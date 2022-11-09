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Не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши – какие модели не стоит брать даже если есть лишние деньги
Некоторые партнёры NVIDIA ставят на свои видеокарты слишком высокие цены
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Уже два десятилетия геймеры спорят о том, когда наступает лучшее время для покупки видеокарты. Есть мнение, что гораздо правильнее брать новинки сразу же после их выхода на рынок. Например, если хорошенько поискать, то можно найти GeForce RTX 4090 в российских магазинах за 145 тысяч рублей, а несколько крупных ритейлеров заявили, что уже совсем скоро завезут видеокарты ещё дешевле. При это вы получите не просто мощную видеокарту, а суперфлагман, который на голову выше всего того, что есть в рознице. Это значит, что ровно 2 года вы будете на пике, получая максимум из возможного за свои деньги. Тоже относится и к графическим чипам средневысокого и других ценовых сегментов в момент их появления на рынке.

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Но есть и другая точка зрения, которая имеет все основания считаться верной. Так, максимальная разница между графическими чипами может быть достигнута только с использованием самых быстрых процессоров. Вот только большая часть геймеров не тратит на компьютеры много денег, поэтому различия не так велики, как на идеальных тестовых стендах. Вот и получается, что для дома стоит брать видеокарты прошлого поколения после того, как цены на них опустятся до минимальных. Возможно, сегодня самое время, вот только не все видеокарты одинаковы выгодны. Многие геймеры ориентируются на цену и бренд, напрочь игнорируя реальные показатели в играх. Давайте изучим несколько видеокарт, которые относятся к прошлому поколению, но явно не соответствуют своей стоимости.

Ничего не поделать, ведь бренды считают свою продукцию исключительной. GeForce RTX 3090 Ti от MSI стоит 148 тысяч рублей. Это смешно, ведь в российской рознице дешевле лежит GeForce RTX 4090, которая на 50% быстрее. Да, MSI умеет делать видеокарты, а бюджетный Palit не умеет и не хочет выпускать продукцию такого качества. Возможно, всё дело в том, что суперкачество тянет за собой высокую цену, хотя любая GeForce RTX 4090 имеет всё необходимое для стабильной работы. Убедитесь в том, что соединительный кабель в полном порядке, ну а GeForce RTX 3090 Ti от MSI не берите. Пусть производитель ещё подумает над своим поведением.

Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 3090 от Gigabyte. Если поискать, то можно дешевле найти видеокарты на графическом чипе GeForce RTX 3090 Ti. Очевидно, что Gigabyte перемудрила с рекомендованной ценой на свою видеокарту, поэтому мы советуем вам внимательно смотреть на названия. Одно дело известный бренд, но получить минус 10% быстродействия на пустом месте – это откровенная глупость. Не попадайтесь на удочку брендов. И вообще GeForce RTX 3090 скоро подешевеет, ведь на смену уже идёт GeForce RTX 4080.

Вызывает вопросы и GeForce RTX 3080 Ti от ASUS. Мы знаем, что эта компания принадлежит к пулу брендовых, вот только за такую сумму можно смело купить GeForce RTX 3090, а тут вы пусть и получаете красивую упаковку, но теряете в мощности. Мало того, GeForce RTX 3080 Ti предлагает только 12 Гб видеопамяти. В играх это решает мало, но в рабочих задачах вам понадобятся все 24 Гб. Ну и не забывайте, что видеокарта предназначена для разрешения 4К, где требования постоянно растут, а значит 12 Гб уже вскоре покажутся вам несерьёзными.

Из той же оперы GeForce RTX 3080 от Colorful за 110 тысяч рублей. Данная модель имеет несомненные преимущества по показателю дизайна, вот только на 50 тысяч дешевле есть аналогичный графический чип производства Palit. Если у вас очень много денег и хочется именно красивую видеокарту, то мы можем понять ваш порыв, но если вы обратите внимания на модель от Colorful по неграмотности, то лучше вернитесь на землю. Потеря быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3090 окажется огромной, а вы получите красивый корпус с переплатой.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ну и завершим на GeForce RTX 3070 от Gigabyte. Данная модель может похвастать внушительной системой охлаждения, вот только цена в районе 55 тысяч сильно портит впечатление. Для примера, вы можете купить GeForce RTX 3070 от Palit на 10 тысяч дешевле. Помните, что GeForce RTX 3070 никогда не превратится в GeForce RTX 3070 Ti. Вы можете пытаться разгонять свою видеокарту неделями, но всё дело в том, что Gigabyte уже выжала всё с завода, оставив вам скромные несколько процентов. Именно поэтому говорить о разгонном потенциале имеет смысл только в том случае, когда возможность опробовать свои оверклокерские навыки предоставляется вам бесплатно. Ну а если за это нужно переплачивать, то лучше обратить внимание на модель дешевле.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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