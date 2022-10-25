Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Турция отказалась от планов строительства завода по производству Bayraktar в Украине
Одновременно с этим ощутимо сокращаются поставки готовых беспилотников в Украину
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Не всем героям уготована вечная память. После начала СВО украинская сторона усиленно разгоняла миф о непобедимости турецких беспилотников Bayraktar TB2. Утверждалось, что дроны настолько мощные, что способны уничтожать танки, а после без видимых повреждений возвращаться на базу. Очевидно, что подобные заявления не могли остаться не замеченными, а турецкая сторона настойчиво просила украинских военных как можно меньше внимания уделять данному типу вооружения в сводках. Увы, но фейковая машина была запущена, а любители сенсаций со всех концов планеты начали приписывать Bayraktar TB2 невероятные качества. Со временем информации о самом лучшем беспилотнике на планете становилось всё меньше, а совсем недавно пранкеры Вован и Лексус сумели записать интервью с главой офиса президента Украины.

реклама

По словам Ермака, турецкие беспилотники оказались не такими хорошими, как писала пресса. Мало того, большую их часть российские военные уничтожили в первые недели противостояния. Словом, ничего хорошего в адрес Турции сказано не было, что нанесло удар по имиджу беспилотника. Представители производителя оказались крайне недовольны подобными заявлениями, намекая на то, что если Украине так сильно не нравится Bayraktar TB2, то не нужно закупать новые БПЛА. Через несколько дней появилась информация о том, что поставки дронов упали в два раза. В итоге Ермак лично ездил в Турцию, пытаясь урегулировать вопрос полюбовно, но вернулся с пустыми руками. Судя по всему, турки сильно обиделись, ведь сегодня появилась убийственная информация, ставящая крест на дальнейшем сотрудничестве между странами в военной сфере.

Если вы помните, то ещё летом стало известно о подписании договора, в рамках которого предполагалось построить полноценный завод по выпуску Bayraktar TB2 на территории Украины. Пресса представляла подобную инициативу как полную победу, отмечая превосходство турецких беспилотников над российскими аналогами. Ну а сегодня проект строительства завода сошёл на нет, ведь турецкая сторона отказалась от озвученных ранее планов. Якобы, никакого завода больше не будет, а турки отвергли все предложения, некоторые из которых действительно были заманчивыми. Например, можно было бы не создавать производство с нуля, а быстро переоборудовать завод «Мотор-Сич» в Запорожье. На фоне опасений относительно обострения военных действий предлагалось перевезти оборудование завода «Мотор-Сич» на Западную Украину. Эксперты высказывают различные мнения, называя ряд причин, в результате которых Турция охладела к Украине.

Очевидно, что антиреклама Bayraktar TB2 со стороны Ермака ещё долго будет преследовать производителя беспилотников. Но если со временем от дурно пахнущего шлейфа удастся избавиться, то экономические выгоды можно извлечь уже сегодня. Как вы знаете, Северные потоки, по которым газ транспортировался в Европу, уничтожены, а перспектив по восстановлению пока нет. На этом фоне единственным реальным способом вернуться к поставкам, стала Турция. В рамках «Российской энергетической недели», В. Путин предложил создать на базе Турции крупнейших газовый хаб для транспортировки голубого топлива в Европу. Эрдоган какое-то время взвешивал все за и против, но в итоге пришёл к выводу, что выгоды от очередного Турецкого потока превышают любые сомнительные фабрики беспилотников в Украине. Никто не знает, чем завершится СВО, какие будут результаты и последствия, ну а трубопровод продолжит приносить деньги.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Отметим, что перспективы строительства завода по производству Bayraktar TB2 на территории Украины – это скорее политический шаг, поскольку реально ни одна из сторон не называла сроков, а турки и вовсе никуда не торопились. На ход СВО отказ от строительства завода не окажет никакого влияния, а сокращение поставок беспилотников также не способно ухудшить положение украинской армии. В то же время, политические очки снижаются, хотя сегодня в Украине достаточно "перспективных" проектов, которые грозят апокалипсисом всему миру.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #bayraktar
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
RAPIDFire: ВС Франции представили инновационную технологию для уничтожения военных дронов
Российские инженеры построят 17-метровую беспилотную подлодку с автономностью до 1300 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
65
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
6
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
45
Магазины РФ начали предлагать скидки до 15% на недорогие игровые видеокарты NVIDIA
11
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
22
Отечественный аналог Starlink позволит пользоваться интернетом во всех малонаселенных пунктах России
16
«Нефтяной флот» России насчитывает уже 250 танкеров – Bloomberg
9
О способах покупки товаров на Alibaba
2
В Google Play удалили 16 приложений, которые разряжали батарею и самостоятельно открывали рекламу
2
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
26
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
10
В криптоиндустрии появляется всё больше новых монет на Proof of Work
6
"Dr Doom", предсказавший мировой кризис 2008 года, дал негативный прогноз мировой экономике
+
В Европе майнинг может оказаться под запретом
5
Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
10
Спутниковый интернет Starlink может быть доступен в Иране
1
По словам разработчиков Battlefield, движок Frostbite получит «крайне необходимые» обновления
2
Мобильная AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 сравняется в производительности с RTX 3090 для настольных ПК
2
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту и заработал за несколько дней 250 000 долларов
2

Популярные статьи

Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
55
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
107
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
72
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
24
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
67
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
83
Call of Duty: вспомним историю Modern Warfare перед прохождением Modern Warfare2
2
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
52
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
+

Сейчас обсуждают

Alex-IT
15:00
Бак странный какой-то, запчасть от трубы чернобыльской походу?
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
wolfire
14:59
это какойто нонейм, палево такое брать, надо искать либо надёжные дешовые бренды, либо не париться и брать проверенные
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
wolfire
14:57
ребята смотрите какая кухня! https://www.youtube.com/watch?v=1S8TE6gi9ls давай подписываемся, постим репостим звоним спрашиваем интересуемся
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
Alex-IT
14:56
Надо было им чародеек на лодку взять, чтобы мысли дурные не лезли) Было бы с кем поболтать.
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Митрич ....
14:55
Никакущий стимдек тащит киберпанк в котором видеокарта уровня 1050ти , а тут xbox ss не могут . Сделайте 1080р на средне-низких настройках с фср и все . А про эту подделку на Бэтмена пусть руки снача...
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
Вася Стопкин
14:55
всю ночь котов ловил?
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Alex-IT
14:53
Кот смотрю уже хмурый, лимончик видимо кислый попался.
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
SOLOMiD
14:53
мне нравится спать. я бы всю жизнь спал. во снах как кайфово. просыпаешься как день сурка. оверы-унижение васи стопкина-спать. и так по кд каждый день
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
fylval
14:52
Причём здесь хаймарсы! От тебя толку не будет в жизни. Потому, что мозгов нет и пишешь всякий бред из методичек. Я сейчас не про саму статью, а про твои комментарии.
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
Alex-IT
14:52
Забористую травку ты куришь чувак))
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем