но цены будут ощутимо ниже. Так, за старшую модель с 12-ю ядрами попросят 429 долларов, Ryzen 7 7700 будет продаваться за 329 долларов, а Ryzen 5 7600 оценивается в 229 долларов. Таким образом мы видим снижение стоимости на 70 долларов и выше, а уже сегодня можно предположить, что таким нехитрым решением руководство AMD планирует скинуть цены без вреда для имиджа. Согласитесь, что было бы смешно, если бы спустя месяц после выхода самых ожидаемых процессоров последних лет, Лиза Су начала бы предлагать их со скидками. Инвесторы такие фокусы точно не оценят.

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Эксперты полагают, что в одноядерных задачах камни покажут себя с хорошей стороны, а быстродействие не будет намного ниже находящихся сегодня в продаже моделей. В то же время из-за ограниченного TDP на уровне 65 Вт надеяться на высокие показатели в рабочих задачах, требующих максимальной отдачи всех ядер, не приходится. Обычных геймеров подобные глупости не сильно волнуют, ну а те, для кого важны все 12 ядер, пусть смотрят тесты и делают соответствующие выводы. К счастью, это не все козыри, которые можно найти в рукаве Лизы Су. Дело в том, что у AMD есть перспективная технология 3D V-Cache. В продаже можно встретить 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800X3D, который многие называют самым быстрым игровым камнем на планете. Удивительно, но он умудряется на равных соперничать даже с Core i9-13900K. Инсайдеры полагают, что уже в первом квартале в розницу поступит несколько процессоров с технологией 3D V-Cache. Все они будут основаны на архитектуре Zen 4, а значит и без того предполагают заоблачные показатели в одноядерных задачах. Инсайдеры полагают, что дабы не составлять конкуренцию многоядерным процессорам, AMD ограничится 6-ядерными и 8-ядерными моделями. К примеру, нас может ждать Ryzen 7 7700X3D или Ryzen 5 7600X3D.