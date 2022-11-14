Только 15-е поколение Intel Arrow Lake станет достойным продолжателем флагмана 2022 года

Многие соглашаются с тем, что никакого прорыва от Intel в 2022 году не ждали. Все взгляды были устремлены на AMD, но Лиза Су так и не смогла дожать архитектуру Zen 4, а в результате не только оказалась на вторых ролях, но и сильно разочаровала фанатов. Что примечательно, сегодня процессоры новых поколений обеих компаний можно купить в рознице США и Европы, но красные стоят дороже, хотя и обладают меньшей производительностью. Ну и не стоит забывать о том, что покупка AMD сегодня сопряжена с ощутимыми растратами, ведь вам придётся переплатить за материнскую плату и оперативную память. Словом, ситуация быстро меняется, поэтому стоит следить за обеими компаниями внимательно. По данным инсайдеров, уже в 2023 году положение может развернуться на 180 градусов, а мы изучим причины происходящего.

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Прежде всего эксперты смотрят в сторону технологии 3D V-Cache. Если вы ещё не в курсе, то сегодня самым быстрым игровым процессором является 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D. Малыш без труда обходит Core i9-13900К, при этом стоит в 2 раза дешевле, не требует разгона и прекрасно себя чувствует на бюджетной материнской плате с недорогой оперативной памятью. Следующая серия может быть представлена в начале января, а значит первый удар по позициям Intel на игровом небосклоне будут нанесены уже очень скоро. Также предполагается, что в конце 2023 года состоится очередной релиз процессоров серии Ryzen 8000, но куда любопытнее тот факт, что синие не планируют больших прорывов в следующем году. Пожалуй, самым быстрым камнем станет Core i9-13900КS. Ожидается, что отобранные кристаллы смогут разгоняться до 6 ГГц, что только упрочит мощь флагмана Intel. А вот дальше информация не обнадёживает.

Дело в том, что в 2023 году нас ждёт серия Raptor Lake Refresh. Это будут всё те же процессоры, которые вышли недавно, а также ещё не появившиеся на прилавке (без разблокированного множителя), но с некоторыми улучшениями. Скорее всего, будет незначительно повышена тактовая частота, на чём весь Refresh будет считаться достигнутым. Это значит, что у AMD будет целый год на то, чтобы показать себя. Или больше, ведь 14-я серия окажется далеко не такой быстрой, как ожидают фанаты. Сообщается о том, что Meteor Lake будут весьма специфичны, поскольку включают до 16 малых ядер и всего 6 больших ядер. Это значит, что по этой причине флагманом останется всё тот же Core i9-13900КS, тогда как Meteor Lake ограничится скромным Core i7. Появление данной линейки процессоров ожидается в 2024 году, а мы советуем фанатам Intel потуже затягивать пояса, ведь ничего мощного им не светит на протяжение двух лет.

И только Arrow Lake снова покажет свет в конце туннеля. Здесь мы увидим классическую иерархию с флагманом в виде Core i9-15900К, который получит всё те же 8 больших и 16 малых ядер. Будем надеяться, что к этому моменту инженеры Intel научатся использовать потенциал малых ядер. Согласитесь, что прошёл уже год, а второе поколение продолжает в этом направлении топтаться на месте. В сети достаточно роликов, в рамках которых блогеры отключают малые ядра, не теряя в производительности ни одного fps. Инсайдеры отмечают, что серия Meteor Lake не станет разочарованием, поскольку будет преследовать другие цели. Судя по всему, Intel планирует выпустить неплохие процессоры, которые получат мощную встроенную графику. Неясно, насколько такие камни будут востребованы, но попробовать стоит.

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Ну а вы уже поняли, что AMD получит уникальный шанс догнать и перегнать своего основного и единственного конкурента. Ryzen 9 7950Х – это вполне неплохой процессор, который принёс улучшение быстродействия в одноядерных и многоядерных задачах на 20% и выше. Можно сказать, что инженеры красных неплохо поработали, просто специалисты Intel оказались лучше. Если исходить из указанного выше графика, то фора, которая будет у Лизы Су, не должна пройти бесследно. Красные пока затаились и не делятся планами. Было бы неплохо увидеть Ryzen 7 8800Х, который окажется быстрее Core i9-13900К в играх и приблизится по быстродействию в рабочих задачах. Такой камень вернул бы конкуренцию на рынок, а конкуренция – это именно то, чего ждут потенциальные покупатели.