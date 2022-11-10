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Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
Если выбирать между красными и зелёными, то мы вбираем AMD. А что на эту тему думаете вы?
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Если вы ещё не устали от противостояния NVIDIA и AMD, то самое время сегодня об этом поговорить. Прежде всего заметим, что флагман зелёных уже в продаже. GeForce RTX 4090 стала самой быстрой видеокартой на планете, предлагая рост производительности на 50% по сравнению с GeForce RTX 3090 Ti. Ничего необычного, но ожидания геймеров и экспертов были выше. Что до красных, то сюрпризов от Лизы Су никто не ждёт, а главное и единственное оружие AMD – это цена. Если будет принято решение выпустить достаточное количество видеокарт для покрытия пользовательского спроса, то у Дженсена Хуанга могут начаться проблемы. Вот только в последнее время всё чаще кажется, что родственнички устраивают какой-то договорняк.

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Если посмотреть на находящиеся в продаже видеокарты с учётом знания реальной производительности каждого графического чипа, то у вас может сложиться впечатление, что вы попали в сумасшедший дом. Дело в том, что AMD всегда предлагает больше, но просит меньше, а геймеры покупают NVIDIA. Совсем недавно автор данного материала встречался со своими одногруппниками. Когда речь зашла о видеокартах, то только один из них смог назвать конкретную модель, тогда как все остальные заявили, что у них NVIDIA GeForce. При этом никто из этих ребят даже не слышал о том, что существует AMD Radeon. Ну и как в такой ситуации Лиза Су собирается работать?

Сегодня мы пойдём наперекор течению, предложив вам 5 видеокарт красного лагеря, которые во всём лучше своих прямых конкурентов. Radeon RX 6800 XT будет актуальна многие годы, ведь внутри вы найдёте 16 Гб видеопамяти и огромный потенциал. Даже сегодня эта видеокарта идеальна для разрешения 4К, хотя всегда есть условности. Например, запустить максимальную трассировку лучей не получится, но данная технология до сих пор далека от идеала, а многие геймеры предпочитают оставлять лучики без внимания. По сравнению с GeForce RTX 3080 здесь полная победа как по количеству памяти, так и по чистой производительности.

Известно, что разрешение дисплея 4К есть всего у нескольких процентов геймеров. Это значит, что брать видеокарты на вырост – это довольно глупый шаг, ведь ещё никогда подобные действия не окупались. А вот Radeon RX 6750 XT прекрасно впишется в систему на базе 2К-монитора, выжимая все соки из самых требовательных игрушек. С такой видеокартой можно не думать об апгрейде годами, ведь здесь 12 Гб видеопамяти, а сама видеокарта ещё и принадлежит ко второму поколению. Так, медленная видеопамять была заменена на более быструю со скоростью 18 Гбит/с. Благодаря этому удалось перекрыть слабые стороны графического чипа, который стал чувствовать себя увереннее в сложных сценариях.

Radeon RX 6650 XT может считаться золотой серединой, ведь с такой видеокартой вы всё ещё остаётесь в 2К, получая большой запас прочности в 1080р. Видеокарта предлагает 8 Гб видеопамяти и превосходит всех конкурентов из зелёного лагеря по требованию к питанию. Проще говоря, покупатели GeForce RTX 3060 Ti могут столкнуться с необходимостью докупить новый блок питания, тогда как владельцы Radeon RX 6650 XT продолжат гонять на старом блоке со скромными 500 Вт.

Radeon RX 6600 дешевеет медленно, ведь нам бы хотелось видеть эту видеокарту за 22 тысячи рублей. К сожалению, не всем желаниям суждено сбыться, поэтому мы предлагаем вам зайти в интернет и сравнить производительность этой видеокарты с GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050. Во многих случаях менее дорогая Radeon RX 6600 идёт на равных с GeForce RTX 3060, легко обходя GeForce RTX 3050. Оцените все за и против, а после делайте верный выбор.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

За 16 тысяч вы можете купить Radeon RX 6500 XT. Владелец такой видеокарты не станет рекордсменом и точно не сможет удивлять знакомых высоким фрамрейтом. В остальном можно рассчитывать на стабильно высокую графику в 1080р. Radeon RX 6500 XT неплохо справляется с современными играми, ну а для критических ситуаций есть технология FSR. Картинка становится слегка мыльной, но и количество кадров в секунду подпрыгивает на 50% и выше. Кстати, Radeon RX 6500 XT и вовсе способна работать на самом примитивном блоке питания, что делает её прекрасным выбором для владельцев старых компьютеров.

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#amd #nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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32Влад32
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MriS
02:55
Чипы 3000 серии не TSMC изготавливает.
NVIDIA прекратила выпуск GPU для видеокарт RTX 2060 и RTX 2060 Super
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