Micron планирует сократить капитальные затраты на 8 миллиардов долларов или 30%

Сегодня о дефиците полупроводников, который нагрянул к нам в 2021 году, принято не вспоминать. Неясно, в чём причина такой скромности, но эксперты уверяют, что с последствиями мир будет сталкиваться на протяжение многих лет. К примеру, из-за нехватки графических чипов возник дисбаланс между производством и потребительским спросом. В результате до сих пор многие геймеры так и не могут себе позволить игровую видеокарту, тогда как майнеры сидят с переполненными ригами и грустно смотрят на розетку. Если вы не в курсе, то низкая стоимость криптовалют привела к тому, что добыча альткионов не способна окупить затрат на электричество. Продавать свои фермы шахтёры пока не готовы, но никто не знает, какие сюрпризы нас ждут в будущем.

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Но вернёмся к полупроводникам. Несмотря на попытки отдельных игроков удержать цены на уровне 2021 года, наметился тренд на снижение. NVIDIA делает всё возможное, чтобы любители компьютерных игр платили за видеокарты как можно дороже, прибегая к созданию искусственного дефицита, но во многих других отраслях происходит обратный процесс. Например, производители чипов 3D NAND неожиданно для себя столкнулись с перепроизводством. В 2021 году многие из них строили наполеоновские планы, ожидая взрывного спроса, но вместо этого нагрянул экономический кризис. Европейцы и вовсе всерьёз задумались о нехватке энергоносителей, ну а в результате продажи снизились до минимальных показателей. Эксперты отмечают, что многие продукты на основе 3D NAND ещё никогда не стоили так дёшево. В первую очередь речь идёт о флешках, оперативной памяти DDR4 и твердотельных накопителях.

Потенциальные покупатели счастливы, ну а производители огорчены, ведь теперь они не могут отчитываться перед инвесторами о высокой марже. Мир сошёл с ума, ведь в последние годы крупным компаниям уже недостаточно просто получать стабильную прибыль. Эти ребята решили, что могут постоянно расти, а ведь это невозможно. Похоже рынку нужен отрезвляющий душ, ведь некоторые участники продолжают гнуть свою линию. Как сообщается, Micron решила пойти на крайне опасный шаг, а именно: сократить производство на 20%, надеясь создать дефицит чипов 3D NAND на рынке. Технологические инсайдеры пока не комментируют такое спорное решение, но уже сегодня можно сделать несколько выводов.

Прежде всего, оперативная память DDR5 так и не начнёт дешеветь. Предполагается, что цены на неё могут вернуться к тем, что были на начало 2022 года, а почувствовать эффект потребители смогут уже через несколько недель. Многие аналитики полагали, что переполнение рынка окажет давление на производителей, которые начнут снижать стоимость новой ОЗУ. Как бы не было подорожания, ведь Micron – это ключевой поставщик чипов 3D NAND на рынке. А вот относительно влияния на стоимость твердотельных накопителей и флешек, есть большие сомнения. Здесь причина в том, что китайские компании давно готовы к экспансии на мировой рынок. Мало того, внутреннее потребление в Поднебесной велико, а снижение производственных мощностей такого гиганта, как Micron, позволит выйти из тени небольшим компаниям. Что любопытно, действия американской компании не ограничиваются только сокращением производственных мощностей. Так, Micron заявила, что планирует снизить капитальные затраты на 30% по сравнению с предыдущим годом. Якобы, это позволит сэкономить немалые 8 миллиардов долларов.

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Есть мнение, что это не сработает, ведь в настоящее время Micron ведёт строительство крупной фабрики в США. Напомним. По требованию американских властей, многие полупроводниковые гиганты вынуждены переносить свои производства из Китая и других стран в США. Выбора ни у кого нет, поэтому можно смело заявить о том, что капитальные расходы у Micron не только не снизятся, но и ощутимо вырастут. Ну а как на самом деле американская компания планирует перестать транжирить деньги, ещё только предстоит выяснить. Не исключено, что будет принято спорное решение по сокращению штата сотрудников. Сегодня таким грешат многие, а в результате десятки тысяч специалистов будут выброшены на улицы. Кстати, там их подбирают китайские компании, которые готовы платить за доступ к технологиям весьма щедро.