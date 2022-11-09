Если вы устали ждать скидок, то вливайтесь в стройные ряды тех, кто уже купил видеокарту и радуется жизни

Майнеры перестали покупать видеокарты много месяцев назад, но ключевые производители всё ещё верят в то, что спрос на графические чипы вернётся к отметкам 2021 года. Только этим можно объяснить поведение NVIDIA, которая продолжает увеличивать цены на свою продукцию. Например, сегодня купить GeForce RTX 4090 в США дешевле 1800 долларов просто невозможно, а геймеры из Европы и вовсе платят от 2200 евро. Мало того, уже на подходе GeForce RTX 4080. Видеокарта должна была порадовать тех, кто не готов платить больше 1000 долларов за доступ к играм, вот только Дженсен Хуанг решил, что стоить новинка будет от 1200 долларов в США и от 1500 евро в Европе.

реклама

Есть мнение, что глобальный экономический кризис охладит пыл зарвавшихся полупроводниковых гигантов, ну а пока конкурентов у NVIDIA нет. Если обратить внимание на статистику Steam, то становится очевидным, что AMD не просто теряет позиции, но и летит в пропасть. Удержаться пока удаётся только за счёт поставок чипов для консолей текущего поколения, но и здесь спрос может сойти на нет. Не радуют и российские геймеры. Если зайти в любой магазин и сделать ранжирование по популярности, то первые 20 моделей будут представлены исключительно зелёными цветами. Сегодня мы предлагаем изучить ассортимент NVIDIA в магазинах РФ, выбрав наиболее выгодные предложения.

Помните, что через несколько месяцев цены могут быть ниже тех, что вы сегодня видите, но в таком случае придётся подождать. Ну а если деньги есть, а терпения нет, то берите GeForce RTX 3090. За последние месяцы со 150 тысяч данная видеокарта подешевела до 108 тысяч, но это ещё не предел. Стоит немного подождать, ну а пока ограничимся тем, что владелец GeForce RTX 3090 останется доволен, как слон. Видеокарта обладает большим запасом производительности на целое десятилетие. Скорее всего, даже в 2030 году вы сможете запускать все игры в 1080р на высоких графических настройках.

Если есть желание ощутимо сэкономить, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3080. Как мы уже писали, российские цены далеки от идеала, но если не смотреть в сторону США, то по сравнению с Европой мы имеем вполне годную стоимость. При этом такая видеокарта будет радовать вас годами вне зависимости от требований игр и других мелочей. Сегодня она оптимальна для 4К, хотя не способна выдавать максимальную графику в трассировке лучей. Увы, но на такие подвиги претендует исключительно GeForce RTX 4090.

Любая попытка сэкономить обходится вам падением количества кадров в секунду. Однако, если у вас монитор с разрешением 2К, то вы ничего не теряете. Например, за 54 590 рублей можно отхватить GeForce RTX 3070 Ti, которая будет тянуть все игры на ультимативных настройках качества. Правда делать это она будет в 2К, но какая в сущности разница, ведь ваш монитор больше и не может. Данная модель Palit отличается привлекательным дизайном, а значит не только быстрая, но и станет украшением прозрачного корпуса или открытого стенда. Словом, пусть и не совсем дёшево, но вам точно удастся получить мощную игровую видеокарту с большим потенциалом.

Если вы ищете лучшее предложение по выгодной цене, то берите GeForce RTX 3060 Ti. Этой видеокарты вам будет хватать с головой как для разрешения 1080р, так и для более продвинутого – 2К. Сравнивать производительность с более дорогой GeForce RTX 3070 Ti достаточно глупо, ведь разница в цене составляет 20 тысяч рублей. И всё же, GeForce RTX 3060 Ti способна на долгие годы стать оптимальным решением для разумных геймеров.

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Несколько 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 62 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ну или за 24 590 рублей берите GeForce RTX 3050. Ничего дешевле в предыдущем поколении NVIDIA нет. Кстати, нечто подобное, но уже в текущем поколении ожидается на раньше второй половины 2023 года. Получается, что любители скидок окажутся самыми настоящими ждунами, ведь сидеть без видеокарты год – это просто глупо. GeForce RTX 3050 не способна показывать быстродействия старших моделей, но в данном случае выбор обусловлен ценой. Ну а в разрешении 1080р такая видеокарта точно не подведёт. За такую сумму хотелось бы взять что-то уровня GeForce RTX 3060, но жадность Дженсена Хуанга слишком велика, поэтому придётся уговорить себя на GeForce RTX 3050.