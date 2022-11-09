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Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
Благодаря снижению стоимости на процессоры и материнские платы, Ryzen 7 5800X прочно удерживает одно из первых мест по популярности у геймеров
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Очень часто мы жалуемся на жизнь и сетуем на те или иные проблемы, которые кажутся нам непреодолимыми. Но проходит время, и былые трудности воспринимаются гораздо проще. Особенно прочувствовать всю ничтожность переживаний прошло можно на фоне новых ударов судьбы. Например, когда 2020 год подходил к концу, то миллионы людей по всему миру с тревогой смотрели в будущее. Многие надеялись, что хуже уже не будет, вот только 2021 стал холодным душем как для глобальной экономики, так и для социальной сферы. Коронавирусные меры были беспрецедентными, а дела шли всё хуже и хуже.

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Если бы мы знали, что походы в магазин и попытки дышать как можно реже в общественных местах – это детский лепет по сравнению с тем, что нам приготовил 2022 год. Сегодня только беспросветные оптимисты и идиоты думают, что 2023 окажется лучше. Но если отбросить в сторону политику и экономику, то даже производство полупроводниковых изделий не радует. Казалось бы, дефицит сошёл на нет, но цены растут, а компании пытаются выжать из покупателей всё, что можно и даже нельзя. Например, AMD теряет маржу и доходы, но продолжает ставить на процессоры заоблачные цены.

Сегодня мы с вами оставим за спиной все новомодные процессоры и видеокарты, ведь нормальному пользователю подобные штуки без надобности. Давайте изучим ассортимент процессоров AMD предыдущего поколения. Начнём с Ryzen 7 5800X. Этот 8-ядерный камень прочно входит в топ 3 самых популярных процессора на планете. Причина в отличных показателях быстродействия и разумной цене. Всего за 23 тысячи рублей вы можете получить ультимативную производительность, ведь камень не нуждается в дорогостоящих комплектующих.

Ryzen 7 5700G и вовсе опустился дешевле 19 тысяч рублей. А ведь перед нами не только мощный 8-ядерник, но и самая быстрая интегрированная графика на рынке. Мы рекомендуем вам взять материнскую плату, позволяющую слегка повысить показатели оперативной памяти. Игровые тесты доказали, что при снижении таймингов и повышении тактовых частот можно добиться от Ryzen 7 5700G роста быстродействия до 10%. Играть в самые новые игры в 1080р всё равно не получится, но в 720р пойдут все блокбастеры. Ну а популярные танки и стрелялки и вовсе пойдут без особых хлопот.

Если вы хотите получить недорогой, но современный компьютер на базе Ryzen 5 5600X, то мы советуем взять материнскую плату на чипсете В550. В этом случае у вас в руках окажется поддержка интерфейса PCIe 4.0, что гарантирует доступ к самым скоростным твердотельным накопителям. Ну и никто не знает, куда двинутся разработчики графических чипов. PCIe 3.0 явно ограничивает современные видеокарты, поэтому не исключено, что уже через пару лет минимальным прожиточным минимумом окажется PCIe 4.0. Что до самого Ryzen 5 5600X, то он надолго останется актуальным и может решать как рабочие задачи, так и выступать оптимальным решением для игровой сборки.

Сборка на базе Ryzen 7 4700G позволит вам сэкономить 4 тысячи рублей. Поскольку в данном ценовом сегменте на счету каждая сотня рубчиков, то потенциальный покупатель окажется на седьмом небе от счастья. Кстати, интегрированная графика здесь почти не уступает по производительности Ryzen 7 5700G, а для танков и шутеров даже этого окажется достаточно. Не забывайте наши рекомендации по поводу оперативной памяти и материнских плат, ведь для Ryzen 7 4700G всё это также актуально.

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Ryzen 5 4500 создан для тех, кто не готов платить большие деньги за игровую сборку. К примеру, вы купили видеокарту GeForce RTX 3050 и в ближайшие годы не планируете никаких апгрейдов. В таком случае система на базе Ryzen 5 4500 окажется идеальным предложением, поскольку обойдётся вам недорого, а за счёт использования архитектуры Zen 3 позволит оставаться в строю на протяжение многих лет. Пытаться разогнать данный камень не советуем, ведь AMD действительно выжала его до последней капли. Именно поэтому вам придётся мириться с низкими тактовыми частотами. К счастью, в большинстве задач всё это не играет решающей роли.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x
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FelsheR-БАН100519
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С одного гавна в другое вляпаться.))) Сильно!)) Поглядим.
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Вежливый NASAMS
19:47
сдулся уже сармат. педофилу просто популярно объяснили что лучше с таким не баловать.
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Каа
19:46
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