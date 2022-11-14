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Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
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Если вы попробуете разобраться в том, какой автомобиль является самым быстрым на планете, то окажетесь в полном тупике. Вы узнаете о том, что проводятся гонки как между серийными, так и между эксклюзивными машинами. После это станет ясно, что важно учитывать наличие кастомных модификаций, а также десятки других переменных. Но даже когда все за и против будут определены, вы убедитесь в том, что есть несколько престижных компаний, которые ведут собственные рейтинги. Получается, что в кольцевой самым быстрым может быть один автомобиль, тогда как в гонке на той или иной дистанции победитель окажется другим. При этом у каждого типа состязания есть свои фанаты, каждый из которых уверяет в том, что только его позиция может считаться верной. Как вы могли понять, с процессорами происходит аналогичная ситуация.

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Совсем недавно Intel выпустила новое поколение процессоров с флагманом в виде Core i9-13900K. Он оказался таким быстрым, что умудрился оставить Ryzen 9 7950Х позади как в рабочих задачах, так и в играх. Фанаты красного лагеря делают хорошую мину при плохой игре, но всем вокруг ясно, что в текущем поколении победа присуждается синим. Сегодня мы писали о том, что вскоре всё может круто поменяться, но в данном материале нас интересуют другие факты. Дело в том, что Intel и AMD проводят собственные тесты, результаты которых не совпадают. Проблема в том, что почти никогда обе компании не разглашают специфику и условия тестирования, поэтому достаточно сложно обвинить этих ребят в обмане. В то же время, десятки независимых экспертов и блогеров пришли к выводу, что 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D не только способен бросить вызов Core i9-13900K.

Нам казалось, что этот факт не вызывает сомнений, ведь всё результаты доступны в сети, вот только некоторые наши читатели не умеют пользоваться поиском. В одном из наших материалов они подвигли сомнению тот факт, что Ryzen 7 5800X3D действительно является самым быстрым игровым камнем на планете. Что же, самое время потыкать носом неверующих в тесты, проведённые командой TheSpyHood. Блогеры взяли Core i9-13900KF и Ryzen 7 5800X3D, а после прогнали оба камня в аналогичных сценариях. Доступны тесты в разрешении 1080р и 2К. В качестве оперативной памяти использовались две линейки по 16 Гб, работавшие на тактовой частоте 4 ГГц. Видеокарта GeForce RTX 4090 и сами процессоры не разгонялись, ну а в итоге удалось получить весьма неоднозначные результаты.

Мы прилагаем несколько скриншотов, а также подсчитали примерное соотношение показателей количества кадров в секунду по двум процессорам в разрешении 1080р. Как оказалось, Ryzen 7 5800X3D на пару процентов быстрее, тогда как в разрешении 2К между камнями наметился паритет. Как вы уже поняли, вычислить лидера практически невозможно. Особенно сложно в такой ситуации как сегодня, когда разница невелика. Да, когда разрыв достигает 20% и выше, тогда всё легко и просто, но даже полученные результаты позволяют сделать несколько выводов. Прежде всего стоит помнить, что Core i9-13900KF стоит в 2 раза дороже, а также потребует наличия мощной материнской платы. В данном тесте Ryzen 7 5800X3D работал на довольно мощной материнской плате, но вы смело можете поставить его на недорогую модель, основанную на чипсете В450. Цена такой материнской платы окажется ниже 100 долларов, что позволит получить сверхмощный камень даже тем, у кого не очень много денег.

Назвать победителя сложно, а у фанатов любого из лагерей есть свой фаворит. Автор данного материала далёк от фанатских теорий и размышляет рационально. Именно по этой причине Ryzen 7 5800X3D кажется нам перспективнее. Сборка на его основе будет стоить недорого, а при использовании видеокарты уровня GeForce RTX 3070 разница между процессорами будет равна нулю. Ну и не забывайте, что очень многое зависит от подборки игр. В данном случае большая часть показала преимущество красного лагеря, но другой блогер может выбрать другие тайтлы. Но куда интереснее тот факт, что уже в начале 2023 года в продажу поступят новые процессоры серии Ryzen 7000 на архитектуре 3D V-Cache. Это значит, что Ryzen 7 7700X3D не оставит шанса Core i9-13900KF в играх. Ну а работу в синтетических тестах оставим кому-то другому, ведь это не так интересно, как игры.

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#процессоры #тесты #ryzen 7 5800x3d #core i9-13900kf #ryzen 7 7700x3d
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