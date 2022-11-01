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Можно не копить – видеокарты для нетребовательных геймеров в магазинах РФ становятся доступнее
Зачем платить больше, если вы всё равно играете в танки и шутеры?
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Вам не кажется странным, что все вокруг только и говорят о дорогостоящих видеокартах? Такое ощущение, что мы живём в мире миллионеров, и только несколько читателей скромно рассказывают о том, что с большим трудом накопили на GeForce RTX 3050. Согласитесь, что у большинства людей подобные опусы вызывают недоумение, ведь мы прекрасно осведомлены о статистике продаж, где средняя цена за видеокарту не превышает 350 долларов.

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Ну а в это время из каждой щели нам вещают о том, что все поступившие в продажу GeForce RTX 4080 раскупили за считанные часы, тогда как GeForce RTX 4090 дешевле 2000 долларов даже в США купить нереалистично. Похоже, мир сошёл с ума. Что же, если у вас есть голова на плечах, то вы не будете поддаваться на подобные увещевания, а вместо этого присмотритесь к игровой продукции для нетребовательных геймеров. Вообще, абсолютное большинство популярных игр – это стрелялки родом из 2000-х годов. Там всё та же примитивная графика, а значит нет никакого смысла переплачивать. Ну а у российских геймеров есть танки. Давайте же определим, сколько стоит видеокарта для здорового человека.

Поскольку обычный среднестатический геймер владеет монитором с разрешением 1080р, то предлагать что-то дороже GeForce GTX 1660 SUPER нет никакого смысла. Подумайте сами, зачем вам GeForce RTX 3090, если разницы между 200 и 60 кадрами в секунду не видит ни один человек. Или видит, но это уже другая история. Словом, 6 Гб хватит даже для требовательных игр, а сама видеокарта славится неплохим соотношением между производительностью и ценой. Вполне годным можно назвать и энергопотребление, ну а модель Palit ещё и предлагает два кулера, что вообще прекрасно учитывая цену в 21 тысячу рубликов.

В некоторых условиях Radeon RX 6500 XT может достигать быстродействия более дорогой GeForce GTX 1660 SUPER, поэтому изучите свой компьютер, прежде чем переплачивать 5 тысяч рублей. Так, если вы купили процессор и материнскую плату несколько лет назад, но не поскупились, то у вас может присутствовать поддержка PCIe 4.0. В этом случае быстродействие Radeon RX 6500 XT окажется максимальным. Брать и не думать. Ну а если на вашем ПК трудится старый PCIe 3.0, то Radeon RX 6500 XT и здесь не разочарует, но будет работать медленнее. В то же время благодаря 64-битной шине удалось добиться низкого потребления, что позволяет установить видеокарту в любой старый системник.

GeForce GTX 1650 не предполагает дополнительных требований к железу, а значит подходит абсолютно всем. На самом деле видеокарта NVIDIA уступает Radeon RX 6500 XT, поэтому стоит как следует задуматься. Вы экономите чуть больше полутора тысяч, но теряете до 15% скорости. Или не теряете, вы ведь помните о том, что видеокарта AMD очень сильно зависит от наличия современного интерфейса. Несмотря на всё вышесказанное, GeForce GTX 1650 берут намного охотнее, ведь она была освящена святым ликом Дженсена Хуанга.

Продолжаем экономить с Radeon RX 6400. Здесь уже речь идёт на тысячи рублей, а покупатели такой видеокарты пытаются максимально сэкономить. Не то чтобы нужно было считать каждый рубчик, но зачем платить больше, если Radeon RX 6400 легко справляется с шутерами, гонками, танками и кораблями? Ясно, что ожидать производительности более дорогих графических чипов здесь глупо, но запросы у всех разные, а для тех, кто садится за компьютер раз в неделю, быстродействия Radeon RX 6400 будет достаточно.

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GeForce GTX 1630 – это ещё один бюджетный графический чип NVIDIA. Инженеры сделали всё, чтобы сэкономить на мелочах. Многим геймерам такой подход не нравится, ну а Radeon RX 6400 в играх всё же быстрее. В реальных сценариях разница будет ничтожно мала, ну и не забывайте, что видеокарты такого уровня покупают не для тестов. GeForce GTX 1630 просто работает. Она тянет все стрелялки даже на средних настройках, а энергоэффективность и вовсе способна удивлять. Можете смело покупать такую видеокарту, если денег очень мало, но жутко хочется поиграть.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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