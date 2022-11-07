Включать фильмы в списки для параллельного импорта пока не планируется

На протяжение всей тысячелетней истории человечества, народы и страны страдают от активистов. Вот представьте себе такую ситуацию: средние века, где-то в небольшом себе живёт себе одинокая девушка, которая ещё и имеет наглость заниматься врачеванием. Возможно, она бы до глубокой старости залечивала бы местным ушибы и переломы, но есть активист, который уверен, что девушка – это самая настоящая ведьма. Неясно, может девица отшила этого паренька, а может он просто злой по натуре. Сколько тысяч женщин были сожжены на кострах средневековой Европы, подсчитать невозможно, но именно наиболее активная часть населения бросала в несчастных камни, распаляя толпу и внушая веру в свою непогрешимость. Сегодня такие товарищи есть по обе стороны конфликта, ведь как на Западе, так и в России есть свои активисты.

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Если речь идёт о тех, кто не покладая рук оказывает помощь детям, старикам или участникам СВО – то это прекрасно, но, когда кликушество превращается в государственную стратегию – впору гнать этих ребят грязной метлой. Например, даже на нашем сайте можно слышать призывы отказаться от всего иностранного. Сжечь McDonald’s, проучить тех, кто платит американцам деньги, срывать с прохожих брендовые европейские вещи, сжечь бутики, прогнать буржуев. На самом деле это далеко не полный список того бреда, который можно услышать от обычных жителей России. Похоже, некоторые настолько опьянены вниманием прессы и ощущением безнаказанности, что готовы устраивать погромы у соседей только потому, что те слушают иностранную музыку. Пока эффективного рецепта для борьбы с подобными умниками не придумали, а в итоге подобные индивидуумы проникли повсюду.

Миллионы жителей России привыкли смотреть американские фильмы под попкорн. Не так важно, предпочитаете ли вы сериалы под воблу, или ходите в местный кинотеатр с заранее купленной шаурмой. Суть в том, что всё громче раздаются призывы запретить западный кинематограф. Если вам не нравятся достижения Западного общества – не пользуйтесь ими, но с чего вдруг эти умники взяли, что могут решать за всех? К счастью, существуют торренты, а вот с параллельным импортом не задалось. Не так давно стало известно, что Минпромторг официально включил в перечень брендов, подпадающих под параллельный импорт, множество американский развлекательных компаний. Это: Disney Pixar, Marvel, DC Comics и другие. Казалось, что самое время прекратить глупые разногласия, разрешив кинотеатрам показывать новинки кино без оглядки на старшего брата из-за океана.

Очевидно, что в ближайшие годы санкции не снимут, а отношения с США испорчены. Отчего же в таком случая некоторые чиновники так волнуются о том, что о России подумают создатели развлекательного контента из указанных выше студий? Эти ребята не моргнув глазом лишили жителей России доступа к своим фильмам, а значит пора бы уже всё вернуть без согласия правообладателя. Увы, но пока в Минпромторге никуда не торопятся. Согласно официальным заявлениям, так называемые аудиовизуальные произведения не попадают ни в одну категорию параллельного импорта, а значит «кина не будет». Но если мы с вами это ещё как-то переживём, ведь есть торренты, то кинотеатры находятся на грани выживания. Согласитесь, что отсутствие фильмов в так называемой товарной номенклатуре – это довольно странный повод не включать их в параллельный импорт. Ну ладно бы, механизм существовал десятилетия, вот только всё меняется на наших глазах.

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Создаётся ощущение, что чиновники и вовсе опасаются решать данный вопрос. Так, в Минпромторге заявили, что аудиовизуальные произведения находятся под контролем Минкультуры России, а значит только там могут определить судьбу фильмов. Похоже, российские граждане ещё долго будут смотреть экранки у себя дома, а кинотеатрам стоит потуже затягивать пояса. Хорошо, что нашлись люди, которые взяли в свои руки вопрос перевода сериалов, благодаря чему мы имеем возможность смотреть всё это с минимальным задержками. Ну а тем, кто считает необходимым запрещать всё западное, пожелаем благоразумия. Возможно, если эти люди начнут думать головой, то дела пойдут гораздо лучше.