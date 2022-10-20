Перед нами видеокарта, которая уже побила несколько мировых рекордов и отличается эффективной системой охлаждения

Этим летом любопытное признание сделал один из руководителей AMD. Представитель компании обсуждал развитие архитектур, а также слухи о том, что графические чипы станут требовать намного больше энергии в будущем. Одно из самых интересных высказываний касалось планов красной команды и полностью подтвердило худшие опасения. Если не вдаваться в подробности, то теплопакет продолжит расти, а повышение потребления – это единственная возможность не потерять темпы наращивания производительности. При этом было высказано мнение, что уже через одно поколение мы увидим графические чипы, которые требуют больше 1 кВт. Точных данных о том, будет ли это продукция AMD или NVIDIA, предоставлено не было, но с выходом GeForce RTX 4090 мы увидели, что игровой рынок действительно меняется.

реклама

Новинка стала не только самой требовательной в плане энергопотребления, но и превышает все допустимые размеры. Пожалуй, ещё никогда кастомные модели не были такими большими, что вызвало трудности у тех, кто до недавнего времени владел средним по размеру корпусом. Дошло до того, что инженеры компании CableMod даже предложили решение для эталонных моделей, позволяющее отыграть несколько сантиметров полезной площади. Вот только это всё идёт к тому, что любителям флагманских видеокарт действительно стоит обновить блок питания и купить более вместительный корпус. Куда девать такого монстра, не спрашивайте, ведь до недавнего времени многие энтузиасты держали системные блоки на столе. Прозрачные стенки, красивая подсветка и полный релакс. Одним словом, грядут перемены, а производители даже не думают останавливаться.

Известно, что самой тяжёлой видеокартой серии GeForce RTX 4090 стала Colorful iGame Vulcan. Только вдумайтесь: 2.475 килограмма чистого веса и просто невероятно большие размеры. Такую карту вы точно не сможете установить в средний по размеру корпус. Кроме продвинутой системы охлаждения, считающейся главной гордостью инженеров Colorful, вишенкой на торте стал внешний дисплей, на который выводится информация о температуре графического чипа, скорости вращения вентиляторов и многие другие параметры. Крепить экран можно не только горизонтально, но и вертикально, что должно способствовать более простой интеграции видеокарты в корпус. Если такое чудо стоит на столе, то логика в информационном табло есть, а вот в системном блоке, который пылится под столом, этот аксессуар весьма сомнителен. Отдельно отметим, что данный графический чип претендует на место самого быстрого среди тех, кто использует воздушное охлаждение. В серии GeForce RTX 4090 есть модели и тяжелее, но они идут с дополнительной помпой и аксессуарами, увеличивая конечный вес.

Поскольку претензии на трон Colorful вполне ожидаемы, то на канале Hardware Unboxed решили протестировать новинку. Прежде всего стоит взглянуть на температурный режим и энергопотребление. Как видите, в игре Hitman 3 и разрешении 4К карта достигла температуры 65 градусов с мощностью 447 Вт. Это близко к максимуму и на 28 Вт больше, чем на эталонной версии. А вот в эффективности охлаждения видеокарте Colorful не откажешь, ведь она на 7 градусов холоднее. В разгоне наблюдается аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что рассматриваемая модель умудрилась выйти за 500 Вт, тогда как эталонная держится на 470 Вт. В тесте Hot Spot, где определяется самая горячая точка графического чипа, как в разгоне, так и в штатном режиме видеокарта Colorful демонстрирует намного более эффективное охлаждение, вот только происходит это за счёт увеличения скорости вращения вентиляторов, что явно не понравится вашим ушам. Ну а с температурой видеопамяти и вовсе курьёз, ведь модель от Gigabyte оказалась по этому показателю эффективнее.

А вот в играх видеокарта Colorful выглядит внушительно. Можно было бы дать инженерам первый приз, вот только примерно столько же набирают и другие брендовые модели. Отрыв от эталонной модели ощутим лишь в том случае, когда задействуется максимальный заводской разгон. В штатном режиме отличий почти нет. Вот только даже в Китае за такую карту просят под 2100 долларов, а значит в Европе прибавляйте ещё 400. В российской рознице таких моделей может и не быть, поскольку найти покупателей на игрового монстра крайне сложно. Кстати, видеокарте покорились несколько мировых рекордов, а значит потенциал для разгона у Colorful всё же есть.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



