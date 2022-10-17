Переходник позволяет избавиться от проблемы с покупкой нового корпуса

Обычно, когда вы покупаете видеокарту, то сталкиваетесь всего с финансовой проблемой, ведь в последние годы графические чипы стоят очень дорого. Кажется, что нужно найти достаточную сумму денег, что позволит решить все сложности. Отчасти, всё действительно упирается в деньги, но во многих случаях потребуются дополнительные инвестиции. Прежде всего нужно понимать, что удвоение количества транзисторов с двукратным приростом теоретической мощности больше не оказывает прямого влияния на изменение реального быстродействия графических чипов. Получается, что GeForce RTX 4090 практически по всем параметрам в 2 раза превосходит GeForce RTX 3090, но позволяет получить чуть больше 50% дополнительных кадров в секунду в играх. Не так важно, что там в синтетике, ведь многие программы используют уникальные алгоритмы и встречаются крайне редко.

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В итоге одним из возможных способов наращивания производительности графических чипов считается постепенное увеличение энергопотребления. GeForce RTX 4090 в эталонном виде стартует с 450 Вт, что стало очередным рекордом, но это далеко не предел мечтаний. В продаже доступны модели от партнёров NVIDIA, которые способны проглотить до 600 Вт, что упирается в максимальные возможности интерфейса PCIe 5.0. В таких случаях единственным выходом из положения будет покупка нового блока питания. Эксперты советуют брать что-то от 1 кВт, поскольку уже в следующем поколении мы увидим, как флагманы в эталонном исполнении перешагнут планку в 500 Вт. Но деньги и питание – это далеко не все проблемы, которые приходится решать геймерам.

Дело в том, что GeForce RTX 4090 оказалась слишком большой. Даже в эталонном варианте она выглядит внушительно, а из-за специфического подключения многим счастливым владельцам нового флагмана пришлось покупать ещё и корпус. Да, GeForce RTX 4090 не помещается в средние по размеру системные блоки, а мечтать уместить её в небольшую коробку не представляется возможным. Похоже, инженеры компании CableMod нашли эффективное решение, позволяющее отыграть несколько сантиметров в корпусе. Вы ведь знаете, что очень часто всё упирается в миллиметры, из-за которых приходится идти на жертвы. К счастью, перед нами исключение, ведь благодаря специальному 16-контактному переходнику 12VHPWR можно уместить вашу GeForce RTX 4090 даже в средний по размеру корпус. Переходник полностью соответствует требованиям к PCIe 5.0, а значит поддерживает передачу питания до 600 Вт.

Как знают некоторые наши читатели, из-за весьма спорного размещения подключения эталонных графических чипов, многим владельцам GeForce RTX 4090 пришлось снимать боковую крышку. По мнению представителей CableMod, благодаря оптимизированной конструкции можно использовать видеокарту в штатном режиме, где не будет проблем с перегревом и отводом горячего воздуха. Отмечается, что в результате использования подключения с 90-градусным штекером удалось выиграть около 23 миллиметров, в которых так нуждались владельцы многих системных блоков. Продажа кабеля будет доступна с 31 октября, а на сайте производителя доступен предзаказ. Можно сказать, что сторонние инженеры решили одну из проблем, которую допустили специалисты NVIDIA.

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Кстати, абсолютно все кастомные модели GeForce RTX 4090 имеют более удобное крепление, а значит придумывать велосипед для них не требуется. Вот только в текущем поколении доступ к флагманам также осложнён, в результате чего геймеры с радостью берут даже эталонные модели. Как вы могли прочесть выше, результат не всегда удовлетворительный. Изучить конструкцию переходника можно на сайте производителя, но мы точно не знаем, будет ли компания отправлять свою продукцию в Россию. Найти ответ на этот вопрос на самом сайте нам не удалось. Также представители CableMod не указывают, сколько вообще будет стоить такой переходник. Может пока раздумывают над тем, как бы обобрать несчастных владельцев GeForce RTX 4090?