Одновременно с этим ощутимо сокращаются поставки готовых беспилотников в Украину

Не всем героям уготована вечная память. После начала СВО украинская сторона усиленно разгоняла миф о непобедимости турецких беспилотников Bayraktar TB2. Утверждалось, что дроны настолько мощные, что способны уничтожать танки, а после без видимых повреждений возвращаться на базу. Очевидно, что подобные заявления не могли остаться не замеченными, а турецкая сторона настойчиво просила украинских военных как можно меньше внимания уделять данному типу вооружения в сводках. Увы, но фейковая машина была запущена, а любители сенсаций со всех концов планеты начали приписывать Bayraktar TB2 невероятные качества. Со временем информации о самом лучшем беспилотнике на планете становилось всё меньше, а совсем недавно пранкеры Вован и Лексус сумели записать интервью с главой офиса президента Украины.

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По словам Ермака, турецкие беспилотники оказались не такими хорошими, как писала пресса. Мало того, большую их часть российские военные уничтожили в первые недели противостояния. Словом, ничего хорошего в адрес Турции сказано не было, что нанесло удар по имиджу беспилотника. Представители производителя оказались крайне недовольны подобными заявлениями, намекая на то, что если Украине так сильно не нравится Bayraktar TB2, то не нужно закупать новые БПЛА. Через несколько дней появилась информация о том, что поставки дронов упали в два раза. В итоге Ермак лично ездил в Турцию, пытаясь урегулировать вопрос полюбовно, но вернулся с пустыми руками. Судя по всему, турки сильно обиделись, ведь сегодня появилась убийственная информация, ставящая крест на дальнейшем сотрудничестве между странами в военной сфере.

Если вы помните, то ещё летом стало известно о подписании договора, в рамках которого предполагалось построить полноценный завод по выпуску Bayraktar TB2 на территории Украины. Пресса представляла подобную инициативу как полную победу, отмечая превосходство турецких беспилотников над российскими аналогами. Ну а сегодня проект строительства завода сошёл на нет, ведь турецкая сторона отказалась от озвученных ранее планов. Якобы, никакого завода больше не будет, а турки отвергли все предложения, некоторые из которых действительно были заманчивыми. Например, можно было бы не создавать производство с нуля, а быстро переоборудовать завод «Мотор-Сич» в Запорожье. На фоне опасений относительно обострения военных действий предлагалось перевезти оборудование завода «Мотор-Сич» на Западную Украину. Эксперты высказывают различные мнения, называя ряд причин, в результате которых Турция охладела к Украине.

Очевидно, что антиреклама Bayraktar TB2 со стороны Ермака ещё долго будет преследовать производителя беспилотников. Но если со временем от дурно пахнущего шлейфа удастся избавиться, то экономические выгоды можно извлечь уже сегодня. Как вы знаете, Северные потоки, по которым газ транспортировался в Европу, уничтожены, а перспектив по восстановлению пока нет. На этом фоне единственным реальным способом вернуться к поставкам, стала Турция. В рамках «Российской энергетической недели», В. Путин предложил создать на базе Турции крупнейших газовый хаб для транспортировки голубого топлива в Европу. Эрдоган какое-то время взвешивал все за и против, но в итоге пришёл к выводу, что выгоды от очередного Турецкого потока превышают любые сомнительные фабрики беспилотников в Украине. Никто не знает, чем завершится СВО, какие будут результаты и последствия, ну а трубопровод продолжит приносить деньги.

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Отметим, что перспективы строительства завода по производству Bayraktar TB2 на территории Украины – это скорее политический шаг, поскольку реально ни одна из сторон не называла сроков, а турки и вовсе никуда не торопились. На ход СВО отказ от строительства завода не окажет никакого влияния, а сокращение поставок беспилотников также не способно ухудшить положение украинской армии. В то же время, политические очки снижаются, хотя сегодня в Украине достаточно "перспективных" проектов, которые грозят апокалипсисом всему миру.