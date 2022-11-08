Могут ли западные образцы военной техники повлиять на исход СВО

Нет никакого сомнения, что поставки вооружения Украине способствуют усилению военной мощи армии, что позволяет не только эффективно защищать те или иные рубежи, но и проводить успешные атаки. Именно накопление сил и использование западных арсеналов привело к наступлению в Харьковской области, а ситуация в Херсоне и вовсе вызывает массу вопросов. Неясно, что планирует российское командование, но эксперты продолжают спорить о том, насколько эффективна та помощь, которую оказывает сегодня Запад Украине. Есть несколько мнений, но мы остановимся на том, которое считаем наиболее логичным.

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Так, первые месяцы поставки были максимальными и включали сотни и даже тысячи единиц различных типов вооружений советского образца. Именно это позволило украинскому командованию закрывать бреши в обороне. Что любопытно, специалисты полагают, что старая советская техника намного эффективнее, чем новые образцы стран НАТО. Причина заключается в том, что украинская армия долгое время не модернизировалась и состоит из тех самых советских танков и систем противовоздушной обороны. Логично, что было довольно легко ввести встрой устаревшие образцы, ведь украинские солдаты обучены обращаться именно с такими типами вооружения. Не стоит забывать и о ремонтных мастерских, ведь даже самые продвинутые системы нуждаются в обслуживании, а старый хлам и вовсе постоянно приходит в негодность. Поскольку украинские техники никогда не видели западных зенитных комплексов, то обслуживать и тем более чинить такое оборудование просто некому.

Вот и получается, что первые поставки американских и европейских систем имели невысокую эффективность. Но время шло, тысячи украинских специалистов на протяжение долгих месяцев обучались сложному делу ведения стрельбы из западных гаубиц, а многие иностранные инструкторы пытались вдолбить эти знания украинским солдатам прямо на линии фронта. В настоящее время украинская армия пусть и не может похвастать излишком специалистов, но уже способна обслуживать американские и европейские типы вооружений. Можно сказать, что одними из первых на Украину прибыли американские M142 HIMARS. Известно, что эта реактивная система залпового огня способна поражать объекты на дальних расстояниях с высокой точностью. Некоторые эксперты полагают, что несколько десятков подобных комплексов могли бы ощутимо испортить жизнь российским военным, но пока поставки подобных ЗРК идут медленно.

Вот только мы указали одну систему, тогда как есть и другие, которые не прекращают поступать в Украину. Буквально вчера Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о пополнении в виде двух полноценных батарей ЗРК NASAMS, а также одной Aspide. Эксперты полагают, что Европа сбрасывает сильно устаревшие комплексы, заменяя их на более новые системы. Возможно, вот только полностью рабочая батарея NASAMS – это пусть и не самый грозный, но достаточно мощный противник. При этом Норвегия обещает передать ещё до восьми ЗРК в ближайшее время. По данным украинской стороны, все эти системы усилят ПВО, усложнив жизнь российским ракетам и дронам-камикадзе. Учитывая тот факт, что в Москву может прибыть до 2400 Гераней, проблема не кажется такой серьёзной, но ключевым фактором выступает именно время.

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Есть мнение, что чем дольше будет длиться противостояние, тем более мощным станет украинская армия. Специалисты научатся чинить сложные система стран НАТО, а всё больше комплексов поступит в качестве гуманитарной помощи. С другой стороны – не стоит исключать и другие факторы. Так, уже сегодня состоится голосование в США, где обе палаты могут занять республиканцы. Предполагается, что если это действительно случится, то политики сильно осложнят поставки военной техники в Украину. Что до Европы, то уже в декабре ударят сильные холода. Синоптики предполагают, что зима 2022-2023 года станет одной из самых суровых за последние десятилетия. Не стоит исключать массовых волнений и затяжного политического кризиса. В таких условиях поставлять ЗРК в Украину решится только сумасшедший. Ну и экономика не располагает. Если в США рапортуют о небольших улучшениях, то ЕС постепенно скатывается в рецессию. Особенно плохи дела у американских ястребов (Балтийские страны), которые активно лоббируют поставки военной техники в Украину. Чем всё завершится, предсказать трудно, ведь обе стороны имеют свои планы на будущее.