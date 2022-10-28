Стоит ли вообще покупать видеокарты AMD? Давайте об этом поговорим

Вчера мы с вами убедились в том, что российские геймеры предпочитают видеокарты NVIDIA. Ничего не поделать, но 5 наиболее популярных графических чипов остаются за зелёным лагерем. На самом деле если говорить о количестве продаж, то красные с большим трудом тянутся в хвосте, а потенциальные покупатели посматривают на видеокарты AMD с большим недоверием. Нет никаких сомнений, что в таком порыве российские геймеры не одиноки, но в данном случае нас волнует, почему же красные не пользуются спросом.

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Можно сколько угодно пенять на кривой телефон и слухи, но в реальности виноваты во всём кривые маркетологи AMD. Иногда создаётся такое ощущение, что некоторые люди в команде Лизы Су (а может и она сама) очень далеки от того, что происходит на рынке. Здесь всё просто: если ты пытаешься догнать лидера, имеющего более высокий рейтинг среди потенциальных покупателей, то стоит прибегнуть к обширной рекламе и предлагать более качественную продукцию дешевле. Даже это не гарантирует успех, но точно лучше того, что делают умники из AMD. В ближайшие годы ожидать изменений не приходится, ну а мы с вами подумаем над тем, какие видеокарты красного лагеря достойны выбора российских геймеров.

Если у вас в кармане завалились 66 тысяч рублей, то самое время потратить их на Radeon RX 6800 XT. Это флагман, который легко тянет все игры в разрешении 4К и может предложить потенциальному покупателю 16 Гб видеопамяти. Перед нами прямой конкурент GeForce RTX 3080. Цена на оба графических чипа идентичная, но у NVIDIA ниже производительность и на 6 Гб меньше видеопамяти. С нашей точки зрения, это весомый аргумент, но геймеры выбирают зелёные цвета. Если вы способны открыть в интернете тесты, то убедитесь в торжестве разума самостоятельно.

На целых 10 тысяч рублей дешевле можно отхватить Radeon RX 6800. Эта видеокарта вызывает массу дискуссий у экспертов. С одной стороны – она предлагает те же 16 Гб видеопамяти, тогда как с другой – имеет менее впечатляющее быстродействие. Нам кажется, что очень многое будет зависеть от вашего процессора. Если вы умудрились купить довольно мощную модель последних поколений, то даже Radeon RX 6800 раскроется на вашем железе с лучшей стороны. Ну а на системе, которая не обновлялась 4 года и больше, вы и вовсе не заметите разницы между двумя видеокартами. Ну и зачем платить больше?

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта идеально подходит владельцам мониторов с разрешением 2К. Вы получаете почти максимальные графические настройки, но платите за это всего 43 тысячи рублей. Учтите, что многие современные игры в 4К способны поставить в сложное положение даже Radeon RX 6800 XT. Особенно, если речь идёт о трассировке лучей. Что до Radeon RX 6700 XT, то она дешевле, но порадует ваши глаза красивой картинкой без компромиссов.

Если уж говорить о видеокарте, которую стоит купить каждому уважающему себя геймеру, то стоит обратить внимание на Radeon RX 6650 XT. Многие эксперты уверяют, что она имеет близкое к идеальному соотношение между ценой и производительностью. Вы всё ещё оставляете за собой доступ к 2К, где можно рассчитывать на средневысокие настройки графики. 8 Гб видеопамяти всё ещё достаточно для любых игр, но куда интереснее выглядит энергоэффективность Radeon RX 6650 XT. Благодаря наличию 128-битной шины, AMD удалось добиться скромных показателей по питанию. Это значит только одно: вам не потребуется менять блок питания, а ведь это дорогостоящая часть компьютера, которая создаст дополнительное давление на ваш кошелёк.

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За 17 тысяч можно купить Radeon RX 6500 XT. У этой видеокарты нет мощи старших графических чипов, ведь инженеры получили одно указание: экономить! Для игр в 1080р видеокарта годится, а 4 Гб видеопамяти пусть и маловато, но с натяжкой хватит даже в самых требовательных тайтлах. Энергопотребление ещё ниже, а в результате вы можете установить Radeon RX 6500 XT в самый старый компьютер. В таком случае потенциал видеокарты окажется не таким впечатляющим, но мы прекрасно понимаем, что далеко не у всех геймеров есть средства на обновление системы. Ну а установив новенькую видеокарту, вы получите полный доступ к новинкам 2022 года. На средневысоких в 1080р, но получите, а это уже лучше, чем ничего.