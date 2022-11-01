Нужно признать, что многие геймеры плохо разбираются в видеокартах, а значит допускают очевидные ошибки

Стоит признать, что далеко не всегда наше мнение сходится с тем, что выбирает массовый потребитель. Кажется, что большая часть потенциальных покупателей обращает внимание на недорогие смартфоны, как вдруг все ваши знакомые бегут в магазин за флагманами. Точно такая же ситуация и с бытовой техникой, ведь более дорогие брендовые вещи расходятся гораздо лучше, чем китайцы. Удивительно, последние могут иметь больше функций и стоить намного дешевле, но это никак не влияет на мнение большинства.

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С видеокартами всё ещё сложнее. Так, иногда покупатели массово разбирают дорогостоящие модели. Цена каждой видеокарты превышает 1000 долларов, а геймеры буквально сметают с полок топовые новинки. А бывает и так, что довольно неплохие модели лежат без дела месяцами. Яркий пример, Radeon RX 6650 ХТ намного быстрее широко разрекламированной GeForce RTX 3060, но продаётся очень плохо. Что же, самое время понять, в какую сторону дует ветер, ведь сегодня мы разберём наиболее популярные видеокарты, которые чаще всего покупают российские геймеры. Также попытаемся понять адекватность выбора в разрезе брендов, ведь большая часть любителей компьютерных игр очень плохо разбирается в видеокартах.

Начнём с GeForce RTX 3050 производства MSI. Мы не станем спорить, что это прекрасная модель, которая не только справляется с задачей отвода тепла от графического чипа, но и позволяет поупражняться в разгоне. Кроме того, если нагрузка минимальна, а температура не превысит установленной, видеокарта и вовсе будет вести себя тихо, позволяя вентиляторам не вращаться. Вот только стоит такая видеокарта 29 230 рублей. Если открыть глаза, то за 23 430 рублей можно купить GeForce RTX 3050 от Palit. Только вдумайтесь, вы экономите 6000 рублей, а ведь речь идёт о среднем ценовом сегменте, где каждая тысяча на счету. Да, ничего разогнать не выйдет, но это и не нужно, ведь разгон видеокарт эффективен исключительно с использованием жидкостного охлаждения и даёт видимый эффект на дорогих графических чипах. По сути, за 29 тысяч можно купить намного более мощную видеокарту, но российские геймеры предпочитают совершать ошибки.

За 49 210 рублей можно отхватить GeForce RTX 3070 от той же MSI. Неплохое решение, ведь видеокарта обладает всеми преимуществам, описанными выше, но уже на более высоком уровне. Здесь доступна внушительная производительность, а потенциальный покупатель вправе рассчитывать на доступ к разрешению 2К. Вот только на пару тысяч дешевле есть GeForce RTX 3070 от Palit. Удивительно, но обе имеют идентичные тактовые частоты, а системы охлаждения одинаковы хороши. Возможно, что дьявол кроется в дателях, а переплата не такая уж и большая. Стоит учитывать, что GeForce RTX 3070 от Palit уже давно ушла ниже 50 тысяч, тогда как аналогичный графический чип от MSI дешевеет неохотно.

Похоже, MSI намерена стать лидером нашего перечня неправильных видеокарт. Подумайте сами, за 42 540 рублей вы можете купить GeForce RTX 3060 Ti от этой компании, тогда как та же Palit предлагает аналогичный графический чип за 35 тысяч. Не знаем как вам, а нам кажется такая переплата неправильной. MSI удалось ощутимо поднять тактовую частоту графического чипа за счёт наличия более внушительной системы охлаждения, но эксперты часто проводят тесты, убеждаясь в том, что такой шаг даёт не больше 5% роста быстродействия. По сути, если у вас не самый новый и быстрый процессор, то разглядеть разницу будет почти невозможно, поэтому стоит как следует подумать, прежде чем переплачивать за бренд.

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Что поделать, любят российские геймеры видеокарты бренда MSI. Как видите, чаще всего графический чип GeForce RTX 3070 Ti покупают именно в исполнении этой компании. Ровно на 4 тысяч дешевле можно отхватить довольно неплохую видеокарту Palit, что кажется нам более логичным. В то же время в данном случае речь идёт о более дорогих игровых решениях, а значит разница в 4 тысячи не является критичной. Вы можете получить подтверждение неразумного поведения российских геймеров, если изучите вопрос самостоятельно. Особенно большая разница между отдельными моделями наблюдается во флагманском сегменте, о чём мы поговорим в одном из следующих материалов.