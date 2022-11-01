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Турция построит завод по производству боевых дронов Байрактар в Украине несмотря на позицию России
Семь пятниц на неделю. Ещё недавно писали, что руководство Турции передумало строить завод
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В последнее время мы всё чаще слышим высказывания экспертов о том, что Турция пытается усидеть на двух стульях одновременно. Как член НАТО, эта страна вынуждена следовать тем или иным протоколам, но при этом Эрдоган всеми силами демонстрирует, что является самостоятельным игроком. Началось это задолго до украинского кризиса, поэтому глупо связывать происходящее с теми или иными изменениями в головах руководства Турции. Даже В. Путин называет Эрдогана непростым партнёром, а в итоге противоречия, которые существуют между странами, грозят ростом разногласий по ключевым вопросам.

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Например, после атаки украинских дронов по Черноморскому флоту в Севастополе, Турция вместе с Украиной предприняла попытку продолжить реализацию зерновой сделка. Ранее Москва предупредила, что ставит точку в этом договоре, но настойчивость Анкары – это не простое упрямство, а демонстрация силы, ведь Эрдоган мечтает стать ключевым региональным лидером, возродив Османскую империю. Все эти противоречия сильно осложняют переговорный процесс, а примеров этому достаточно. Сегодня мы поговорим о переменчивости турецких властей, результатом чего может стать масштабный политический кризис уже в самой Турции.

Напомним, ещё до проведения СВО представители компании Baykar подписали соглашение, согласно которому им разрешается строить завод по производству беспилотников Bayraktar TB2 (Байрактар) на территории Украины. Уже после начала спецоперации турецкая сторона подтвердила свои планы, купив земельный участок, но не предпринимая по этому поводу никаких действий. Некоторые эксперты высказывали мнение, что турки будут тянуть до последнего, поскольку не видят смысла в строительстве такого предприятия. На прошлой неделе пошли слухи об отмене планов строительства завода. Выдвигалось несколько возможных причин, в числе которых была неудачная поездка главы офиса Зеленского в Турцию, а перед этим его высказывания о бесполезности беспилотников в реальных условиях. Кроме того, сегодня идёт согласование строительства трубопровода, по которому газ будет доставляться в Южную Европу. Якобы, на этом фоне Эрдоган решил приостановить контракт с украинцами.

Как бы не так. Основатель компании Baykar и по совместительству муж дочери президента Турции Халук Байрактар сделал неожиданное заявление. По его словам, архитектурный план уже готов, а в скором времени начнётся закладка фундамента. Точных сроков Халук Байрактар не назвал, но отметил важность сотрудничества с Украиной и большие планы на завод по производству беспилотников. При этом он рассказал и о намерении увеличить количество мощностей на уже готовых производствах. Так, если до недавнего времени в месяц удавалось выпускать не больше 20 единиц Bayraktar TB2, то уже в 2023 году есть все шансы выйти на 30 БПЛА. Для справки, данный дрон действительно может похвастать впечатляющими характеристиками. Например, его закупают 24 страны мира, а сам он способен держаться в воздухе до суток. Благодаря современным оптическим и аппаратным системам навигации Bayraktar TB2 способен проводить разведку в самых сложных погодных условий и неплохо себя показывает ночью.

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Официально турецкая сторона заявляет, что не имеет отношения к контракту между Baykar и правительством Украины, но все прекрасно понимают, что предприятие находится в руках семьи президента. Мало того, только одна эта компания генерирует около 20% всех средств, получаемых в ходе продажи оружия на экспорт. Вот и выходит, что Эрдоган снова играет в свою игру. Возможно, ему не понравилось высказывание В. Путина, а может он пытается извлечь максимальную выгоду. Поскольку на Турцию активное давление оказывают США, то заявление о строительстве фабрики в Украине несмотря на нежелание России, явно пойдёт на пользу Эрдогану. Ну а там ещё не ясно, будет ли заложен первый камень, ведь сроки не оговаривались и в любой момент могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Ну и российское руководство однозначно заявило, что будет считать предприятие законным объектом для поражения. Источник

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#военные технологии #байрактар #bayraktar tb2
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