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Кресло под премьером Британии зашаталось – Риши Сунак может последовать за «Борькой» и «Лизкой»
На этот раз Риши Сунак может и удержится, но высокая политика ничего не забывает
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Сегодня политический кризис в Великобритании многие эксперты называют знаковым. Всё дело в том, что происходящие изменения сопровождаются масштабными экономическими потрясениями. Ну а началось всё с Бориса Джонсона. Наш Борька оказался настолько туп, что вместо решения экономических проблем в своей стране всё внимание уделил противостоянию с Россией. В итоге именно Англия первой разорвала все договорённости, а из-за невозможности получить гарантии по выводу турбины из-под санкций, Северный поток-1 так и не получил рабочую турбину. После взрыва веток подобные мелочи уже никого не волнуют, но забывать о решающем вкладе Борьки в поставки российского газа в ЕС было бы недальновидным решением.

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В какой-то момент Борька выдохся, а на его место пришла Лиз Трасс. Дама оказалась настолько ограниченной, насколько только можно было ожидать, но политическую повестку провела с честью. Есть вполне осязаемые факты, доказывающие непосредственное участие Лиз Трасс в подрыве газопроводов. Ясно, что инициатором была не она, но без премьер-министра Британии точно не обошлось. Судя по всему, тупость этой леди оказалась так очевидна, что местные элиты решили от неё как можно быстрее избавиться. Борька от кресла премьера отказался, а в итоге пустующий трон достался Риши Сунаку. Пресса судачила о том, что ещё никогда выходец из семьи индусов не занимал такой высокий пост, вот только на самом деле всё не так, ведь Риши Сунак самый настоящий британец, которые рождён на туманном Альбионе.

По мнению экспертов, личный капитал нового премьера достигает 240 миллионов фунтов, а вместе с женой у них около 810 миллионов. Но если репутация самого Риши Сунака почти идеально чиста (если не считать нарушения коронавирусных ограничений), то его супруга уже успела попасть в колонки жёлтой прессы. Весной текущего года выяснилось, что Акшата Мурти не имеет вида на жительство в Британии. Как оказалось, дама получает немалые дивиденды в размере 11 миллионов фунтов от права владения пакетом акций Infosys. Последняя является собственностью Нараяна Мурти – отца Акшаты Мурти и тестя Риши Сунака. При этом сам владелец Infosys может похвастать состоянием в размере 4.5 миллиарда фунтов. Так вот, жена нынешнего премьера открыто отказалась платить налоги с дивидендов в Англии, поскольку не является гражданкой этой страны, что вызвало гнев у прессы, хотя до недавнего времени об этом не вспоминали.

Как вы понимаете, очень часто грязное бельё прячут только для того, чтобы с большой помпой показать его публике снова. Как оказалось, оппоненты Риши Сунака не дремлют и старательно копают под премьера. Поскольку к нему самому пока претензий нет, ведь парень ровным счётом ничего не сделал, то вопросы возникли к его супруге. Выяснились любопытные детали, ведь компания Infosys отказалась следовать международным санкциям и не ушла из России. При этом главной сферой Infosys считается разработка программного обеспечения для целого ряда телекоммуникационных компаний и электронной коммерции. Ну а на руках у жены нынешнего премьер-министра находится 1% акций, приносящих ей 11 миллионов фунтов стерлингов в месяц. Вот такая история.

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Оппозиционные силы внутри Британии уже потирают руки, а эксперты полагают, что есть всего один выход из создавшегося положения. Судя по всему, уже в ближайшее время Акшата Мурти избавится от своего пакета акций непокорной индийской компании Infosys, что не только спасёт карьеру мужа, но и сделает её жизнь проще, ведь пресса теперь не упустит шанса напомнить о необходимости платить налоги с тех самых 11 миллионов фунтов. Ну а если Риши Сунак с супругой проигнорируют небольшой скандал, то уже вскоре волнения политических элит могут превратиться в его отставку. Не исключено, что на этот раз Риши Сунак даже удержится в кресле, ведь фактически компания Infosys принадлежит не ему, да и у супруги всего 1% акций. Но в большой политике такие промахи не забывают. Как только придёт время данная информация только усилит позиции оппонентов, а сам Риши Сунак быстро покинет свой высокий пост. Ставок пока никто не делает, ведь пока новый премьер-министр старательно избегает давать опрометчивые заявления.

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#политика
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