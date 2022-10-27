На пути Ryzen 3 7300X стоят дорогие материнские платы

Релизы новых линеек процессоров AMD и Intel уже позади. Если судить по ажиотажу, который сопровождал анонсы и утечки, то могло показаться, что миллионы пользователей готовы купить новые камни. Вот только реальность оказалась куда прозаичнее, ведь новинки оказались никому не нужны. Спрос на AMD ожидаемо низкий, ведь Лиза Су допустила несколько просчётов при планировании релиза. Об этом громко говорят видные эксперты, поэтому нет ничего странного в том, что даже рядовые пользователи осознают всю бесперспективность сборки системы на базе платформы AMD. Прежде всего вы будете вынуждены потратиться на материнскую плату. Непонятно зачем вам «впарят» PCIe 5.0, который не пригодится ещё как минимум несколько лет. При этом такой финт отразится на стоимости материнской платы в сторону увеличения, ведь даже платы на бюджетном чипсете В650 до неприличия дорогие. Не удался и фокус с оперативной памятью, ведь производители и не думают снижать цены на дорогую DDR5. Получается, что сегодня сборка компьютера на базе любого процессора AMD Ryzen 7000-й серии – это такой большой вклад в светлое будущее. Ну а мы с вами прекрасно помним, что за долгие десятилетия никакие потенциалы не раскрывались, ведь через два года происходит смена нескольких поколений, а в результате все усилия и инвестиции улетают в трубу.

реклама

С Intel дела получше, но подкачали видеокарты. Дело в том, что линейка Raptor Lake действительно впечатляет, а Core i9-13900K стал самым быстрым игровым процессором. И вот тут-то и выясняется, что играть не на чём. Да, материнские платы здесь стоят не так дорого, а при желании можно даже воспользоваться чипсетами прошлого поколения, вот только в большинстве случаев никакого проку от скоростных процессоров нет, поскольку на видеокартах среднего ценового сегмента вы не увидите разницы с процессорами предыдущего поколения. Как бы это не звучало странно, но для раскрытия потенциала Core i9-13900K и других камней нового поколения вам потребуется очень дорогая и мощная видеокарта. Словом, пока новинки не пользуются спросом, а пользователи активно скупают камни предыдущего поколения. Сегодня в прессу попала информация о скором выходе ещё двух процессоров AMD. Нам кажется, что это будет эпичный провал, поскольку проблемы с материнскими платами и оперативной памятью остались не решены, но рассказать о перспективных разработках всё же стоит.

Ожидается выход Ryzen 7 7800X и Ryzen 3 7300X. Первый представляет собой 10-ядерный камень с тактовой частотой до 5.4 ГГц. Судя по всему, речь идёт об урезанной версии 12-ядерного Ryzen 9 7900Х с двумя отключёнными ядрами. Не исключено, что энтузиасты даже научатся активировать ядра, но тактовая частота ниже на 200 МГц, а значения кэш-памяти второго и третьего уровней пусть и незначительно, но отличаются. Что до Ryzen 3 7300X, то перед нами скромный 4-ядерный камень с тактовой частотой 5 ГГц. Ещё никогда мы не видели, что бы бюджетный процессор имел такую высокую тактовую частоту, а значит здесь своеобразный рекорд. Отметим, что всё это не имеет значение без появления в рознице недорогих материнских плат и решения проблем с ценами на оперативную память.

рекомендации В полтора раза подешевела 3080 в Регарде RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Что до тестов, то Ryzen 7 7800X демонстрирует приличные показатели в одноядерных задачах, тогда как в многоядерных умудряется догнать флагман предыдущего поколения Ryzen 9 5950Х. Но куда удивительнее результаты Ryzen 3 7300X. Бюджетный камень умудряется в одноядерных задачах обходить Core i9-12900K. На минуточку, перед нами флагман предыдущего поколения. Мы уже говорили, что прирост производительности процессоров AMD в одноядерных задачах огромен, а пока камнем преткновения стали дорогие комплектующие. Что до многоядерных задач, то Ryzen 3 7300X ожидаемо слаб и уступил даже Ryzen 5 5600X. Увы, но чудеса случаются редко, а когда мы говорим о четырёх ядрах против шести, то почти всегда победа остаётся за более прокачанным соперником. В то же время, показатели Ryzen 3 7300X довольно высокие, при этом есть сомнения, что такой камень будут покупать для сложных рабочих сценариев. Нам кажется, что именно Ryzen 3 7300X может стать самым перспективным процессором 2023 года. Он предлагает огромный прирост производительности в играх. Фактически, за 200-250 долларов вы получите уровень флагмана, а значит дело за малым. Лизе Су требуется выпустить линейку недорогих материнских плат до 100 евро (именно евро, поскольку цены в долларах без налогов жителей Европы не волнуют). Как только это случится, можно будет закрыть глаза на дорогостоящую оперативную память, ведь выгоды от такой сборки очевидны.