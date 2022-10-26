Вместо 16-контактного кабеля PCIe 5.0 будет использоваться два кабеля на 8 пин

Если вы привыкли к тому, что ваш компьютер находится под столом, где подсветка и красивые эффекты вообще не видны, то с высокой долей вероятности проигнорируете так называемый кабель-менеджмент. Автор данного материала несколько раз пытался заставить себя подключить все кабели так, чтобы их вообще не было видно. Победила лень, ведь системный блок спокойно урчит под столом, а бардак внутри становится очевиден только во время уборки, когда приходит время выдуть скопившуюся пыль. Поскольку большинство пользователей оставляет кабели без должного внимания, то нет ничего удивительного в том, что они свободно болтаются в пространстве. В некоторых случаях сборщики работают в крайне стеснённых условиях, в результате чего приходится сгибать шнуры в самых неожиданных местах.

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Как правило, такая практика полностью безопасна, поскольку ток, идущий внутри, умеет находить выход, легко распутывая сложные узлы нашей лени. Самое главное, чтобы штекер был подключён к слоту, а иначе может пропадать сигнал, но это уже детали. Как показала реальность, инновации – это не всегда хорошо. Как знают многие наши читатели, новый 16-контактный разъём флагмана NVIDIA GeForce RTX 4090 оказался совсем не таким, как хотелось бы. В интернете уже есть документально подтверждённых 4 случая, когда разъём подгорает на пустом месте. Судя по тем данным, которыми располагают журналисты, никто из владельцев не виновен в случившемся, а в результате счастливая покупка GeForce RTX 4090 превратилась в настоящий кошмар. NVIDIA пока не даёт комментариев, поэтому ждать придётся достаточно долго.

В настоящее время представители зелёных опубликовали официальную рекомендацию, где просят всех владельцев GeForce RTX 4090 избегать изгибов кабеля у 16-контактного разъёма на расстоянии ближе 3.5 сантиметров от самого штекера. Предполагается, что причина возгорания может быть именно в этом, хотя есть все основания предполагать, что видеокарта потребляет слишком много энергии. В пользу этой теории говорит тот факт существования колебаний питания, который был доказан ещё до релиза GeForce RTX 4090. Инсайдеры заявляли, что в редких случаях флагман потребляет больше заявленных 600 Вт, что может приводить к проблемам. Тогда представители NVIDIA заявляли, что интерфейс PCIe 5.0 и один 16-контактный кабель без проблем справятся с поддержанием стабильности подключения. Что любопытно, все подгорелые разъёмы представляют именно цельный 16-контакнтый кабель, тогда как через переходники 8х2 пин пока ни одна GeForce RTX 4090 не горела.

Похоже, AMD решила не экспериментировать с новым интерфейсом, остановив выбор на двух 8-контакнтых разъёмах питания. Инсайдеры пишут, что Radeon RX 7900 XT получит именно такой интерфейс подключения к блоку питания. Это избавит от сюрпризов, ведь никто не хочет получить продукт, который массово горит в компьютерах пользователей. Инсайдеры уверяют, что по уровню энергоэффективности красный флагман продемонстрирует значительный отрыв от GeForce RTX 4090. Якобы, Radeon RX 7900 XT будет потреблять не больше 300 Вт, что на 50% меньше, чем предлагает эталонная модель GeForce RTX 4090. Неясно, насколько прожорливыми будут кастомные версии Radeon RX 7900 XT от партнёров AMD, но флагман NVIDIA во многих сложных тестах достигает 580 Вт. Нет ничего удивительного в том, что кабель в таких адских условиях подгорает.





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Несколько дней назад мы писали о том, что своё решение предлагают инженеры CableMod. Они планируют выпустить переходник для 16-контактного 12VHPWR, который полностью соответствует стандартам PCIe 5.0. Он имеет наклон в 90 градусов, что позволит избежать изгибов проводов. Повторимся, что есть все основания полагать, что причина не в изгибе кабелей, но до выяснения всех обстоятельств дадим время специалистам NVIDIA разобраться в проблеме. Не исключено, что в качестве рекомендации будет предложено докупить переходник, который удлинит шнур, тогда как сам разъём будет надёжнее существующего. Ну или NVIDIA обвинит в неаккуратности геймеров, что не мене вероятно.