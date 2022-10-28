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Уже прошло не меньше пяти лет с тех пор, как эксперты обещали нам закат эры жёстких дисков. Предполагалось, что новомодные твердотельные накопители с лёгкостью вытеснят старую технологию, а все мы отправимся в светлое будущее на высоких скоростях. Очень скоро стало ясно, что ажиотаж был преждевременным. Прежде всего выяснилось, что скоростные SSD практически не дают никакой пользы современному компьютеру. Теоретически, есть сценарии, где вы можете получить пользу, но для этого нужно целыми днями напролёт заниматься копированием больших файлов из одного накопителя на другой. Согласитесь, что куда веселее поиграть или посмотреть фильм, а подобные глупости оставим профессионалам или машинам.

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Но если со скоростями фишка не прошла, то многие надеялись, что вскоре цены на SSD и HDD сравняются. Как бы не так, ведь ничего подобного не произошло. Производители чипов памяти прочно удерживают свои позиции, а обещание завалить нас недорогими и очень быстрыми твердотельными накопителями так и осталось невыполненным. И всё же, цены на SSD сегодня намного ниже, чем были ещё несколько лет назад, а значит есть все основания обратить внимание на эту технологию. Сегодня мы попытаемся выбрать несколько моделей, каждая из которых на своём месте просто незаменима.

Тесты доказывают, что разница в реальных задачах между SSD формата SATA и PCIe 3.0 почти отсутствует. Это значит, что вы не получите прироста производительности от дорогостоящего накопителя, поэтому для тех, кто собирает бюджетную систему мы рекомендуем Kingston A400. Работать компьютер будет быстро, ведь перед нами одна из самых популярных моделей на рынке в данном ценовом сегменте. В данном случае мы имеем в виде накопителя на 240 Гб, который отлично показывает себя в качестве системного диска. Стоит такое удовольствие всего 1790 рублей, а в результате компьютер будет намного более отзывчивым, чем с классическим жёстким диском.

Тот же Kingston A400 рекомендуем для старых ноутбуков. Предположим, что у вас есть лэптоп, которому пят и больше лет. С высокой долей вероятности там стоит стандартный жёсткий диск. Даже не думайте, ведь всего за 3190 рублей вы получаете накопитель на 480 Гб, который будет достаточен не только для размещения операционной системы, но и хранения основных файлов, музыки и даже нескольких игр. Скоростные показатели намного выше, чем у традиционных HDD, а после установки операционной системы вы и вовсе не узнаете свой ноутбук.

Согласитесь, что для игрового компьютера нужен накопитель побольше. Что же, выбор есть, ведь вы можете купить Patriot P210 объёмом 1 Тб. Если вы не сумасшедший геймер, который играет сразу в 10 игр, то этого SSD будет достаточно на все случаи жизни. Особенно твердотельный накопитель порадует любителей ММОРПГ. Вы удивитесь, насколько быстро загружаются локации. Несомненно, это позволит прибыть первым на место, встретив врага во всеоружии. В танках и кораблях всё это не имеет решающего значения, ведь перед началом боя даётся достаточно времени. И всё же, многие профи предпочитают изучить потенциальных соперников, выбирая наиболее удачные направления для атаки, где нет крутых статистов.

Если вы хотите опробовать твердотельный накопитель формата М.2, то можно начать с Kingston NV1. Этот SSD позволит вашей операционной дышать полной грудью. Увы, но выражается это в запуске ОС и загрузке нескольких программ. Вообще, не стоит себя ограничивать, ведь разница с SATA 3 не такая большая, а эффект всё же есть. А вот брать новомодные накопители с поддержкой PCIe 4.0 не рекомендуем, ведь там вы действительно платите деньги в пустую. Ни в играх, ни даже в загрузке операционной системы буста нет.

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Покупать твердотельный накопитель на несколько Тб мы вам не рекомендуем. Цены за такое счастье умопомрачительные, а выгоды нулевые. Если вам нужно больше объёма для хранения файлов, обратите внимание на обычный жёсткий диск, ну а для тех, кто купил ноутбук, но обнаружил там медленный накопитель, предлагаем присмотреться к Samsung 980 на 480 Гб. Это качественный и быстрый товар, позволяющий взглянуть на современное железо свежим взглядом. Помните, что вы всегда можете продать на барахолке ваш старый жёсткий диск, а значит можно вернуть часть потраченных средств.

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