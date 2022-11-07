При этом в Херсоне осталось много местных жителей, которые ждут возвращения Украины

Многие военные аналитики сходятся во мнении, что спецоперация на Украине пошла не по сценарию. Судя по всему, планы строились с активным включением ключевых политических фигур местной оппозиции. Вот только вместо того, чтобы брать контроль над Киевом, Медведчук решил удариться в бега, где и был с позором пойман, ну а его соратники убежали в Европу, в одну секунду превратившись в поборников киевского режима. В итоге была произведена сдача Киевской, Черниговской и Сумской области. А ведь жители этих регионов и не думали сопротивляться, встречая армию РФ как спасителей. Казалось, что хуже уже быть не может, но произошёл большой прорыв украинских войск, в результате которого российская армия ушла из Харьковской области. Второй Бучи не произошло, но факты расстрелов местных жителей, которые сотрудничали с Россией, известны. Но даже это не омрачило проведения выборов в занятых российскими войсками областях.

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Как вы знаете, часть Запорожской и Херсонская область вошла в состав России по итогам референдумов. Казалось, что самое время заняться восстановлением, вот только сводки из Херсона не внушают спокойствия. Первым ударом стала добровольная эвакуация. Тысячи людей перевозились на территорию России, где им обещали работу и жильё. После этого эвакуация всё больше стала напоминать стихийную, ведь количество беженцев росло, а высказывания отдельных лиц уже не казались шуткой. На прошлой неделе вполне официально руководство города заявило о том, что не исключают сдачи населённого пункта. Это вызвало шок как у местных жителей, так и у многих российских политиков и журналистов. Заявление было удалено, но осадок остался.

В итоге последней каплей стало исчезновение российского триколора с администрации города. Украинские паблики торжествовали, а некоторые местные бизнесмены даже перестали принимать к оплате рубли, требуя гривны. Проблему попытались решить, но сегодня создаётся впечатление, что Херсон действительно могут оставить. Многие политологи уверены, что это станет провалом для всей спецоперации. Жителям вначале жали надежду, многие из них получили российские паспорта, а теперь у этих людей остаётся только один путь – бежать, ведь гражданам РФ в подконтрольном Украине Херсоне не будет места. Но если сдача города – это достаточно сложный вопрос, то происходящее там сегодня и вовсе ставит в тупик.

Как свидетельствуют местные журналисты и военкоры, положение далеко от нормы. Во-первых, в городе осталось множество местных жителей. Это не только пенсионеры, ведь на улицах можно встретить мамочек с детьми, а остановки общественного транспорта переполнены. Неясно, какая часть водителей осталась, но пассажиропоток внушительный, а мест хватает не всем. Известно, что власти покинули Херсон, а в результате там процветает анархия. Пожалуй, символом вакуумом власти стало разграбление здания городской администрации. Дорогостоящую технику утащили мародёры, тогда как комнаты с оставшейся мебелью оккупировали бомжи. Если так продлиться и дальше, то здание будет восстановить очень сложно, ведь свои нужды маргиналы справляют прямо в углах комнат. Оставшиеся местные жители пытаются объединиться в небольшие патрули. Ночью улицы вымирают, а подъезды закрывают на ключ.

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В прессе пишут, что российские власти теряют контроль над городом. Неясно, насколько это правда, но в пабликах отмечают, что полиции не видно. Отмечается, что криминал поднял головы, а особенно радуются те, кто ожидает возвращения Украины. Не сомневайтесь, что эти ребята уже написали длинные списки, в которых числятся учителя, врачи и многие из тех, кто сотрудничал с российскими властями. У местных жителей остаётся возможность эвакуироваться, но особенно противятся подобному пожилые люди. Понять их можно, а мы отметим, что данные обещания нужно исполнять. Сегодня Херсон – это часть России, а значит потеря города может привести к сомнениям в обществе. Мы с вами не знаем всех планов, но и спустя 8 месяцев после старта СВО, дела идут всё хуже. Ну а местные жители разочарованы. Как вы полагаете, если случится так, что город действительно вернётся под контроль Украины, поверят ли обещаниям России эти люди ещё раз?