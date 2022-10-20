Сможет ли Сфера конкурировать со Starlink, большой вопрос

Сегодня эксперты не перестают спорить о решающем влиянии Илона Маска на эффективность проведения боевых действий со стороны Украины. Известно, что за время СВО миллиардер поставил около 20 000 терминалов, а также занимается полным их обслуживанием. При этом всё это на безвозмездной основе. Не прошлой неделе Илон попытался выйти из сделки, но в итоге констатировал, что вынужден и дальше совершенно бесплатно обслуживать украинских военных. При этом ситуация такова, что сам Маск активно призывает к миру, что вызывает негатив как со стороны американских, так и украинских политиков. И вот здесь и нужно понимать, что изначально рекламируемая в качестве гражданской сеть, Starlink волшебным образом превратилась в объект, поддерживающий огонь войны. Не так важно, считаете ли вы правомерным использование Starlink в Украине, ведь это свершившийся факт. В данном случае ключевое значение имеет сам факт, а прецедент уже был создан с молчаливого одобрения западной демократии. Эксперты полагают, что без спутникового интернета украинская армия имела бы намного меньшую мобильность, но всё это теория проверить которую не представляется возможным.

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Если вы уже забыли, что Россия ещё в 2021 году начала создавать спутниковую группировку для конкуренции со Starlink. Был подписан договор с британским оператором OneWeb, тогда как за вывод на орбиту спутников отвечал российский Роскосмос. Юридическая сторона вопроса оставалась тайной, но с началом СВО британская сторона разорвала все контракты, а сегодня там царит полный коллапс. Даже Илон Маск предлагал ребятам из Англии вывести часть спутников, но всё движется к тому, что эта группировка пока окажется недееспособна. В итоге российское правительство пришло к тому, что необходимо выводить на орбиту собственный аналог Starlink.

Проект «Сфера» рассчитан на ближайшие 8 лет (до 2030 года), а полностью готовая группировка должна насчитывать 638 спутников. Неясно, насколько сегодня такие планы актуальны, но не исключено, что количество ощутимо снизится, ведь сам проект включает как спутники гражданского, так и сугубо военного назначения. В настоящее время вопрос остаётся открытым, ну а мы подробнее рассмотрим состав «Сферы». Прежде всего речь идёт о пяти группировках, которые будут обеспечивать бесперебойную связь. Это: «Марафон», «Экспресс», «Ямал», «Скиф» и «Экспресс-РВ». Согласно планам, вначале будет создаваться группировка «Марафон», вывод которой планируется в 2023 году. После этого в 2024 году стартует «Скиф». В 2025 году наступит очередь «Беркут» и «Экспресс-РВ». После 2026 каждая из группировок будет наращиваться спутниками, а также назначен оператор, который займётся вещанием с помощью уже работающих объектов. В течение 2024-2027 года на проект планируется выделить по 7 миллиардов рублей в год, тогда как с 2025 году финансирование расширят до 10 миллиардов в год.

Также сообщается о планах вывести 5 группировок, которые занимаются зондированием поверхности Земли. Проще говоря, перед нами спутники-шпионы, которые имеют широкое применение и могут быть использованы как для гражданских целей, так и в военной инфраструктуре. Группировки имеют следующие названия: «Смотр», «Беркут-ВД», «Беркут-Х», «Беркут-С» и «Беркут-О». Подробностей на этот счёт мало, поскольку мы не знаем состав и сроки запуска группировок. Эксперты уверяют, что даже частично функционирующий проект «Сфера» позволит реализовать контроль над беспилотниками, а также организовать их движение в автоматическом режиме. При этом речь идёт не только о летающих дронах, но и о наземных и подводных автономных объектах.

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Вчера (19 октября) стало известно о подготовке к отправке на орбиту первого спутника проекта «Сфера» группировки «Скиф-Д». Пока речь идёт об отработке технологий, тогда как основная группировка начнёт создаваться только в 2023 году. Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартует с космодрома Восточный 22 октября, попутно доставив на орбиту 3 спутника «Гонец-М». Отдельно сообщается, что впервые будет использован новый тип топлива – нафтил. Официальные источники уверяют, что горючее отличается пониженным количеством выбросов, а также эффективнее ранее используемых смесей. Больше информации на эту тему ищите уже 23 октября, ну а мы можем констатировать, что Россия находится в шаге от начала построения собственной спутниковой группировки. Всем этим планам может быть не суждено реализоваться, поскольку эксперты не исключают начала масштабного космического противостояния. Читайте об этом в нашем материале.