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В Москве приземлился грузовой Ил-76 с «Шахидами» – Иран может поставить в РФ 2400 дронов Герань-2
Тысячи дронов-камикадзе Герань-2 способны кардинально изменить положение на фронтах
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Если вы совсем недавно окончили университет или школу, то вам не понять отношения людей за 35-40 лет к США. Вообще, даже в этой возрастной категории есть много различных мнений, но именно люди среднего возраста помнят то, что творили США в последние десятилетия. Чего только стоит бомбёжка Сербии, но ведь янки на этом не остановились. Ирак ещё долго будут терзать внутренние противоречия, а Ливия тонет в огне пока американцы тратят 30 миллиардов Муаммара Каддафи. Война в Сирии и не думает прекращаться, а англосаксы уже раздувают тлеющие угли Косово. Говорить о происходящем в Украине можно часами, ведь эту страну дядюшка Сэм уже достаточно давно использует в своих интересах, пытаясь создать незаживающую рану на теле Европы.

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Вначале мы не понимали, что вообще происходит. Почему США шлют оружие террористам, тогда как законных правителей свергают? Понимание пришло позднее, а всё происходящее отлично коррелирует с высказываниями Франклина Рузвельта. В 1939 году американский президент заявил следующее: «Это может быть сукин сын, но это наш сукин сын». Именно таким образом он описывал диктатора Никарагуа Самосу. Вообще, есть ещё любопытный роман Харпер Ли под названием «Пойди поставь сторожа», один из героев которого говорит следующее: «Да, британцы – сукины дети, но это наши сукины дети». Вы можете вчитываться в контекст, но в данном случае важно лишь то, что американские элиты ничего не придумывали, ведь тысячи лет назад существовали великие цивилизации, лидеры которых руководствовались похожими принципами. Например, за полторы сотни лет до нашей эры древнеримский драматург Публий Теренций Афр писал следующее: «Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi». Довольно точный перевод этих строк гласит буквально следующее: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Англосаксы считают себя наследниками Святого Рима, поэтому нет ничего удивительного в том, что эти ребята так цепляются за своё колониальное прошлое, надеясь и дальше вырезать целые цивилизации во благо демократии.

Не будем дальше углубляться в тему, ведь основную мысль вы уже поняли. Столетиями англичане, а за ними и американцы ведут себя на планете, как слон в посудной лавке. Но главное – этим ребятам всё сходит с рук. Пожалуй, сегодня всё идёт к тому, что пора как следует отшлёпать зарвавшихся бритов, которые намерены и дальше кроить мир по своим лекалам. К примеру, весть Евросоюз под руководством тех же англосаксов активно накачивает Украину оружием. Рука демократов не дрогнула даже несмотря на то, что главы крупных европейских государств отправляли в Киев не сосиски с котлетами, а смертельное оружие. Чего не сделаешь ради демократии. Но тут Россия начала использовать дроны-камикадзе. Если вы хотите почитать больше на эту тему, то вам сюда, мы же напомним, что Shahed-136 или Герань-2 с высокой долей вероятности создавался украинскими инженерами, а после технология и чертежи были тайно проданы Ирану. Так вот, как только беспилотники появились на фронте, поднялся страшный шум. Американцы очень недовольны, ведь демократия под угрозой.

Согласимся с ними, ведь сытая жизнь за чужой счёт действительно подходит к концу. Ещё никогда столько стран не выступали против деспотии так называемого Запада. И не пишите, что это пропаганда, тем более кремлёвская. Автор бесконечно далёк от какой-либо пропаганды и если что и пропагандирует, то это вкусный шашлычок на природе и пиццу, а лучше одновременно. Так вот, с чего вдруг немцам можно поставлять в Украину оружие, а Ирану в Россию нельзя? Мы с вами прекрасно знаем ответ на этот вопрос, но западному обывателю это преподносится под весьма любопытным соусом. Если вы почитаете немецкое издание Bild, то сможете увидеть, что там иначе как «Ось зла» Россию, Китай, Иран и некоторые другие страны не называют. Всё просто, ведь ничего, в сущности, не изменилось, а крылатые фразы, которые мы указали в начале материала, всё ещё актуальны.

«Собаки лают – караван идёт». Именно так, ведь что бы там сегодня не говорили поборники демократии в США, а Иран будет делать ровно то, что посчитает нужным. Тот же Bild сегодня разразился душераздирающим материалом, в котором описывается большая поставка иранских дронов-камикадзе в Россию. Якобы, в четверг во Внуково приземлился Ил-76, с целой партией беспилотников. Автор статьи явно неровно дышит в сторону Ирана. Удивительно, как советское оружие, которое было подарено тем же македонцам, стало демократическим, а украинские Герани из Ирана вдруг превратились в террористический инструмент. Вы не находите это странным, хотя, оставляем вас наедине с небезызвестным Юлианом Репке. Всё это безумно интересно, но есть любопытные детали, свидетельствующие о том, что всё только начинается. Первым сделал глупое заявление министр обороны Украины Алексей Резников. Он уверяет, что первая партия дронов-камикадзе Герань-2 подходит к концу. Якобы, вскоре России нечем будет бить по позициям украинских войск. Казалось бы, этому парню стоит радоваться, но тут тот же Резников с грустью заметил, что уже вскоре из Ирана в РФ поступит новая партия БПЛА в количестве до 2400 единиц. А это уже серьёзная заявочка.

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Ну и точку в истории поставил Хоссейн Амирабдоллахиан. Министр иностранных дел Ирана признал, что факт передачи России беспилотников был, но тут же добавил, что произошло это до спецоперации. Тут уже анализируйте происходящее как вам нравится. Неясно, сколько дронов прилетело, и сколько ещё прилетит, но уже очевидно, что ждать разрешения от дядюшки Сэма никто не будет. Источники: 1, 2

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#герань-2 #военные технлогии
9
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