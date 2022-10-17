Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Инженеры компании CableMod решили главную проблему эталонной GeForce RTX 4090
Переходник позволяет избавиться от проблемы с покупкой нового корпуса
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

Обычно, когда вы покупаете видеокарту, то сталкиваетесь всего с финансовой проблемой, ведь в последние годы графические чипы стоят очень дорого. Кажется, что нужно найти достаточную сумму денег, что позволит решить все сложности. Отчасти, всё действительно упирается в деньги, но во многих случаях потребуются дополнительные инвестиции. Прежде всего нужно понимать, что удвоение количества транзисторов с двукратным приростом теоретической мощности больше не оказывает прямого влияния на изменение реального быстродействия графических чипов. Получается, что GeForce RTX 4090 практически по всем параметрам в 2 раза превосходит GeForce RTX 3090, но позволяет получить чуть больше 50% дополнительных кадров в секунду в играх. Не так важно, что там в синтетике, ведь многие программы используют уникальные алгоритмы и встречаются крайне редко.

реклама

В итоге одним из возможных способов наращивания производительности графических чипов считается постепенное увеличение энергопотребления. GeForce RTX 4090 в эталонном виде стартует с 450 Вт, что стало очередным рекордом, но это далеко не предел мечтаний. В продаже доступны модели от партнёров NVIDIA, которые способны проглотить до 600 Вт, что упирается в максимальные возможности интерфейса PCIe 5.0. В таких случаях единственным выходом из положения будет покупка нового блока питания. Эксперты советуют брать что-то от 1 кВт, поскольку уже в следующем поколении мы увидим, как флагманы в эталонном исполнении перешагнут планку в 500 Вт. Но деньги и питание – это далеко не все проблемы, которые приходится решать геймерам.

Дело в том, что GeForce RTX 4090 оказалась слишком большой. Даже в эталонном варианте она выглядит внушительно, а из-за специфического подключения многим счастливым владельцам нового флагмана пришлось покупать ещё и корпус. Да, GeForce RTX 4090 не помещается в средние по размеру системные блоки, а мечтать уместить её в небольшую коробку не представляется возможным. Похоже, инженеры компании CableMod нашли эффективное решение, позволяющее отыграть несколько сантиметров в корпусе. Вы ведь знаете, что очень часто всё упирается в миллиметры, из-за которых приходится идти на жертвы. К счастью, перед нами исключение, ведь благодаря специальному 16-контактному переходнику 12VHPWR можно уместить вашу GeForce RTX 4090 даже в средний по размеру корпус. Переходник полностью соответствует требованиям к PCIe 5.0, а значит поддерживает передачу питания до 600 Вт.

Как знают некоторые наши читатели, из-за весьма спорного размещения подключения эталонных графических чипов, многим владельцам GeForce RTX 4090 пришлось снимать боковую крышку. По мнению представителей CableMod, благодаря оптимизированной конструкции можно использовать видеокарту в штатном режиме, где не будет проблем с перегревом и отводом горячего воздуха. Отмечается, что в результате использования подключения с 90-градусным штекером удалось выиграть около 23 миллиметров, в которых так нуждались владельцы многих системных блоков. Продажа кабеля будет доступна с 31 октября, а на сайте производителя доступен предзаказ. Можно сказать, что сторонние инженеры решили одну из проблем, которую допустили специалисты NVIDIA.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кстати, абсолютно все кастомные модели GeForce RTX 4090 имеют более удобное крепление, а значит придумывать велосипед для них не требуется. Вот только в текущем поколении доступ к флагманам также осложнён, в результате чего геймеры с радостью берут даже эталонные модели. Как вы могли прочесть выше, результат не всегда удовлетворительный. Изучить конструкцию переходника можно на сайте производителя, но мы точно не знаем, будет ли компания отправлять свою продукцию в Россию. Найти ответ на этот вопрос на самом сайте нам не удалось. Также представители CableMod не указывают, сколько вообще будет стоить такой переходник. Может пока раздумывают над тем, как бы обобрать несчастных владельцев GeForce RTX 4090?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #geforce rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AX-Gaming представила белый вариант GeForce RTX 4090 — первая модель компании из новой серии NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
37
Основателю стартапа по производству электрогрузовиков Nikola грозит тюрьма
2
В отечественных ритейлах снижаются цены на видеокарты флагманского сегмента
24
При "падеже" спутников Starlink в ВСУ могут начаться большие потери
10
Под Калининградом стартует стройка века по строительству завода аккумуляторов
10
Фанаты NVIDIA платят дважды – 5 игровых видеокарт AMD для жадины, который считает каждый рубчик
10
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
121
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
59
Газировка в РФ снова подорожает – новый акциз на сладкие напитки приведёт к росту цен до 20%
22
Геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 игровых GPU на любой кошелёк для игр в 1080р, 2К и 4К
3
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
15
GeForce RTX 4090 установила рекорд по взлому и подбору паролей
+
Крупнейшая криптобиржа Binance открыла фонд на $500 000 000 для кредитования майнеров
4
Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности, но большого потенциала
16
AMD Ryzen 9 7950X с одним активным кристаллом и без SMT оказался на 25% быстрее в Metro Exodus
22
Cтранную рябь и структуры неизвестной природы обнаружили астрофизики на границе гелиосферы
+
Tesla сможет наладить выпуск аккумуляторов типа 4680 в Германии лишь к 2024 году
+
Илон Маск "дал заднюю", решив все таки платить из собственного кармана за Starlink на Украине
12
30 дней без майнинга - на вторичном рынке продолжают падать цены на видеоускорители
6
DirectStorage 1.1 распаковывает ресурсы непосредственно видеокартой на 40% быстрее чем ЦП
2

Популярные статьи

Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
45
Hellraiser 2022: трансгендерный ужас
27
Получаем бесплатные монеты MBASE от немецкого криптопроекта, который уже торгуется на бирже
5
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
17
Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против
14
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
59
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
4
Все, что известно о предстоящей игре God of War Ragnarok
+
Подробности о USB 4 2.0
5

Сейчас обсуждают

Lexagon
15:12
Идеальным ответом была бы реплика: "Это я вам как финансовый директор говорю".
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
Болт на спице
15:08
Это старый список. Вот новый: Беларусь, КНДР, САР, Никарагуа. Причём это поддержка со стороны диктаторов, а не народа. 90% беларусов ненавидят руских после нападения на Украину. ООН, 13 окт – РИА Но...
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
San Sanich
14:57
ИА Панорама?
Митингующие активисты в США считают, что ЦРУ заменило всех птиц дронами
kissofdevil
14:56
фашик недоделанный, иди уроки делай пока мамка не отшлепала
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
monstor
14:55
Была у меня Leadtek 6800 лет 17 назад
Leadtek представила GeForce RTX 4090 Winfast Hurricane с X-образным кожухом и 100-мм вентиляторами
kissofdevil
14:53
не российский, а иранский. тупое ты мудло. Оттого что его обозвали сранью, он не стал российским
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
Собакевич
14:52
Ботики-патриотики - они такие забавные! Хором поют, складно поют - что понятно, по одной бумажке-то несложно, а своих песен нет. И конечно же, заметили только то, что ТАМ что-то требуют. А вот тот фак...
Одна из немецких партий требует запустить Северный поток-2
Болт на спице
14:48
Гордый народ Дагестана oтстoял своё право не участвовать в позорной "могилизации". А ты, руский диванный воин, отстoял?
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
1TronpmG5
14:37
Бывает и так. Я бы сказал, что в большинстве случаев это так.
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
1TronpmG5
14:35
Эта новость расползлась по всему рунету, но почти никто не приводит ссылку на источник, мало кто это делает. А источник самая правдивая и демократическая пресса "объединенного" запада. По моему блумбе...
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем