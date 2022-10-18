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Оставим флагманы оверклокерам – 5 процессоров для разумных геймеров по выгодной цене
Пусть разгоном занимаются энтузиасты, а мы купим недорогой камень для любых игр
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Есть геймеры, которые не могут прожить без дорогостоящих флагманских процессоров. Скажите, для каких целей можно использовать сегодня Core i9-12900K? Если речь идёт о привычной работе в интернете, с текстовыми редакторами и Фотошопом, то заменить флагман может камень за 10 000 рублей. Если вы планируете играть, то за 20 тысяч можно отхватить достаточно мощный процессор. Ну а пользователей, которые используют свою машину для решения сложных задач крайне мало, поэтому все энтузиасты платят за воздух.

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Не спорим, что раскрыть свой потенциал в играх флагман может в разрешении 4К, но для этого нужно взять не только соответствующий процессор, но и собрать компьютер с видеокартой за 100 000 рублей. Поскольку любителей экстрима не так много, мы можем констатировать бесполезность флагманов в быту. Давайте подумаем, какой процессор подойдёт тем, кто подходит к покупке компьютера с головой, трезво оценивая свои потребности. Никаких кредитов и переплат, ведь сегодня у нас в топе самые правильные камни.

Может показаться, что вместе с процессором Core i7-12700F нужно взять ещё и материнскую плату за 600 долларов. На самом деле это не так, ведь никакого разгона указанный выше камень не предлагает. Получается, что вы покупаете один из самых мощных игровых процессоров, но в комплекте можете взять бюджетную материнскую плату и оперативную память предыдущего поколения. Оставим DDR5 фанатам Лизы Су, а сами направим основную сумму на видеокарту. Нет никаких сомнений, что в играх такая сборка окажется намного быстрее укомплектованной флагманом с недорогим графическим чипом.

Многие наши читатели знают о том, что AMD столкнулась с массой проблем в рамках релиза серии процессоров Ryzen 7000. Если кратко, то камни никто не берёт, ведь комплект стоит очень дорого. Вот и получается, что Ryzen 7 5800X снова выходит на первое место по популярности. Этот процессор ещё долго будет радовать своего владельца, а собрать компьютер на его основе намного дешевле, чем с использованием новомодного Ryzen 7 7700Х. При этом пусть новинка и быстрее в играх с аналогичной видеокартой, но откуда взять ещё 500 долларов на материнскую плату и оперативную память? Ryzen 7 5800X не ставит перед своим владельцем таких вопросов, ведь камню достаточно скромной материнской платы и бюджетной ОЗУ. Наслаждайтесь экономией.

А вот с Core i5-12600KF экономить не получится. Это полноценный игровой камень для энтузиастов. Мало ли, вдруг среди наших читателей затесались такие ребята. Помните, что вам потребуется продвинутая система охлаждения. Лучше, если это будет СЖО, которая позволит охладить пыл разгорячённого камня. Вообще, никто не заставит вас тратиться на материнскую плату для Core i5-12600KF, а там более его разгонять. Экономить можно и с умом, ведь перед вами процессор с тактовой частотой 4.9 ГГц, легко справляющийся с любыми играми на мощной видеокарте.

Ryzen 7 5700G будет интересен тем, кто планирует играть не каждый день. Сам процессор предлагает 8 ядер, которые позволят решать любые штатные вопросы, запуская все приложения на высокой скорости. Ну а встроенный графический чип лучший на рынке. Вы сможете играть в игры пятилетней давности ну или новинки. Самое главное помнить, что в требовательных блокбастерах придётся снизить разрешение до 720р. Главное преимущество Ryzen 7 5700G заключается в невероятной экономии, ведь платить за видеокарту уже не придётся.

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Очень неплохо за 16 790 рублей смотрится Core i5-12500. Это Alder Lake, а значит вы можете рассчитывать на ультимативную производительность в играх. Владельцы такого камня не покупают видеокарты за 100 000 рубелей, ну а GeForce RTX 3060 он раскроет без всякого сомнения. Можно обойтись недорогой оперативкой и базовой материнской платой. Компьютер на базе Core i5-12500 создан для спокойно работы и не должен никому ничего доказывать. В играх можно рассчитывать на максимальные показатели, но соревноваться с флагманами глупо. Ну а мы и не будем, ведь стоит такая сборка в несколько раз дешевле.

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