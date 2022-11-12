В игроделы я пойду. Кто меня научит?

Есть мнение, что идеальной считается та работа, которая позволяет вам получать зарплату, занимаясь интересным для вас делом. Например, вы обожаете романтику, морские путешествия и прочее, а значит работа на торговом или круизном судне станет для вас настоящим раем. Ну или вы любите копаться в компьютерах, а значит работа мастера по ремонту ПК – это предел ваших мечтаний. Ну а в подростковом возрасте миллионы мальчишек и девчонок мечтают стать разработчиками игр. Тут вам и высокая заработная плата, и невероятный опыт, ведь можно сделать что-то невероятное, открыв двери в новый жанр. Ну или хотя бы запустить игровую вселенную, которую после этого будет помнить наряду с самыми громкими тайтлами прошлого. Словом, фантазировать на эту тему можно долго, хотя реальная работа в игровой индустрии не имеет ничего общего с подобными мечтами.

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Предположим, вас взяли в крупную компанию, которая создаёт легендарные игры по знакомым миллионам франшизам. Вот только в первый же день вас ждёт жёсткое приземление, ведь вы становитесь частью большой команды – винтиком, от которого ничего не зависит. Например, в зависимости от ваших талантов и специальности, вас могут поставить рисовать текстуры, писать программный код или просто вылавливать баги на протяжение недель и месяцев. И скажите спасибо, что место вообще нашлось, ведь для начала вас и вовсе могли назначить главой клинингового отдела, вручив в зубы швабру и полову тряпку. Если послушать отзывы тех, кто уже работал над известными проектами, то может создаться впечатление, что мы говорим о разных сферах деятельности. Так, одни радуются сверхурочным, рассказывая о том, как дружно коллектив брался за переработки, тогда как другие проклинают команду, обвиняют руководство во всех смертных грехах и ещё умудряются требовать компенсации за домогательства. Вполне возможно, что в разных студиях действительно имеют место перегибы на местах. Если вспомнить разработку Cyberpunk 2077, то руководство CD Projekt Red действительно устроило своим сотрудникам адские будни, вынуждая работать по 12 часов в сутки. Несомненно, некоторым нравится сидеть за компьютером без перерывов на обед, но далеко не все те, кто пришёл в игровые студии, нашли в этом деле себя. Как бы там ни было, вся эта дружная братия разработчиков хочет кушать.

Годами и даже десятилетиями в головы всех геймеров вдалбливали простую идею: если вы играете в пиратскую игру, то талантливые команды не получат причитающихся им денег, и могут обанкротиться. Идея простая, но имеет массу изъянов. Достаточно привести в пример только одного Бобби Котика, занимающего пост главы Activision Blizzard. Так вот, это парень неоднократно получал заработную плату за год вместе с премиальными выше 100 миллионов долларов. Вот и получается, что нас с вами гложет совесть, а обычные работяги имеют голую ставку. Сегодня мы с вами разберём заработные платы нескольких крупных студий. Суммы указаны без налогов, а значит стоить вычесть из них довольно ощутимую сумму. Федеральный налог (может быть и меньше в некоторых штатах) составляет около 17.9%. Медицинский налог равен для всех и составляет 1.4%. Пенсионный налог также неизменен и равняется 5.9%. Вот и получается, что вам стоит вычесть из указанных ниже сумм 25.2%. Цифры даны по Нью-Йорку, где налоги соответствуют указанным выше процентам.

Rockstar Games. Games Launcher получает от 163 до 185 тысяч долларов в год. Режиссёр озвучки может рассчитывать от 123 до 144 тысяч долларов в год. Программисту физики платят ровно 121 тысячу в год, а аналитики, которые занимаются вылавливанием багов и читов, имеет от 103 тысяч до 120 тысяч долларов. Помощник дизайнера находится в самом низу пищевой цепочки с зарплатой от 50 до 57 тысяч долларов. Давайте единожды вычислим реальный доход с учётом налогов. Для примера возьмём 144 тысячи, которые кажутся действительно впечатляющими. Несложно подсчитать, что высокооплачиваемый сотрудник отдаёт дядюшке Сэму 36 тысяч долларов в год, получая всего 108 тысяч долларов в год или 9 тысяч в месяц. Несложно понять, что с зарплаты в 103 тысячи реальный доход окажется ещё меньше (77 000 баксов).

Games Launcher получает от 163 до 185 тысяч долларов в год. Режиссёр озвучки может рассчитывать от 123 до 144 тысяч долларов в год. Программисту физики платят ровно 121 тысячу в год, а аналитики, которые занимаются вылавливанием багов и читов, имеет от 103 тысяч до 120 тысяч долларов. Помощник дизайнера находится в самом низу пищевой цепочки с зарплатой от 50 до 57 тысяч долларов. Давайте единожды вычислим реальный доход с учётом налогов. Для примера возьмём 144 тысячи, которые кажутся действительно впечатляющими. Несложно подсчитать, что высокооплачиваемый сотрудник отдаёт дядюшке Сэму 36 тысяч долларов в год, получая всего 108 тысяч долларов в год или 9 тысяч в месяц. Несложно понять, что с зарплаты в 103 тысячи реальный доход окажется ещё меньше (77 000 баксов). Take-Two платит старшему системному инженеру от 121 до 142 тысяч долларов. Директор по работе с людьми вправе рассчитывать на 170-198 тысяч долларов в год.

платит старшему системному инженеру от 121 до 142 тысяч долларов. Директор по работе с людьми вправе рассчитывать на 170-198 тысяч долларов в год. Epic Games готова раскошелиться на 159-206 тысяч в год на заработную плату операционного менеджера по работе с контентом, ну а старший менеджер по продукту и вправе рассчитывать на сумму от 187 до 242 тысяч долларов.

готова раскошелиться на 159-206 тысяч в год на заработную плату операционного менеджера по работе с контентом, ну а старший менеджер по продукту и вправе рассчитывать на сумму от 187 до 242 тысяч долларов. В Twitch есть должность адвоката разработчика, за которую платят от 145 до 195 тысяч. Инженеру-программисту могут предложить от 158 до 214 тысяч долларов в год.

есть должность адвоката разработчика, за которую платят от 145 до 195 тысяч. Инженеру-программисту могут предложить от 158 до 214 тысяч долларов в год. В Activision готовы заплатить за пост «measurement lead» (оценивает эффективность работы команды разработчиков) от 77 до 114 тысяч долларов в год.

готовы заплатить за пост «measurement lead» (оценивает эффективность работы команды разработчиков) от 77 до 114 тысяч долларов в год. Ubisoft не делится своими секретами и лишь указывает, что заплатит 15 долларов в час плюс за переработку сотруднику, который будет заниматься демонстрацией игр на выставках и других мероприятиях.

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P.S. С 2023 года вступают в силу законы в США, обязывающие студии (и другие компании) озвучивать все заработные платы своих сотрудников. Это значит, что эти данные впервые станут доступны широкой публике уже очень скоро.