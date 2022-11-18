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Биткоин пошёл ко дну, аналитики ожидают падения ниже $15 000 и прихода криптозимы до 2025 года
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Неясно, кто стал инициатором происходящих на крипторынке изменений, но многие участники констатируют, что потери оказались несоизмеримы с тем, какую выгоду мог извлечь один или несколько игроков. Всё началось с падения криптобиржи FTX. История достаточно мутная, а в прессе появляются любопытные комментарии, свидетельствующие о том, что удар по пятой по величине бирже на планете мог быть спланирован не только финансовыми, но и политическими оппонентами. Выдвигается теория, что биржа отмывала деньги украинских олигархов и даже средства, которые поступали в страну в результате международной помощи. Поскольку тема достаточно щекотливая, то узнать детали не представляется возможным, но слухов слишком много, а руководство FTX помалкивает. Неясно, чем всё это завершится для самой биржи, но рынок продолжает испытывать давление. Прежде всего пострадали инвесторы, которые держали свои деньги на кошельках FTX. Общее количество может доходить до 1 миллиона человек, а значит речь идёт не о воротилах, а обычных людях. Наблюдаются проблемы и у стейблкоина на основе Solana. Падение пока не критичное, но привязка к доллару отсутствует, а многие игроки останавливают торговлю с соответствующими парами. 

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Аналитики полагают, что время кровавой жатвы ещё не завершилось. Не исключено, что на очереди ещё один крупный игрок, которого разорвут на части голодные миллиардеры. Этим ребятам всегда мало, но рынок только выиграет от происходящих изменений. Дело в том, что в настоящее время действуют законы Дикого Запада, когда открываются десятки фондов, а деньги курсируют в полностью анонимном формате. Это значит, что отследить финансовые потоки невозможно. Сегодня США и ЕС готовят налоговое законодательство, которое позволит взять под контроль подобные сделки. Не обойдётся без закручивания гаек, ведь в планах не только взять рынок под контроль, но и ужесточить переводы гражданам РФ. Ну и ожидаемо дядюшка Сэм планирует заглянуть в кошелёк к каждому жителю планеты, который когда-либо совершал операции по покупке, продаже или обмену криптовалют. Всё это позволит стабилизировать ситуацию, исключив возможность резкого исчезновения в неизвестном направлении десятков миллиардов долларов. 

Ну а пока всё это только в перспективе, дела у основных криптовалют идут отвратительно. Можно сказать, что за последнюю неделю ничего не произошло, вот только это не так. Предполагалось, что рынок выровняется, а Биткоин пойдёт вверх. Предпосылки к этому были вполне реальными, но рынок отказался следовать прогнозам аналитиков. Трейдеры потеряли больше миллиарда долларов, а сегодня предпочитают не рисковать. Фиксируются короткие позиции, а значит даже те, кто обычного врываются в борьбу за прибыль с шашкой наголо, предпочитают подождать. По мнению экспертов, это может говорить о наступлении нового периода, когда стоит ждать затяжной криптозимы. Некоторые полагают, что такое состояние рынка криптовалют может затянуться на несколько лет, тогда как другие уверены, что это временный этап. Не исключено, что вторые правы, ведь биржевые индексы идут вверх.

Всё дело в том, что главной причиной нестабильности рынка криптовалют в последние месяцы оставалась ФРС США. Регулятор активно прибегал к повышению ставки по кредитам, что привело к рекордному оттоку капитала как с традиционных бирж, так и криптовалют. Аналитики ожидают, что в ноябре и декабре регулятор не будет ничего повышать, а биржевые индексы уже идут вверх. На этом фоне Биткоин может ухватиться за тренд, хотя всё больше аналитиков строят пессимистичные теории. Отмечается, что есть как вполне конкретные опасения, так и вызванные паникой основных инвесторов. К примеру, капитализация криптовалют на утро 18 ноября составила 834 миллиарда долларов. В последний раз рынок цифровых активов стоил так мало в декабре 2020 года. После этого наблюдался постоянный рост, а в какой-то момент рынок и вовсе достигал отметки в 2.4 триллиона долларов. 

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Ну а неудавшаяся попытка Биткоина перевалить за 17 тысяч долларов и вовсе воспринимается как поражение. В связи с этим аналитики предполагают, что рынок может пойти по двум направлениям. В первом случае Биткоин так и будет топтаться на уровне 17 тысяч на протяжении длительного периода. Если верить пессимистам, то длиться это будет до начала 2025 года, когда ожидается очередной халвинг (уменьшение вознаграждения за найденный блок). Ну а вторая теория предполагает, что курс цифрового золота может обвалиться намного ниже 15 000 долларов. Называется цифра в 13 тысяч, но это уже крайности. Как бы там ни было, лишь небольшая часть смотрит на крипторынок с оптимизмом, а значит дела у Биткоина действительно идут не лучшим образом. Источники: 1, 2, 3.

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#криптовалюты #биткоины
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