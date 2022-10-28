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Кто такие российские геймеры – какие видеокарты покупают фанаты Весёлого Роджера
Увы, но видеокарты AMD российских геймеров не интересуют
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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Подсчитать количество российских геймеров не представляется возможным. Здесь главная проблема заключается в том, что очень большое число любителей компьютерных игр предпочитает торренты. Кое-как возможно вычислить любителей танков и стрелялок, ведь всё это популярные онлайн-проекты, а вот тех, кто вообще игнорирует игровые магазины, подсчитать не представляется возможным. Но если ещё год назад проблема не стояла так остро, то сегодня даже самые правильные геймеры уходят в тень.

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Виной всему западные санкции. Студии покинули российский рынок, а если некоторые новинки и выходят, то купить их почти невозможно. На самом деле способы есть, но всё это не подходит для массового потребителя, поэтому намного проще объявить себя свободным флибустьером и с головой погрузиться в поддержку Весёлого Роджера. Мы не призываем вас платить, ведь многие студии сами виноваты в собственных проблемах. Возможность остаться была у всех, а все эти умники годами рассказывали о том, что компьютерные игры и политика несовместимы.

Как вы уже поняли, российские геймеры предпочитают пиратскую продукцию, ну а мы попробуем выяснить, какие видеокарты покупает среднестатистический любитель компьютерных игр из РФ. Если изучить данные магазина Ситилинк, то можно выяснить, что самой популярной видеокартой является GeForce RTX 2060 SUPER. Это старая, но довольно перспективная модель. За несколько лет, что прошли после её релиза, видеокарта не растеряла свою актуальность и может предлагаться даже для требовательных игр. Покупать GeForce RTX 2060 SUPER можно не только владельцам мониторов с разрешением 1080р, но и 2К. В последнем случае придётся попотеть с настройками графики, но в целом всё не так плохо, ведь видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти, 256-битную шину и может предложить трассировку лучей.

На втором месте GeForce RTX 3050. Нам бы хотелось, что бы такая видеокарта стоила дешевле 20 тысяч, вот только проблема в том, что NVIDIA не спешит выпускать недорогие графические чипы. Новое поколение сегодня состоит из одной GeForce RTX 4090, тогда как GeForce RTX 4080 поступит в продажу только в ноябре. О сроках выхода GeForce RTX 4070 информации нет, ну а мечтать о появлении на прилавках GeForce RTX 4050 раньше второй половины 2023 года не приходится. Вот и получается, что цены на GeForce RTX 3050 падают неохотно, а сама она пусть и остаётся неплохим выбором, кажется нам дороговатой.

А вот GeForce RTX 3060 Ti за 36 тысяч смотрится куда лучше. Эту видеокарту можно смело рекомендовать для разрешения 2К, а сама она находится на третьем месте по популярности у российских геймеров. Здесь всё дело в скидках, ведь за последние несколько месяцев с 50 тысяч цена ощутимо снизилась. Как вы уже поняли, до выхода графических чипов средневысокого ценового сегмента текущего поколения, огромных скидок на GeForce RTX 3060 Ti не будет, ну а геймеры это прекрасно понимают. Кто знает, какой будет экономическая ситуация этой зимой. Вдруг курс рубля снизится до 70 к доллару, а значит и стоимость видеокарт вырастет. Ну а пока этого не случилось самое время присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti, ведь она действительно стоит своих денег.

Не рекомендуем брать GeForce RTX 3060. С этой видеокартой NVIDIA грамотно воспользовалась необразованностью геймеров. Смотрите: GeForce RTX 3060 предлагает 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти, тогда как у GeForce RTX 3060 Ti только 8 Гб видеопамяти, но 256-битная шина. Мало того, последняя ощутимо быстрее, но ведь геймеры не смотрят тесты. Вместо этого они читают спецификации и видят преимущество по памяти и цену ниже на 4 тысячи рублей. Думайте головой, ведь куда выгоднее доплатить, получив GeForce RTX 3060 Ti.

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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
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На пятом месте по популярности расположилась GeForce GTX 1660 SUPER. С такой видеокартой рассчитывать на игры в 2К мы бы не рекомендовали, а вот в народном 1080р вы будете чувствовать себя отлично. Высокие настройки графики гарантированы даже если вы запустите самые требовательные новинки последних лет. Напомним, что GeForce GTX 1660 SUPER долгое время оставалась недоступна геймерам из-за майнеров, которые скупали такие видеокарты с заводов. Видеокарта имеет неплохое соотношение между производительностью и ценой и в большинстве игр не отстаёт от GeForce RTX 3050. А вот трассировка лучей GeForce GTX 1660 SUPER недоступна. Если вы хотите испытать опыт новой технологии, то стоит доплатить, ведь волшебные лучи стартуют с GeForce RTX 3050.

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