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Цены на процессоры AMD резко пошли вниз – в США Ryzen 5 3600 + материнская плата стоит 8000р
Американская розница в лице Microcenter радует потенциальных покупателей скидками, предлагая в подарок неплохие материнские платы
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По итогам третьего квартала 2022 года стало ясно, что продажи процессоров ощутимо снижаются. Многие эксперты указывают на то, что причина лежит в области глобального экономического кризиса. Нет никаких сомнений, что отсутствие денег в кошельке – это весомый аргумент, вот только не всегда самый очевидный вариант является единственным. Проблема в том, что до прихода коронавируса рынок персональных компьютеров постепенно сужался. Кто-то окончательно перешёл на смартфоны, тогда как очень многие привыкли использовать ноутбуки. К слову, в последние годы лэптопы стали действительно мощными, что привело к тому, что многие пользователи просто не видят причин для покупки ещё одного компьютера, ну а играть удобнее на игровых консолях. Переход на удалённую работу десятков миллионов людей по всему миру привёл к всплеску интереса к компьютерам, поскольку вместе с мамами и папами дома остались и школьники. Раньше чадам хватало смартфонов, но учиться удалённо с их помощью невозможно.

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Словом, два года рынок демонстрировал высокие показатели, а в 2022 начал падать. Пандемия отступала, а миллионы людей возвращались на рабочие места, а дети в школы и университеты. Ещё раз укажем в сторону экономического кризиса, который сильно подкосил европейцев, ну а сегодня налицо перепроизводство, когда за 2021 год полупроводниковые гиганты наштамповали слишком много готовой продукции. Как вы уже могли слышать, новые линейки AMD и Intel не пользуются спросом, по самым очевидным причинам. Сборка на красном камне обойдётся вам очень дорого, а с использованием видеокарты среднего ценового сегмента прирост быстродействия будет нулевым. Что до синих, то там та же проблема с небольшим увеличением количества кадров в секунду в играх, ну и не забывайте, что бюджетные камни типа Core i5-13400 и другие процессоры с заблокированным множителем поступят в продажу только в начале 2023 года. Вот только стоять на месте нельзя. Спрос падает, а единственный способ поддержать интерес к компьютерам заключается в появлении выгодных предложений со скидками.

Увы, но за пределами Америки AMD и Intel предпочитают не баловать пользователей, а вот на местном рынке раздают впечатляющие дисконты. К примеру, прямо сегодня в Microcenter можно купить Ryzen 5 3600 за 129 долларов, к которому вам подарят материнскую плату Gigabyte B450M DSH3 WiFi. В пересчёте на рубли получается всего 8 тысяч, поэтому мы даже не будем пытаться найти аналогий в российской рознице. Ryzen 5 3600 – это неплохой камень, прекрасно показывающий себя в играх за счёт использования архитектуры Zen 3, а бесплатная материнская плата вполне неплоха, хотя и не включает интерфейса PCIe 4.0.

Для более требовательных пользователей, который хотят установить в систему скоростной твердотельный накопитель, предлагается купить Ryzen 7 5800X за 350 долларов, получив в подарок материнскую плату MSI B550 MAG. Остаётся только добавить видеокарту с оперативной памятью, ведь выгода несомненна и лежит на поверхности. Для фанатов Intel есть следующее предложение: купив Core i7-12700K за 350 долларов вы получаете бесплатно Asus Z690 Plus TUF Gaming WiFi DDR4. А вот это уже очень жирный подарочек, ведь перед нами материнская плата на топовом чипсете, а значит докупив соответствующую систему охлаждения, появится неплохой шанс выжать из Core i7-12700K все соки за счёт разгона.

На самом деле это далеко не весь список процессоров с подарочными материнскими платами, ведь есть предложения с Ryzen 5 5600G + ASUS B550M-A Prime, а также Ryzen 5 5600X + ASUS B550M-A Prime. Суть в том, что российским пользователям всё это пока недоступно, но ведь сезон больших распродаж только начался. Если вы планировали собрать новый компьютер, то мы не станем исключать резкого удешевления находящихся в продаже процессоров и видеокарт. Даже российская розница может дрогнуть, но случится это только тогда, когда закупочные цены пойдут вниз. Пока полупроводниковые гиганты держатся, а NVIDIA даже умудряется проводить политику роста рекомендованной стоимости графических чипов нового поколения.

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MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Помните, что всегда есть опасность превратиться в ждуна. Дело в том, что многие финансовые аналитики ожидают падения курса рубля, а значит в национальной валюте процессоры и видеокарты не только не подешевеют, но и подорожают. Ну а высокая инфляция в Европе также может привести к тому, что в евро полупроводниковые изделия станут предлагаться по более высоким ценам.

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#процессоры #ryzen 5 3600 #microcenter
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