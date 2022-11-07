Неясно, кто вообще купит GeForce RTX 4080 за 2100 долларов

Кажется, что мир сошёл с ума. Apple «впаривает» телефоны за 2000 долларов, Samsung успешно реализует гибкие смартфоны ещё дороже, а за игровыми консолями за 700 долларов выстраиваются очереди. Энтузиасты раскупают самые дорогие процессоры за считанные часы, а недавно NVIDIA и вовсе заявила, что умудрилась выпустить 100 000 графических чипов GeForce RTX 4090. Если судить по той информации, что поступает от американских журналистов, то местные геймеры расхватали все доступные модели по рекомендованной стоимости, а сейчас разбирают оставшиеся по 1800 вечнозелёных и выше. Неясно, когда всё это стало нормой, но большинство пользователей смотрит на всё это с крайним удивлением, не осознавая, что полупроводниковые гиганты планируют и дальше радовать нас высокими ценами.

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Если вы помните, то релиз GeForce GTX 1080 Ti стал настоящим сюрпризом для геймеров, ведь вместо ожидаемых 600 долларов, Дженсен Хуанг начал продавать эталонные модели за 700 баксов. Всего 100 долларов переплаты вызвали бурю негодования, ну а сегодня за GeForce RTX 4090 просят 1600 долларов. Как вы уже поняли, это никого не останавливает, а значит праздник высоких цен будет обязательно продолжаться. Так, флагман NVIDIA приехал в Европу уже по 2000 евро, но сегодня встретить его дешевле 2200 евро невозможно. Сказывается мировой дефицит, а в итоге любители скоростей вынуждены платить значительно дороже. Как вы могли слышать, вскоре в продажу поступит GeForce RTX 4080. Мало того, что Дженсен Хуанг выставил на наследницу GeForce RTX 3080 нереалистичную цену, прибавив 500 долларов на ровном месте, так устроить сюрприз энтузиастам хотят и партнёры NVIDIA. Напомним, рекомендованная цена GeForce RTX 4080 стартует с 1200 долларов, но аппетит приходит во время еды.

В США есть несколько предложений по 1265 долларов и дороже, но пока местные магазины помалкивают, а вот европейские ритейлеры решили как следует «срубить» денег на любителях компьютерных игр. Самым дешёвым вариантом станет GeForce RTX 4080 производства PNY за 1600 евро. Даже если вы прибавите 20% налог к рекомендованным 1200 долларам, то получите не выше 1450 евро, но европейским магазинам неведома математика. Есть модели за 1800 евро, за 1900 и даже за 2129 евро. Это настоящая фантастика, ведь ещё никогда за видеокарту NVIDIA GeForce ХХ80 не просили так много. Да, GeForce RTX 4080 получит 16 Гб скоростной видеопамяти, но в любом случае окажется намного медленнее GeForce RTX 4090.

Эксперты отмечают, что несмотря на высокую цену, новый графический чип будет пользоваться высоким спросом. Дело в том, что многие геймеры весь 2021 год находились в режиме ожидания, не желая тратиться на слишком дорогие видеокарты. Майнеры взвинтили цены, а значит даже 2000 долларов за GeForce RTX 4080 – это выгоднее GeForce RTX 3080 годом раньше. Возможно, такая логика кому-то кажется логичной, но в данном случае возникает только один вопрос: кто все эти люди, которые готовы платить за видеокарты такие нереалистичные суммы? Не исключено, что мы видим искусственный ажиотаж, но дело даже не в этом. Так, ещё недавно NVIDIA продавала в квартал по 3-4 миллиона видеокарт. 100 тысяч GeForce RTX 4090 звучит неплохо, но это не основной товар, а значит пока Дженсен Хуанг рассчитывает на запасы прошлого поколения. Не исключено, что для повышения спроса будет решено остановить производство графических чипов серии GeForce RTX 3000.

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В связи с глобальной нестабильностью на рынке мы всё чаще слышим о том, что вскоре спрос на полупроводники опуститься до сверхнизких уровней. Крупные производители уже сворачивают заказы, а значит видеокарт и процессоров станет меньше. Такой ход способен заставить часть геймеров платить больше, но многие предпочтут остаться в стороне, тем более что на вторичном рынке достаточно предложений из майнерских ферм. Чем дольше рынок криптовалют будет оставаться нестабильным, тем больше видеокарт шахтёры выставят на вторичном рынке. Пока майнеры не оказали никакого влияния на магазинные цены, но всё ещё впереди. Похоже, Дженсен Хуанг и не догадывается о том, какой сюрприз его ждёт в будущем.