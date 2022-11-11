Технические подробности пока не разглашаются

Промышленный и военный шпионаж существует уже много столетий. Римские бойцы были не только лучше обучены и дисциплинированны, чем населявшие Европу племена, но и имели доступ к более продвинутому оружию. Тоже касается и индейцев, которые не могли ничего предоставить европейцам с ружьями. Да, первое время аборигены имели численный перевес, но когда началось активное освоение земель, то гром выстрелов не оставил краснокожим шансов на успех. Со временем и у индейцев появилось стрелковое оружие, но выстоять против настоящей армии, закалённой столетиями непрекращающихся войн на старом континенте, было нереально. В 20-м веке появились более смертоносные типы вооружений, а пиком развития стала ядерная бомба. Сегодня похвастать наличием смертоносного оружия могут немногие, а политики умышленно поставили человечество на край пропасти.

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Развитие военной инженерной мысли не останавливается ни на минуту. Замедляется в годы относительного затишья, но не останавливается. Особенно активно осваивают данную стезю китайцы. Например, уже несколько дней в городе Чжухай проходит форум Airshow China 2022. Там можно отыскать десятки типов современного вооружения, а также заглянуть за завесу того, что будет использоваться в будущем. Например, мы уже писали о полноценном комплексе Vehicke-mounted swarm loitering munition system, который получил колёсную базу и представляет собой пусковую систему с дронами-камикадзе. 18 беспилотников не только представляют опасность для потенциального противника, но и обладают коллективным интеллектом. Дроны способны объединяться в рой, принимая те или иные решения в зависимости от ситуации. Всё это выглядит как фантастика, но есть и более приземлённые разработки. Например, вчера крупная китайская компания показала полную копию турецкого БПЛА Bayraktar TB2. Отличить клон от оригинала крайне сложно, а специалисты приглядываются к каждой детали.

Клон

Клон

Эксперты отмечают, что сходство поразительное, а разница кроется в линии оконечности крыла, которая имеет небольшой изгиб. Возможно, таким образом удастся повысить аэродинамические показатели, ну или китайские инженеры решили, что так красивее. Возможно, эти ребята и вовсе видели Bayraktar TB2 только на картинке, в результате копия получилась не идеальной. Ну или стоит приглядеться к антеннам, которые в оригинале находятся внутри корпуса, а здесь имеют наружное крепление. Можно предположить, что инженеры таким образом решили проблему нехватки внутреннего пространства, а также повысили точность спутниковой связи и навигации. Технические характеристики не сообщаются, а продукт предназначается для внутреннего рынка. При этом в качестве разработчика указывается китайская China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Что любопытно, это достаточно большая корпорация, которая входит в топ-20 компаний по числу инженеров и количеству выпускаемой продукции.

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Оригинал Эксперты констатируют, что сегодня сделать макет известного беспилотника – это только начало, ведь требуется соответствующая начинка. CETC имеет целый ряд перспективных разработок, поэтому сомневаться в инженерах компании мы не будем. Ну а удастся ли клону заменить оригинал хотя бы на внутреннем рынке, покажет время. Турция выпускает небольшое количество беспилотников, за которыми уже давно стоит очередь. Они неплохо себя зарекомендовали в нескольких боевых операциях, но имеют массу слабых сторон. При этом цена оригинального изделия слишком высока, поэтому нет ничего удивительного в том, что китайская военная машина предпочитает вместо покупки пары десятков турецких дронов изготовить сотни своих. Ну а позиция турецкой компании Baykar пока неизвестна. Все знают, как сложно заставить китайцев лицензировать товары для внутреннего рынка. Тем более, что в Поднебесной давно приняты соответствующие законы, позволяющие использовать чужие наработки для блага народа.