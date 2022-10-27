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Zelot За пост начислено вознаграждение
Кому нужен интерфейс PCIe 5.0, и стоит ли покупать дорогие материнские платы для GeForce RTX 4090
Как выяснилось, разницы между PCIe 5.0 и PCIe 3.0 нет
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Новый флагман NVIDIA получился горячим. Даже эталонная модель обладает мощностью до 450 Вт, тогда как в сеть регулярно попадают обзоры, на которых прокачанные кастомные видеокарты легко выходят за пределы 500 Вт, тогда как некоторые и вовсе почти достигают границы в 600 Вт. Напомним, именно 600 Вт являются пределом для нового интерфейса PCIe 5.0, который так понравился Дженсену Хуангу. На самом деле в этом нет ничего плохого, ведь подключение становится проще, унификация выше, а значит и цена ниже. Так, если до этого одни графические чипы оснащали двумя слотами на 6 пин, тогда как другие получали по два, но уже на 8 пин, то сегодня достаточно одного 16-контактного разъёма питания.

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Вы уже могли прочитать о том, что не всегда инновации приводят к позитивным изменениям. Похоже, некоторые GeForce RTX 4090 гораздо горячее других, а в итоге уже несколько видеокарт сгорело из-за проблем с тем самым 16-контактным разъёмом. Партнёры NVIDIA согласились заменить видеокарты, а инженеры планируют как следует изучить каждый случай. Какие выводы мы получим, пока неясно, но сам факт использования нового интерфейса PCIe 5.0 вызывает сомнения. Дело в том, что впервые PCIe 5.0 появился в конце 2021 года в составе процессоров Intel. Руководство синих уверяло, что перед нами настоящий прорыв, который позволит вывести быстродействие на новый уровень. Прошло больше года, но вы где-то слышали о появлении в продаже твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 5.0? И не услышите, ведь даже распространение PCIe 4.0 идёт очень туго.

Причин для такого несколько. Прежде всего цена, ведь SSD на базе новых технологий куда дороже, чем готовы платить обычные пользователи. Но это далеко не всё, ведь увеличенная скорость оказалась бесполезна. Выяснилось, что разницы в работе реальных приложений на твердотельном накопителе SATA-3 и новомодном PCIe 4 нет. О чём говорить, если даже загрузка локаций проходит с небольшим разрывом в считанные секунды, а в итоге геймеры просто не видят смысла тратиться на то, что не даёт никакого эффекта. Да, если вы планируете целыми днями копировать файла по 40 Гб с одного накопителя на другой, то стоит брать самый быстрый PCIe 4.0, но где вы вообще видели такие задачи? Одним словом, с PCIe 4.0 всё сложно, а с PCIe 5.0 ещё сложнее. Ну а пока эксперты спорят о целесообразности такого быстрого форсирования технологий, на канале TheSpyHood появилось любопытное видео, авторы которого протестировали GeForce RTX 4090 на трёх различных системах с использованием интерфейсов: PCIe 5.0, PCIe 4.0 и PCIe 3.0.

За подробностями обращайтесь в видео ниже, а мы подведём простые итоги. Как оказалось, разница стремительно приближается к нулю. Мало того, что скоростные твердотельные накопители не способны дать хотя бы несколько кадров в секунду, так ещё и переход между интерфейсами абсолютно бесполезен. Необязательно бежать за самой быстрой видеокартой, ведь уже в начале 2023 года в продаже появятся и другие представители семейства GeForce RTX 40. Важно лишь то, что они прекрасно заработают даже на старом PCIe 3.0. Помните, что очень многое зависит от самого процессора, ведь последние поколения красных и синих совершили большой скачок, тогда как камни 2017 года уже не обладают мощностью достаточной для раскрытия потенциала современных видеокарт. Во всём остальном прогресс с интерфейсами PCIe действительно идёт впереди возможностей производителей и потребностей пользователей. Можно констатировать, что необходимость в PCIe 5.0 придёт очень нескоро, а пока даже инженеры NVIDIA не придумали, какими фишками наделить графические чипы с поддержкой PCIe 5.0.

Всё это значит, что при прочих равных покупать материнскую плату с поддержкой PCIe 5.0 не нужно. Переплата не принесёт вам никакой пользы, а инвестиции в железо не окупятся, ведь уже в 2024 году появятся процессоры с поддержкой PCIe 6.0.

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#тесты #geforce rtx 4090 #pcie 5.0
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Серж Диезз
23:08
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REY_B_
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Кому нужен интерфейс PCIe 5.0, и стоит ли покупать дорогие материнские платы для GeForce RTX 4090
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