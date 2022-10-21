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США запретили себе покупать уран из РФ и остались без топлива для атомных электростанций
В ближайшие годы придётся отказаться от планов возведения новых АЭС, не говоря уже о поддержании работоспособности уже запущенных
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Уже много десятилетий Россия и США ведут борьбу за энергетический рынок Европы. Так уж вышло, что Америка располагается очень далеко, поэтому дядюшка Сэм использует весьма специфические способы конкурентной борьбы. Если говорить о газе, то это СПГ, который требует дополнительных мощностей не только для доставки, но и по переработке, ну а нефть поставляется танкерами. Нет никаких сомнений, что трубный газ из России дешевле, как и нефть, которая до сих пор поступает в Германию по трубопроводу Дружба. Северный поток-1 уничтожен, а эксперты уверены в том, что он не подлежит восстановлению. На самом деле сегодня дело даже не в этом, ведь российские специалисты не были допущены к месту аварии, а Швеция и Дания не стремятся найти виновных. В настоящее время газ в Европу поставляется через Украину и Турецкий поток. Согласно некоторым данным, последний уже подвергался попыткам террористических актов, тогда как с украинской газотранспортной системой всегда было сложно. Это значит, что перекрыть или взорвать трубу там могут в любой момент, что приведёт к самым неприятным последствиям.

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Вот и получается, что на первое место выходят американские терминалы, отгружающие СПГ по завышенным ценам. Сегодня у Европы нет выбора, ведь Старый свет фактически перешёл под полное управление из вне. В то же время всё больше политиков возвращается к идее использования атомных электростанций, которые позволят отказаться от российских энергоносителей окончательно. Казалось бы, европейские элиты уже готовы сделать решающий шаг, окончательно и бесповоротно переиграв Россию, но тут выяснились неприятные подробности. Напомним, сегодня единственной страной, которая почти полностью покрывает потребности за счёт атомной энергетики в ЕС, остаётся Франция. Если не вникать в подробности, то может показаться, что французы действительно обладают той самое энергетической независимостью, вот только топливо для электростанций закупается в РФ.

Власти республики стараются такие факты не афишировать, ведь житель Германии может не понять, почему ему запрещено топить российским газом и ездить на российском бензине из российской нефти, если житель соседней Франции наслаждается благами цивилизации за счёт российского топлива для атомных АЭС. По данным американских экспертов, проблема оказалась куда опаснее, чем говорят официальные источники. Так, с недавнего времени в США зреют планы по возведению атомных электростанций модульного типа. Они меньше традиционных установок, а значит строятся быстрее и могут использоваться для покрытия дефицита энергии в том или ином регионе. И всё бы ничего, ведь отказ от нефти и газа в пользу ядерной энергетики выглядит верным шагом, но топливо для подобных АЭС также придётся закупать в России.

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Выяснилось, что тот самый низкообогащённый уран производится в России, а местные поставщики не способны покрыть сколько-нибудь серьёзные потребности властей. В результате ввода санкций США запретили себе покупать уран в России, а все планы строительства перспективных электростанций оказались под угрозой срыва. Производители высокотехнологичного оборудования не видят никаких перспектив, опасаясь полного отказа от проекта со стороны администрации Белого дома. В то же время чиновники подталкивают местных инженеров к сложным опытам с оружейным ураном. Эксперты уверяют, что даже если технология будет создана, она таит в себе риски, а выйти на массовое производство всё равно не удастся ещё и из-за экономических причин, ведь оружейный уран стоит намного дороже низкообогащённого. Как оказалось, не только власти США столкнулись с подобными проблемами, ведь в Британии также надеялись на модульные атомные реакторы. Похоже, политикам придётся отказаться от перспективных планов, ведь пока покупать уран в России нельзя, а взять его больше негде. Отметим, что эксперты не исключают, что в ближайшие 5 лет будет создано собственное производство низкообогащённого урана в США. Технологии давно освоены, а проблема заключалась лишь в себестоимости. Поскольку выбора нет, то вопрос с деньгами уже не стоит на повестке дня, а значит заменить российское топливо в обозримой перспективе всё же можно.

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#технологии #энергетика #санкциии
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