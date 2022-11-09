Рой из новых китайских дронов-камикадзе не оставит потенциальному противнику ни одного шанса

Не секрет, что эффективность применения Герани-2 превысила все самые смелые ожидания. Как оказалось, дрон-камикадзе крайне сложно обнаружить, ведь он имеет относительно небольшой размер и летит со скоростью не выше 150 км/ч. Существующие системы просто не видят беспилотник, поскольку он не имеет встроенных модулей управления, а сама конструкция по большей части состоит из пластика. Сбить Герань-2 не менее сложно, а в результате Иран получил множество заказов на производство аналогичных дронов от стран со всего мира. Сложно сказать, какая судьба ждёт подобные типы вооружения, ведь сегодня идёт активная разработка средств, способных быстро идентифицировать и уничтожать БПЛА задолго до подлёта к цели. И всё же, есть все основания полагать, что сами беспилотники не остановятся в развитии, что позволит дронам следующих поколений уходить от средств ПВО потенциального противника.

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Особое усердие на этом направлении предпринимают китайские инженеры. В рамках форума Airshow China 2022, который вот уже несколько дней проходит в городе Чжухай, был показан любопытный комплекс, который выводит барражирующие боеприпасы на новый уровень. В настоящее время система имеет штатное название «Vehicke-mounted swarm loitering munition system», что можно перевести как «Автомобильная система роевого барражирующего боеприпаса». Комплекс создан специалистами China Ordnance Equipment Group (COEG) и был впервые представлен широкой общественности. В качестве основы используется хорошо зарекомендовавший себя бронеавтомобиль Dongfeng Warrior. Машины не имеет защиты от миномётов и гранатомётов, но неплохо справляется с отражением пулемётных очередей. Пусковая установка защищена по бокам и сверху, что позволяет избежать повреждения в ходе попадания осколков.

Точных характеристик разработчики не представили, но опытный образец способен выпускать за короткий промежуток времени сразу 18 дронов, при этом никто не сказал, что внутри каждой камеры находится только один барражирующий боеприпас. Предполагается, что беспилотник будет не больше полутора метров и сможет работать за счёт электродвигателя. Максимальная скорость составит 180 км/ч с дальностью полёта до 40 километров или продолжительностью до 40 минут. Каждый дрон несёт осколочно-фугасный снаряд массой несколько килограмм. Это значит, что применять подобный тип БПЛА можно как против техники, так и против живой силы противника. Но если нечто подобное мы уже много раз видели, то изюминкой данного комплекса можно смело назвать способность дронов формировать рой.

По мнению экспертов, нет такого понятия, как неприступная ПВО, ведь при достаточном количестве ракет рано или поздно любая система даст сбой. Произойдёт перегрузка, когда зарядка будет длиться дольше, чем требуется для отражения постоянных атак противника. Так вот, сила новой системы в объединении в рой. Это значит, что потенциальный противник столкнётся не с десятками, а сотнями беспилотников, готовых нанести удар в любую точку обороны. Разработчики уточняют, что смогли добиться того, чтобы дроны-камикадзе стали полностью независимы в принятии решения. Так, основное управление роем будет сосредоточено в руках оператора, но тактические моменты с ударами по тем или иным объектам рой способен принимать самостоятельно. Это также позволит продолжить массированную атаку даже после полного отключения оператора.

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Китайские разработчики подчёркивают, что стоимость дрона окажется невысокой, а эксперты указывают на то, что за последние годы местные программисты добились значительных успехов по созданию автономных систем и комплексов на основе продвинутого ИИ. Сегодня никто не способен продемонстрировать рабочую систему из сотен дронов, которые работают по принципу роя. Говорят об инженерных разработках многие, но живые образцы есть только у Китая. Что любопытно, первоначально инженеры из Поднебесной практиковались на гражданской инфраструктуре. Беспилотники от китайских программистов показывали необычные шоу по всему миру, а в это время сами инженеры оттачивали умения по управлению гигантской экосистемой. Представители COEG готовы принимать заказы, ну а пресса пока не получила данных о стоимости и многих других особенностях комплекса «Vehicke-mounted swarm loitering munition system».