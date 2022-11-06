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Экономить или переплачивать – почему нужно думать головой во время покупки видеокарты
Почему не стоит смотреть на цену видеокарты, и как сделать правильный выбор? Давайте разбираться
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Уже достаточно давно в сети ходят упорные споры о том, стоит ли покупать брендовые модели видеокарт. Например, вы давно копили деньги на что-то очень мощное и дорогое, а в итоге решились на GeForce RTX 3080. Вот только в продаже есть несколько моделей, разница в рублях между которыми может достигать 20 000 рублей. Есть те, кто выберет что-то среднее, тогда как горячие головы и вовсе переплатят немалую сумму. Если верить многочисленным тестам, то между брендами и недорогими компаниями с материкового Китая разница в реальной производительности близится к нулю.

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Но если с брендами всё относительно просто, то бывает крайне сложно выбрать тот или иной графический чип, особенно, когда разница в деньгах невелика. Кто-то предпочитает сэкономить, тогда как некоторые предпочитают взять что-то подороже, надеясь на ощутимый прирост количества кадров в играх. Сегодня мы разберём несколько видеокарт, далеко не все из которых стоят ваших денег.

К примеру, за 32 тысячи вы можете купить Radeon RX 6650 XT. Сразу отметим, что не считаем текущие цены в целом нормальными, но других нет, поэтому будем исходить из существующих реалий. Так вот, эта видеокарта кажется нам одной из лучших в своём ценовом сегменте, намного превосходя потенциальных противников из зелёного лагеря. Любителей компьютерных игр поджидают 8 Гб видеопамяти и скромное потребление энергии. Ровно на 4 тысячи дешевле доступна Radeon RX 6600. Может показаться, что стоит взять менее дорогой вариант, вот только это не так. Сэкономив, вы теряете довольно жирный кусок производительности. При этом в данном ценовом сегменте 4 тысячи – это далеко не критичная сумма. Одним словом, берите Radeon RX 6650 XT, ведь младший графический чип должен стоить не больше 24 тысяч рублей.

За 24 590 можно купить GeForce RTX 3050. В последнее время эта видеокарта дешевеет, хотя происходит это неспешно и почти незаметно. Владелец GeForce RTX 3050 сможет на много лет решить вопрос с доступом к играм в разрешении 1080р, ведь даже блокбастеры следующего поколения будут работать без сбоев. В наличии всё те же 8 Гб видеопамяти и довольно неплохое соотношение между быстродействием и энергоэффективностью. За 22 тысячи на прилавке лежит GeForce GTX 1660 SUPER. Во многих тестах обе видеокарты показывают почти аналогичный фрамрейт, но здесь истина кроется в деталях. Так, GeForce GTX 1660 SUPER выпущена в 2019 году и предлагает всего 6 Гб видеопамяти. GeForce RTX 3050 неидеальна, но потенциально интереснее ещё и из-за поддержки трассировки лучей. Но если понять экономию 2500 рублей на GeForce GTX 1660 SUPER ещё как-то можно, то брать GeForce GTX 1660 за 21 тысячу – это откровенная глупость. Здесь вас ждёт настоящий провал по количеству кадров в секунду, поэтому обязательно смотрите, а стоил ли экономия потерянного быстродействия.

GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1630 только кажутся одинаковыми, но на самом деле обе видеокарты слишком сильно отличаются, хотя и принадлежат к бюджетному ценовому сегменту. GeForce GTX 1650 способна тянуть все игры в 1080р на средних и предлагает 4 Гб видеопамяти и 128-битную шину, тогда как GeForce GTX 1630 получила скромную шину на 64-бита. В результате последняя пасует перед сложными сценами, что делает экономию бесполезной. Ну а вы платите на пару тысяч меньше, но закрываете перед собой двери в мир современных игр. Кому нужна такая экономия?

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Но бывает и так, когда менее скоростная видеокарта стоит дороже. Например, в продаже есть GeForce RTX 3060 Ti за 35 тысяч рублей. Ну а чуть дальше лежит GeForce RTX 3060 за 37 290 рубликов. Неразумные геймеры обратят внимание только на количество видеопамяти, и будут неправы, ведь разница между графическими чипами явно не в пользу GeForce RTX 3060. Как вы уже поняли, важно не только смотреть на цены, но и думать головой. Не у всех это получается, а в итоге результат может быть плачевный. Единой стратегии нет, ведь не всегда стоит экономить, как очень часто переплата – это не лучший выбор. Ну а если вы в чём-то сомневаетесь, ищите ответы в тестах, где есть сравнительные показатели по реальным играм.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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